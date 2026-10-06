Nữ sinh trường chuyên đạt IELTS 7.5, chinh phục SAT 1500 sau 7 lần thi, trở thành thủ khoa đầu vào UEB

Cơ duyên với Kinh tế quốc tế

Trước khi trở thành tân sinh viên UEB, Khánh Ly là học sinh lớp Anh 1, trường THPT Chuyên Hưng Yên. Theo Ly, môi trường học tập năng động ở cấp THPT tạo điều kiện để cô phát huy năng lực học tập, đồng thời rèn sự chủ động trong giao tiếp và kết nối với bạn bè.

Kết thúc 12 năm học, Khánh Ly đạt IELTS 7.5 và SAT 1500. Đây cũng là những kết quả giúp cô tự tin hơn khi bước vào kỳ tuyển sinh đại học.

Kết quả tuyển sinh mang đến bất ngờ khi Khánh Ly trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường, đồng thời là thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế.

hánh Ly trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường và thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế.

“Ban đầu, khi nhận được thông báo mình là thủ khoa toàn trường, mình rất vui và bỡ ngỡ. Trước đó, mình cũng áng chừng điểm của bản thân nằm trong nhóm cao nhưng không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa. Với mình, đây là thành tích đáng tự hào sau 12 năm nỗ lực học tập”, Ly chia sẻ.

Trước kỳ tuyển sinh, nữ sinh không đặt mục tiêu phải giành vị trí thủ khoa. Thậm chí, kết quả một bài khảo sát tại trường từng khiến Ly nghĩ rằng mình khó đủ điểm trúng tuyển và dự định đăng ký chương trình liên kết quốc tế. Chỉ sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, cô mới phần nào hình dung được khả năng của bản thân.

Tự học để nhận ra phần kiến thức còn thiếu

Trong kết quả đầu vào của Khánh Ly, môn Lịch sử đạt 9,75 điểm. Thay vì dành phần lớn thời gian cho các lớp học thêm, Ly chủ yếu tự học và chỉ tập trung luyện đề trong giai đoạn ôn thi nước rút.

Theo Ly, việc tự học giúp cô nhận diện rõ những phần kiến thức còn thiếu và xác định nội dung cần dành thêm thời gian, thay vì phải chạy theo toàn bộ bài giảng và tiến độ chung. Trên nền tảng kiến thức được thầy cô trang bị, cô chủ động tìm hiểu thêm và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ mở rộng kiến thức.

Ly cũng tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày để ôn tập. Khi có thời gian rảnh, cô tự nhẩm lại các sự kiện lịch sử nhằm ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Trong lúc làm việc cá nhân, Ly nghe nội dung về các chiến dịch trong lịch sử Việt Nam để vừa củng cố kiến thức đã học, vừa bổ sung những thông tin mới.

Song song với chương trình THPT, Ly bắt đầu chuẩn bị cho các kỳ thi IELTS và SAT từ lớp 11. Cô hoàn thành hai chứng chỉ trước học kỳ I lớp 12, nhờ đó có thể dành phần lớn thời gian trong học kỳ II để ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khánh Ly dành thời gian chuẩn bị IELTS và SAT từ lớp 11, hoàn thành hai chứng chỉ trước học kỳ I lớp 12.

Nếu IELTS 7.5 là một dấu mốc đáng nhớ, hành trình đạt SAT 1500 lại giúp Ly có thêm trải nghiệm về sự kiên trì. Cô đã tham dự kỳ thi SAT 7 lần mới đạt được mức điểm này.

“Có thời điểm, mình xem những lần thi chưa đạt 1500 là thất bại trên con đường học tập. Giai đoạn ôn SAT cũng là lúc mình cảm thấy rối và áp lực nhất. Mình đã học ở nhiều trung tâm nhưng vẫn chưa tìm được nơi giúp giải quyết đúng những phần kiến thức còn hổng nên điểm trong một thời gian dài không đạt như mong muốn”, Ly kể.

Để duy trì việc học, Ly hình thành thói quen dậy sớm, vì đây là khoảng thời gian cô có khả năng tập trung tốt nhất. Mỗi khi kết quả SAT chưa đạt kỳ vọng, mẹ tiếp tục động viên và tạo điều kiện để Ly đăng ký thi lại. Sự đồng hành của mẹ trở thành một trong những động lực giúp cô tiếp tục ôn tập.

Không để danh hiệu thủ khoa trở thành áp lực

Khánh Ly chọn ngành Kinh tế quốc tế vì nhận thấy ngành có triển vọng phát triển và nhiều cơ hội nghề nghiệp. Anh trai Ly từng theo học tại trường, hiện đã đi làm, cũng giúp cô có thêm góc nhìn khi lựa chọn ngành học và môi trường đại học.

Với danh hiệu thủ khoa đầu vào toàn trường và thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, Ly không đặt nặng việc duy trì vị trí này. Cô hướng đến những mục tiêu cụ thể như giữ GPA tốt, học thêm ngoại ngữ và tham gia câu lạc bộ.

Ly cho rằng, môi trường đại học sẽ giúp cô tiếp tục phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng và các mối quan hệ. Cô dự định tham gia hoạt động tập thể để kết nối với bạn bè và học hỏi kinh nghiệm từ các khóa trước.

Khánh Ly đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập tốt, trau dồi ngoại ngữ và tích cực tham gia hoạt động tại UEB.

Sau 7 lần thi SAT mới đạt 1500 và trở thành thủ khoa đầu vào, Ly nhận ra rằng, những kết quả chưa như mong đợi không đồng nghĩa với việc phải dừng lại. Cô nhắn nhủ học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học: “Đừng vì thấy bản thân thất bại mà bỏ cuộc. Hãy cố gắng đến cùng”. Với Ly, đó cũng là cách cô đã vượt qua những lần chưa đạt mục tiêu: Xác định điểm còn thiếu, tiếp tục học và thử lại.

(Ảnh: NVCC)