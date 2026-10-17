Nữ sinh trường ĐH RMIT Việt Nam Gia Linh: 'Tự hào khi quê hương Thanh Hóa có một Hoa hậu Việt Nam như Đỗ Thị Hà'

Đinh Hoàng Gia Linh (sinh năm 2006) đang là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại trường ĐH RMIT Việt Nam. Được gọi tên vào top 25 Chung kết Hoa hậu Việt Nam, nữ sinh xem đó là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của bản thân. Khoảnh khắc ấy khiến cô hiểu rằng, đôi khi chỉ cần đủ can đảm để bước lên sân khấu và trao cho mình một cơ hội, chúng ta đã có thể chạm đến những điều vượt ngoài kỳ vọng ban đầu.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Gia Linh đã có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò như hỗ trợ tổ chức sự kiện, làm MC hay diễn kịch nhờ theo học ngành truyền thông. Tuy nhiên, việc có kinh nghiệm đứng trước đám đông không đồng nghĩa với việc cô thực sự tự tin về bản thân. Đã có thời điểm, Gia Linh nặng 66kg và khá tự ti về ngoại hình, thường xuyên chú ý đến những khuyết điểm của mình, hơn là nhìn nhận những điều tích cực.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Gia Linh đã giảm 10kg trong 2 tháng. Đó là một hành trình đòi hỏi nhiều quyết tâm, nhưng điều cô nhận được không chỉ là sự thay đổi về vóc dáng, mà còn là kỷ luật và sự kiên trì với mục tiêu đã lựa chọn. Sau nhiều tháng trong “nhà chung” tại Hoa hậu Việt Nam, người đẹp cho biết: “Điều quý giá nhất mà hành trình này mang lại là mình học cách chấp nhận những điểm chưa hoàn thiện, chủ động cải thiện chúng và biến những nét riêng của bản thân thành lợi thế. Với mình, trưởng thành không phải là trở thành một người hoàn hảo, mà là mỗi ngày đều can đảm hơn, hiểu mình hơn và dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân”.

Cùng quê Thanh Hóa với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đinh Hoàng Gia Linh dành cho đàn chị nhiều sự ngưỡng mộ. Nữ thí sinh này cảm thấy tự hào khi quê hương có một Hoa hậu Việt Nam thành công như Đỗ Thị Hà: “Khi quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, hình ảnh của chị Hà cũng là một trong những nguồn cảm hứng thôi thúc mình mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn".

"Đặc biệt, trong một lần có cơ hội giao lưu cùng chị tại “Nhà chung”, mình được lắng nghe những chia sẻ rất chân thành về hành trình của chị tại cuộc thi vào năm 2020. Chị kể rằng, khi mới đến với Hoa hậu Việt Nam, chị cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về trình diễn. Nhưng nhờ sự nỗ lực, tinh thần học hỏi và quá trình rèn luyện, chị đã từng bước hoàn thiện bản thân”, nữ sinh gen Z chia sẻ thêm.

“Điều đó khiến mình nhận ra rằng, xuất phát điểm không quyết định tất cả. Quan trọng hơn là thái độ mình lựa chọn trước những điều chưa biết và những thử thách mình phải đối diện. Mình cũng hiểu rằng, một người đẹp có thể truyền cảm hứng không chỉ bằng danh hiệu hay sự tỏa sáng trên sân khấu, mà còn bằng chính hành trình trưởng thành và những giá trị tích cực mà họ lan tỏa. Mình hy vọng có thể mang theo tinh thần ấy trên chặng đường phía trước, đồng thời tiếp nối niềm tự hào của một người con Thanh Hóa bằng những nỗ lực và dấu ấn riêng của mình”, Gia Linh bày tỏ.

Nói về chủ đề của cuộc thi năm nay, Gia Linh nghĩ rằng, “Miền hương sắc” không chỉ được tạo nên từ vẻ đẹp của mỗi cá nhân, mà còn từ sự đa dạng của những bản sắc, câu chuyện và giá trị cùng hiện diện trong một không gian chung. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mang đến hình ảnh một cô gái trẻ lớn lên trong thời đại hội nhập, sẵn sàng tiếp thu những điều mới mẻ nhưng luôn ý thức về cội nguồn và bản sắc Việt Nam. Với cô, hương sắc không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài, mà còn được thể hiện qua tri thức, lòng nhân ái, sự tự tin, cách ứng xử và những đóng góp dành cho cộng đồng.

“Với mình, giá trị lớn nhất mà Hoa hậu Việt Nam mang lại không chỉ nằm ở cơ hội được đứng trên sân khấu Chung kết, mà còn ở hành trình đã đi qua. Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam giúp mình trở thành một người trẻ không chỉ dám ước mơ, mà còn sẵn sàng hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Dù kết quả cuối cùng ra sao, mình đã nhận được một món quà rất quý giá là sự tự tin để bước tiếp và có thể làm được nhiều điều hơn những gì từng nghĩ”, Gia Linh chia sẻ.