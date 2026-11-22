Elise Zallu, một sinh viên năm nhất ngành khảo cổ học tại Đại học Newcastle ở Anh, đã có phát hiện đáng kinh ngạc trong một cuộc khai quật mùa hè ở Redesdale, Northumberland.

Theo các nhà nghiên cứu của trường đại học, sợi dây chuyền dài khoảng 7,1cm này được bảo quản tốt đến mức nếu toàn bộ sợi dây còn nguyên vẹn, người ta vẫn có thể đeo nó cho đến ngày nay.

"Việc tìm thấy sợi dây chuyền vàng thực sự là một điều kỳ diệu, nhất là khi đó lại là ngày đầu tiên tôi tham gia cuộc khai quật. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm thấy bất cứ thứ gì như vậy trong suốt sự nghiệp của mình, nên đó thực sự là một bất ngờ", Zallu nói.

Sinh viên năm nhất Elise Zallu khoe chiếc dây chuyền vàng La Mã mà cô ấy tìm thấy. Ảnh: Eric Tourigny

Tác phẩm tinh xảo này được chế tác bằng kỹ thuật La Mã gọi là "vòng trong vòng", trong đó các vòng vàng riêng lẻ được tạo hình thành hình số tám, gấp lại và đan xen vào nhau.

Kỹ thuật chế tác như vậy thường chỉ dành cho đồ trang sức đắt tiền, bùa hộ mệnh quân sự và các vật sở hữu quý giá khác gắn liền với những người La Mã giàu có và các sĩ quan cấp cao.

"Việc một sinh viên năm nhất phát hiện ra một sợi dây chuyền vàng La Mã được bảo quản tuyệt vời ngay trong ngày đầu tiên ở khu khai quật thực sự là điều đáng kinh ngạc", Tiến sĩ Eric Tourigny thuộc Trường Lịch sử, Cổ điển và Khảo cổ học của Đại học Newcastle cho biết.

Sợi dây chuyền dài khoảng 7,1cm. Ảnh: Eric Tourigny

Zallu không phải là người duy nhất tìm thấy kho báu. Cùng ngày hôm đó, bạn học Shannon Wood đã phát hiện một tờ giấy chì gấp lại có dấu vết chữ viết Latinh.

Các nhà nghiên cứu tin rằng vật thể bí ẩn này có thể từng là con dấu thương mại được sử dụng trong hoạt động buôn bán hoặc cung cấp quân sự. Một khả năng khác là nó chứa một thông điệp cá nhân hoặc lời nguyền, một tục lệ phổ biến trong thế giới La Mã.

Vào ngày thứ hai, sinh viên Megan Potter đã đào được một bộ phận trang trí bằng đồng tinh xảo dành cho kỵ binh, vẫn còn giữ được phần lớn lớp mạ vàng nguyên bản dù đã nằm dưới lòng đất hàng thế kỷ.

Những khám phá tiếp tục diễn ra trong tuần cuối cùng của cuộc khai quật, khi 2 sinh viên Maisy Watmough và Zoe Yuill tìm thấy một viên đá quý nhỏ xíu mang hình ảnh chạm khắc tinh xảo của thần Jupiter.

Viên đá carnelian màu cam được đánh bóng khắc họa hình ảnh vị vua của các vị thần La Mã đang cầm một cây quyền trượng và một bức tượng nhỏ của Nữ thần Chiến thắng, với một con đại bàng dưới chân.

Loại đá quý này, được gọi là đá khắc chìm, sẽ được gắn vào nhẫn và ép vào sáp để xác thực các tài liệu.

Tổng cộng có 52 sinh viên năm nhất Đại học Newcastle tham gia vào chương trình thực địa mùa hè năm 2026, mỗi người dành hai tuần làm việc cùng các tình nguyện viên từ Nhóm Khảo cổ học Redesdale.