Nữ sinh trả lại ví tiền cho người đánh mất

Chiều 5/11, Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp xác minh, trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân sau khi tiếp nhận từ một nữ sinh trên địa bàn.

Trước đó, trên đường đi học về, em Nguyễn Thị Kim Chi (trú thôn An Thạnh 2, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Chu Văn An) nhặt được một chiếc ví.

Kiểm tra bên trong, em phát hiện có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng mang tên Thành Thị Sa My (trú xã Xuân Hải) cùng số tiền mặt hơn 100.000 đồng.

Thay vì giữ lại tài sản, Kim Chi đã chủ động mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Phước Dinh giao nộp, nhờ lực lượng chức năng tìm người đánh mất.

Em Nguyễn Thị Kim Chi mang ví nhặt được tới Công an xã Phước Dinh.

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Phước Dinh tiến hành xác minh thông tin, liên hệ với bà Thành Thị Sa My để trao trả đầy đủ giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và số tiền bên trong ví.

Nhận lại tài sản, bà Sa My bày tỏ sự cảm ơn trước hành động trung thực, trách nhiệm của nữ sinh.

Theo Công an xã Phước Dinh, thời gian qua, trên địa bàn ghi nhận nhiều trường hợp người dân chủ động giao nộp tài sản nhặt được để tìm cách trả lại người đánh mất. Hành động đẹp của em Nguyễn Thị Kim Chi góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.

Ghi nhận việc làm ý nghĩa này, Công an xã Phước Dinh và nhà trường đã tuyên dương em Kim Chi, qua đó khuyến khích những hành động đẹp trong học sinh và người dân.