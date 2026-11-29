Ngày 24.11, nữ sinh tại điểm trường Nậm Nhoóng, xã Tri Lễ, Nghệ An, về nhà kể với bố rằng mình bị ba bạn đánh. Sáng hôm sau, người bố đến trường gặp các học sinh này để hỏi chuyện nhưng các em không thừa nhận. Sau khi ông rời trường, nữ sinh tiếp tục bị đánh, ép quỳ xin lỗi trong lớp. Trình tự này được Hiệu trưởng Lang Văn Lân cung cấp ngày 28.11.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tri Lễ

Khoảng trống sau lời cầu cứu

Chi tiết nữ sinh đã kể chuyện với bố khiến vụ việc không thể chỉ được nhìn như một mâu thuẫn bất ngờ giữa học trò. Một tín hiệu cầu cứu đã xuất hiện trước lần hành hung được ghi hình. Điều cần làm rõ là tín hiệu ấy đã đến với những người có trách nhiệm trong trường bằng cách nào, và việc bảo vệ học sinh được thực hiện ra sao.

Thông tin hiện có chưa đủ để kết luận ai đã biết mà không can thiệp. Tuy nhiên, chính khoảng chưa rõ ấy cần được xác minh, bởi khuyên trẻ “có chuyện phải nói với người lớn” mới là một nửa công việc. Nửa còn lại thuộc về cách người lớn tiếp nhận, phối hợp và bảo vệ trẻ sau khi biết chuyện.

Theo báo cáo nhà trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ngày 27.11, vụ hành hung xảy ra sau giờ ra chơi tiết 2 ngày 25.11, những học sinh liên quan cùng học lớp 7A7. Nhà trường đã yêu cầu tường trình, mời phụ huynh và đại diện tổ an ninh địa phương làm việc. Các học sinh đánh bạn đã xin lỗi, cam kết không tái phạm.

Một lời xin lỗi có ý nghĩa khi mở đầu cho thay đổi. Nó chưa thể thay thế việc theo dõi xem học sinh bị đánh có còn sợ đến lớp, có bị gây sức ép hoặc bị cô lập sau buổi làm việc hay không. Với một em đã lên tiếng rồi vẫn bị đánh, sự bảo đảm cần hiện diện trong từng buổi học tiếp theo.

UBND xã Tri Lễ đã yêu cầu nhà trường theo dõi sức khỏe, diễn biến tâm lý của các học sinh liên quan, tổ chức tư vấn và thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức xử lý phù hợp. Đây là những yêu cầu đang được triển khai, chưa phải kết quả xử lý cuối cùng.

Đừng để đoạn video tiếp tục làm tổn thương trẻ

Nhà trường cũng đang làm rõ hành vi quay video, yêu cầu không tiếp tục phát tán hình ảnh và tăng cường giám sát giờ ra chơi, chuyển tiết. Những thời điểm tưởng như ngắn ngủi giữa hai tiết học lại chính là khoảng thời gian vụ việc đã xảy ra.

Sự phẫn nộ trước bạo lực không nhất thiết phải biểu hiện bằng việc chia sẻ lại cảnh một đứa trẻ bị làm nhục. Giữ chứng cứ để cơ quan có trách nhiệm xác minh khác với đưa hình ảnh ấy đến thêm hàng nghìn người. Điều nữ sinh cần sau khi sự việc được biết đến là có thể trở lại lớp trong an toàn, chứ không phải tiếp tục sống giữa những ánh nhìn tò mò.