Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (SN 1988, trú tại phường Uông Bí) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Quảng Ninh phê chuẩn.

Đối tượng Bùi Ngọc Thành tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 3/11, Thành đi xe máy vào một ngõ nhỏ thuộc khu Bí Trung, phường Yên Tử. Thấy hai nữ sinh đang đi bộ, Thành dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi có hành vi dâm ô đối với một em.

Nữ sinh bị xâm hại đã bình tĩnh túm áo Thành, đồng thời hô hoán. Người dân xung quanh kịp thời hỗ trợ khống chế Thành, giữ phương tiện và báo Công an phường Yên Tử.

Quá trình xác minh, mở rộng điều tra, công an xác định Thành còn thực hiện hai vụ dâm ô khác đối với hai nữ sinh vào tháng 9/2025 và ngày 29/10/2026, cùng trên địa bàn phường Yên Tử.

Thành bị khởi tố theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định.

Công an phường Yên Tử đã biểu dương tinh thần dũng cảm, bình tĩnh của nữ sinh khi hô hoán, giúp người dân kịp thời khống chế người có hành vi xâm hại.

Qua vụ việc, công an đề nghị gia đình, nhà trường tăng cường trang bị kỹ năng tự bảo vệ, tìm kiếm sự giúp đỡ cho trẻ; kịp thời thông báo, phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu xâm hại.