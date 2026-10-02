Nữ sinh ULIS học song bằng Pháp - Anh, mở rộng giới hạn qua những trải nghiệm mới

Mở rộng góc nhìn qua hai ngôn ngữ

Lục Bình Nhi là sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, đồng thời theo học bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Với Nhi, theo đuổi cùng lúc hai chương trình chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Những ngày đầu, nữ sinh mất khá nhiều thời gian để làm quen với việc học hai ngôn ngữ song song. Trong giao tiếp, không ít lần Nhi gặp tình huống đang sử dụng tiếng Pháp nhưng phản xạ lại chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ còn lại, khiến việc phát âm và ngữ điệu bị lẫn.

Ban đầu, Nhi lựa chọn tiếng Pháp, với mong muốn có thêm một nền tảng ngoại ngữ cho tương lai. Tiếng Anh đã đồng hành cùng cô từ nhỏ, còn tiếng Pháp là ngôn ngữ Nhi chủ động bổ sung. Tuy nhiên, càng học, nữ sinh càng nhận ra rằng, việc tiếp cận một ngôn ngữ mới cũng đồng nghĩa với việc bước vào một nền văn hóa mới.

Từ những giờ học và quá trình tiếp xúc với giảng viên, sinh viên, người Pháp, Nhi bắt đầu chú ý đến nhiều khác biệt trong cách giao tiếp, cách đặt vấn đề và nhìn nhận cuộc sống. Những điều trước đây chỉ đơn thuần là khác biệt văn hóa, dần trở thành những câu hỏi khiến cô muốn tìm hiểu sâu hơn.

Lục Bình Nhi đảm nhiệm Liên Chi hội Phó Ban Chấp hành khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp.

Việc học hai ngôn ngữ vì thế không chỉ giúp Nhi mở rộng khả năng giao tiếp mà còn hình thành thói quen nhìn một vấn đề từ nhiều phía. Nếu tiếng Anh là nền tảng quen thuộc, tiếng Pháp với Nhi giống như một “chiếc kính” mới, giúp cô tiếp cận thêm những cách nhìn và cách lý giải khác về thế giới.

Không phải cơ hội nào cũng cần nắm lấy

Bên cạnh việc học, Nhi từng đứng trước nhiều lựa chọn về hoạt động và trải nghiệm. Thay vì cố gắng tham gia tất cả, cô học cách cân nhắc đâu là cơ hội phù hợp với định hướng và những cam kết mình đang có. Việc học vẫn được đặt ở vị trí ưu tiên, còn các hoạt động bên ngoài được lựa chọn dựa trên giá trị mà chúng có thể mang lại.

Lục Bình Nhi tham gia 'Hackathon 2026', một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian đại học.

Nhi không đặt ra một công thức cố định cho việc quản lý thời gian. Có giai đoạn, việc học chiếm phần lớn thời gian, nhưng cũng có khi, nhiều hoạt động và dự án đến cùng lúc. Khi đó, cô chủ động điều chỉnh kế hoạch, thậm chí từ chối một số cơ hội nếu chúng ảnh hưởng đến những trách nhiệm đang cần hoàn thành. Sau vài năm đại học, Nhi nhận ra, trưởng thành không phải là cố gắng nắm lấy mọi cơ hội, mà là biết lựa chọn điều thực sự phù hợp. Nhi chia sẻ: “Mình vẫn thích thử những điều mới, nhưng bây giờ mình muốn dấn thân có chọn lọc hơn, để mỗi trải nghiệm mình tham gia thực sự có ý nghĩa”.

Bước ra ngoài chuyên môn để hiểu mình hơn

Không muốn việc theo học song bằng trở thành giới hạn, Nhi chủ động bước sang những lĩnh vực ngoài chuyên môn để tìm kiếm trải nghiệm mới. Nhi chia sẻ: “Mình không muốn chỉ vì mình đang học Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Anh mà tự giới hạn bản thân trong những công việc hay sân chơi liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ. Mình nghĩ, những năm đại học là khoảng thời gian đặc biệt mình có thể thử, có thể sai và cũng có thể bất ngờ phát hiện ra một Nhi phiên bản khác”.

Lục Bình Nhi tại Vòng chung kết khu vực Đông Nam Á của 'Global Competition on Design for Futures 2026', tại Malaysia.

Một trong những trải nghiệm ở môi trường quốc tế của Nhi là tham dự Vòng chung kết khu vực Đông Nam Á của Global Competition on Design for Futures 2026, tại Malaysia. Trải nghiệm này cũng cho nữ sinh cơ hội học cách làm việc nhóm, cùng giải quyết vấn đề và tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi bản thân chưa hoàn toàn tự tin.

Ở môi trường đa văn hóa, Nhi nhận ra, ngoại ngữ tốt chưa phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng kết nối. “Quan trọng hơn là bạn có đủ cởi mở để bước vào một cuộc trò chuyện, đủ chủ động để kết nối và đủ tự tin để không sợ việc mình có thể mắc lỗi hay có sự khác biệt với người khác hay không”.

Nhi cũng đề cao khả năng lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. Khi gặp một cách suy nghĩ hay giải quyết vấn đề khác với mình, thay vì vội cho rằng cách của bản thân mới đúng, cô học cách đặt câu hỏi về lý do phía sau lựa chọn của người khác. “Thay vì vội đánh giá rằng cách này mới đúng, mình học cách hỏi: Tại sao bạn lại nhìn vấn đề như vậy?”.

Nhìn lại hành trình của bản thân, điều Nhi nhận được lớn nhất sau những lần thử sức là hiểu bản thân thêm một chút. Nhi vẫn yêu ngôn ngữ và xem đây là nền tảng quan trọng, nhưng không cho rằng, ngành học phải trở thành giới hạn của nghề nghiệp tương lai. Khả năng ngôn ngữ, giao tiếp và kết nối có thể trở thành nền tảng để nữ sinh tiếp tục khám phá giáo dục, truyền thông, các dự án cộng đồng hay môi trường quốc tế. Với Nhi, việc liên tục thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn không nhằm tìm cách làm tất cả, mà là cách để từng bước tiến gần hơn đến phiên bản mà cô muốn trở thành.

Ảnh: NVCC