Nữ 'Sinh viên 5 tốt' mang khát vọng nâng cao giá trị nông sản Việt vào hành trình học tập và nghiên cứu

Từ cô học trò năng động đến niềm đam mê khoa học thực phẩm

Có bố mẹ làm nông và lao động tự do, Dung sớm thấu hiểu giá trị của lao động và ý nghĩa của sự tự lập. Dù điều kiện kinh tế không dư dả, cô luôn được gia đình động viên học tập, mạnh dạn theo đuổi sở thích.

Từ lớp 7 đến lớp 9, Dung đảm nhận vai trò lớp trưởng; năm lớp 9, cô còn là Liên Chi đội trưởng tại thôn, tích cực hoạt động văn nghệ, phong trào Đội. Đặc biệt, năm lớp 9, Dung còn đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Huyện.

Lên cấp THPT, cô duy trì danh hiệu học sinh giỏi, được khen thưởng nhờ kết quả học tập tốt và đảm nhận vai trò lớp phó học tập suốt ba năm. Dung còn là thành viên Ban Văn nghệ CLB The News TLA.

Bùi Thị Dung (năm cuối, ngành Công nghệ Chế biến thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Từ niềm yêu thích nấu ăn, tìm tòi các công thức và sáng tạo những món ăn mới, Dung dần hình thành niềm đam mê với khoa học thực phẩm. Sinh ra trong gia đình gắn bó với nông nghiệp, cô thấu hiểu những vất vả của người nông dân, từ đó mong muốn vận dụng kiến thức chuyên ngành để phát triển các sản phẩm thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng và góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Ghi dấu bằng nhiều học bổng và thành tích học thuật

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Dung chinh phục nhiều học bổng Khuyến khích học tập loại Giỏi, loại Xuất sắc, học bổng tài trợ và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện. Không giới hạn việc học trên giảng đường, cô tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu và sáng tạo như FST-IC, VNUA-2023, Olympic tiếng Anh và Ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ.

“Với mình, giá trị lớn nhất của mỗi cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng hay thành tích, mà còn ở những trải nghiệm, bài học và sự trưởng thành sau mỗi lần thử sức”, Dung chia sẻ.

Những giờ thực hành, thí nghiệm và kỳ thực tập tại doanh nghiệp sản xuất thực phẩm giúp cô vận dụng kiến thức vào thực tế, hiểu hơn về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Yêu thích các quá trình biến đổi sinh hóa trong thực phẩm, Dung lựa chọn thực hiện khóa luận tốt nghiệp thuộc lĩnh vực Hóa sinh, xem đây là cơ hội rèn luyện tư duy nghiên cứu độc lập, tính kiên trì và sự chính xác.

Từ cộng tác viên văn nghệ đến thủ lĩnh phong trào sinh viên

Khởi đầu là cộng tác viên Ban Văn nghệ, Dung từng bước đảm nhận vị trí Trưởng ban Văn nghệ, sau đó được tín nhiệm giữ chức Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Sinh viên khoa Công nghệ Thực phẩm, nhiệm kỳ 2026 - 2027. Hai năm liên tiếp được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên, Dung xem đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của tập thể.

Bên cạnh đó, Dung giành giải Nhất cuộc thi khoảnh khắc tân sinh viên “This Moment: Uyển 2023”, tham gia biểu diễn văn nghệ và nhiều chương trình tình nguyện. Đáng nhớ nhất với cô là chương trình “Tết Ấm no” tại Mái ấm Thánh Tâm và Làng trẻ em SOS Hà Nội. Những nụ cười, câu chuyện của trẻ nhỏ giúp Dung hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sẻ chia. Cô còn tham gia “Tiếp sức mùa thi” và các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Khát vọng phát triển nghề nghiệp và sống có ích

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, Dung từng làm pha chế, phục vụ tại quán đồ uống, làm thêm ở kho gấp quần áo và duy trì dạy gia sư suốt ba năm. Những công việc giúp cô rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tính kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm.

Sau tốt nghiệp, Dung mong muốn làm việc đúng chuyên ngành, tiếp tục học ngoại ngữ, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm. Xa hơn, cô ấp ủ xây dựng mô hình kinh doanh riêng như quán đồ uống, tiệm bánh hoặc phát triển sản phẩm thực phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Dung vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến Dung tự hào không chỉ là những giải thưởng, học bổng hay vị trí từng đảm nhận, mà còn là việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua áp lực và không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Đừng ngại bắt đầu khi bản thân chưa đủ giỏi, đừng sợ thất bại khi hành trình còn nhiều thử thách và cũng đừng tự giới hạn mình bởi xuất phát điểm”, Dung nhắn gửi. Với cô, một tuổi trẻ rực rỡ không nhất thiết phải có những thành công vang dội, mà còn là hành trình theo đuổi ước mơ, biết sẻ chia và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)