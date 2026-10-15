Nữ sinh trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Lưu Phương Anh: Mang 'miền hương sắc' Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Lưu Phương Anh (sinh năm 2002) đang theo học ngành Quản lý Kinh doanh và Marketing tại trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Là một trong 25 cô gái bước vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Anh xem đây là cơ hội để được học hỏi và trải nghiệm nhiều điều mới. Việc được gọi tên vào top 25 giúp người đẹp có thêm động lực để cố gắng, không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình và những người luôn ủng hộ cô.

Trải qua các vòng thi khác nhau, góp mặt tại Chung kết cuộc thi, Lưu Phương Anh thấy tự tin và trưởng thành hơn. Trước đây, có những điều cô còn ngại hoặc chưa biết cách thể hiện, nhưng qua từng vòng thi, học được cách giao tiếp, lắng nghe và làm chủ bản thân tốt hơn. Phương Anh hiểu rằng vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nên muốn tận dụng khoảng thời gian này để hoàn thiện mình hơn nữa.

Đến từ Hải Phòng, vốn là quê hương của nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam, Lưu Phương Anh lấy đó làm tự hào: “Hải Phòng có nhiều chị đã đạt được thành tích rất tốt tại các cuộc thi sắc đẹp. Mình rất ngưỡng mộ những thành công đó. Tuy nhiên, mình không muốn tạo áp lực cho bản thân bằng việc so sánh với người khác. Mình chỉ muốn cố gắng hết sức, thể hiện màu sắc riêng và mang hình ảnh đẹp của người con gái Hải Phòng đến với cuộc thi”.

Đến với chủ đề “Miền hương sắc” của cuộc thi năm nay, Lưu Phương Anh muốn mang đến hình ảnh một cô gái Hải Phòng hiện đại, năng động nhưng vẫn luôn trân trọng những giá trị truyền thống. Người đẹp gen Z bày tỏ: “Với mình, Hải Phòng không chỉ có hoa phượng đỏ hay vẻ đẹp của thành phố biển, mà còn có những con người chân thành, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Mình hy vọng có thể giới thiệu những nét đẹp ấy đến mọi người qua hành trình tại cuộc thi, bằng chính những trải nghiệm và câu chuyện của một người con đất Cảng”.

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2026 đề cao các giá trị văn hóa. Là một gen Z sống trong thời đại AI, người đẹp cho rằng, AI là một công cụ rất hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. “Là một người trẻ, mình muốn tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để chia sẻ những câu chuyện về văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn với các bạn cùng thế hệ. Đó có thể là những video về trang phục truyền thống, ẩm thực, phong tục hay những địa điểm mang giá trị lịch sử. Tuy nhiên, mình nghĩ, công nghệ có thể giúp chúng ta lan tỏa văn hóa, còn việc hiểu và trân trọng những giá trị ấy vẫn phải bắt đầu từ chính mỗi người. Mình mong người trẻ không chỉ thấy văn hóa Việt Nam đẹp, mà còn thực sự hiểu, yêu và muốn gìn giữ nó”, Phương Anh bộc bạch.

Mỗi cuộc thi đều mang đến những giá trị nhất định cho thí sinh. Với Phương Anh, Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để bước ra khỏi “vùng an toàn” và hiểu bản thân hơn. Trong cuộc thi, cô được gặp gỡ nhiều người, học hỏi những điều mới và có thêm những trải nghiệm, mà có lẽ nếu không tham gia lần này sẽ khó có được.

Điều Phương Anh trân trọng nhất là sự trưởng thành của bản thân sau mỗi vòng thi: “Mình cũng hiểu hơn về trách nhiệm của một người trẻ đối với cộng đồng và những giá trị mình có thể đóng góp. Dù kết quả như thế nào, mình vẫn rất biết ơn hành trình này và sẽ xem đây là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ”.