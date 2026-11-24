Theo tạp chí People, Sở Cảnh sát San José, bang California (Mỹ), đã bắt giữ Alexia Nieves Solache (22 tuổi), sinh viên ngành điều dưỡng, để điều tra về hành vi sát hại một người đàn ông vô gia cư.

Mẹ của Solache là Veronica Solache Rangel (55 tuổi), nhân viên chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối đời, cũng bị bắt giữ với cáo buộc hỗ trợ che giấu, tiêu hủy chứng cứ sau khi vụ án xảy ra.

Alexia Nieves Solache và Veronica Rangel’s mugshots.

Theo hồ sơ tòa án, cơ quan công tố chưa chính thức công bố danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, các tờ The Mercury News và SFGate xác định người tử vong là Marcelino Perez Jimenez (42 tuổi), thường sinh sống tại một cơ sở dành cho người vô gia cư ở San José.

Trước đó, chiều 25/8/2026, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Alameda tiếp nhận tin báo của một tài xế về việc phát hiện vật thể nghi là thi thể người tại khu vực đường Tesla và Eagle Run, thuộc thành phố Livermore.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nằm trong một khe núi nhỏ, cách mặt đường khoảng 6m. Nạn nhân được bọc trong các túi rác, bên ngoài phủ hai tấm ga trải giường và một tấm thảm cuộn.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định nạn nhân có nhiều vết đâm ở phần thân. Khi được phát hiện, người đàn ông chỉ mặc đồ lót và tất.

Quá trình điều tra cho thấy nạn nhân được nhìn thấy lần cuối vào ngày 22/8 tại khu căn hộ Pavona trên đường North 7th, thành phố San José.

Trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 23h30 ngày 22/8, Solache cùng nạn nhân xuất hiện tại một căn nhà trên đường North 7th. Khi đó, người đàn ông mang theo một thùng bia Modelo gồm 24 lon.

Các điều tra viên xác định đây là địa điểm xảy ra vụ án mạng.

Đáng chú ý, sáng hôm sau, camera tại khu căn hộ ghi lại cảnh Solache và mẹ sử dụng xe đẩy hàng để đưa một chiếc hộp lớn lên ô tô Jeep Grand Cherokee.

Trong quá trình xác minh, cảnh sát cũng phát hiện một chiếc Jeep Wagoneer màu trắng, đời 2025, được thuê và di chuyển từ khu vực căn nhà ở San José đến nơi phát hiện thi thể tại Livermore.

Theo hồ sơ điều tra, bà Rangel khai rằng con gái hành động nhằm tự vệ. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết trên thi thể nạn nhân không phát hiện các vết thương có dấu hiệu chống đỡ.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Solache và mẹ là hai nghi phạm chính liên quan đến vụ việc.

Ngày 27/10, cảnh sát bắt giữ Solache tại thành phố Los Angeles, sau đó đưa về San José và giam giữ tại nhà tù hạt Santa Clara với cáo buộc giết người.

Cùng ngày, bà Rangel bị bắt tại San José và đưa đến nhà tù hạt Santa Clara để phục vụ điều tra.

Hiện Solache bị truy tố về tội giết người, trong khi mẹ cô bị truy tố về hành vi hỗ trợ người phạm tội sau khi vụ án xảy ra. Động cơ gây án và các tình tiết liên quan đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.