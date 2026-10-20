Nữ sinh Top 25 Hoa hậu Việt Nam và lời tri ân gửi những người phụ nữ tiếp sức ước mơ

Đinh Diệu Anh: Sự đồng hành của mẹ tiếp thêm động lực

Trong hành trình dự thi Hoa hậu Việt Nam, Đinh Diệu Anh (trường ĐH Ngoại thương) luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ mẹ. Giữa những ngày lịch trình kéo dài, đôi lúc mệt mỏi và áp lực, những cuộc gọi của mẹ giúp cô cảm nhận rõ tình yêu thương từ gia đình.

“Càng trưởng thành, mình càng hiểu tình yêu của mẹ hiện diện trong sự lắng nghe và niềm tin dành cho những lựa chọn của con. Sự đồng hành ấy giúp mình cảm thấy được yêu thương và có thêm động lực cố gắng”, Diệu Anh chia sẻ.

Ngày 20/10 năm trước, cuộc sống của Diệu Anh vẫn xoay quanh việc đi học, đi làm và dành thời gian cho gia đình. Năm nay, cô có thêm những người bạn mới khi đồng hành cùng 24 thí sinh trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam.

Đinh Diệu Anh (trường ĐH Ngoại thương) trân trọng sự đồng hành và niềm tin mẹ dành cho mình trên hành trình dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Qua những buổi sinh hoạt, tập luyện, Diệu Anh dần hiểu hơn về các cô gái đến từ nhiều vùng đất. Phía sau vẻ ngoài xinh đẹp là những nỗ lực, áp lực và câu chuyện riêng, mà cô có cơ hội lắng nghe trong thời gian ở bên nhau.

“20/10 năm nay là dịp để mình thêm trân trọng những người phụ nữ xung quanh. Mình hiểu rằng, vẻ đẹp còn được thể hiện qua trí tuệ, sự tự tin, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp mỗi người mang đến cho người khác”, cô nói.

Nhân ngày 20/10, cô mong, mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Nữ sinh hy vọng, những nỗ lực mỗi ngày sẽ là một cách đáp lại tình yêu thương và sự tin tưởng mẹ dành cho mình.

Phạm Lê Ái Linh: Học cách tự tin từ việc cho mình một cơ hội

Với Phạm Lê Ái Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), ngày 20/10 năm nay trở nên đặc biệt hơn khi cô đồng hành cùng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Những trải nghiệm mới và những người bạn trong cuộc thi giúp nữ sinh hiểu thêm về vẻ đẹp, bản lĩnh của người phụ nữ.

Khi nhắc đến người đã tiếp sức cho hành trình ấy, Ái Linh cũng nghĩ ngay đến mẹ. Cô trân trọng sự ủng hộ âm thầm của người luôn ở bên mình trong quá trình theo đuổi ước mơ.

“Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, âm thầm ủng hộ những điều mình theo đuổi. Trong từng bước trưởng thành của mình đều có tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng của mẹ”, Ái Linh chia sẻ.

Phạm Lê Ái Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) mong các bạn nữ cho bản thân cơ hội theo đuổi ước mơ, ngay cả khi chưa hoàn toàn tự tin.

Bên cạnh sự đồng hành của gia đình, thời gian dự thi mang đến cho Ái Linh những bài học về cách nhìn nhận bản thân. Cô nhận ra, mỗi cô gái đều có giá trị riêng, đồng thời hiểu hơn ý nghĩa của việc động viên, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

“Mỗi cô gái đều có giá trị riêng và không cần trở thành ai khác để tỏa sáng. Với mình, điều đẹp nhất là biết trân trọng bản thân và nâng đỡ những người xung quanh cùng trưởng thành”, nữ sinh bày tỏ.

Từ những điều đã học được, Ái Linh muốn gửi tới các bạn nữ còn tự ti lời nhắn về sự chủ động bắt đầu. Cô tin, mỗi người đều xứng đáng có cơ hội theo đuổi điều mình mong muốn, ngay cả khi chưa hoàn toàn tự tin.

Tạ Thị Hoa: Lời cảm ơn dành cho mẹ và bà

Tạ Thị Hoa (trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên) đón ngày 20/10 năm nay với những trải nghiệm, mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình có cơ hội bước tới. Trở thành thí sinh Top 25 Hoa hậu Việt Nam, nữ sinh học cách tự tin, hiểu rõ hơn điểm mạnh và những điều bản thân cần hoàn thiện.

Với Hoa, cơ hội được sống với ước mơ và học hỏi là món quà ý nghĩa trong dịp này. Khi nhìn lại hành trình trưởng thành, cô muốn dành lời tri ân cho mẹ và bà.

“Có những yêu thương, hy sinh thầm lặng của mẹ mà mình chưa thể nói hết thành lời. Mẹ luôn là điểm tựa, giúp mình có thêm động lực theo đuổi những điều mong muốn. Nhân ngày 20/10, mình muốn cảm ơn mẹ vì sự đồng hành ấy”, Hoa bày tỏ.

Nữ sinh cũng nhắc đến bà, người gắn bó với tuổi thơ và dành cho cô nhiều tình yêu thương. Hoa mong, mình ngày càng trưởng thành, bản lĩnh để những người phụ nữ thân yêu có thể tự hào.

Tạ Thị Hoa (trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên) dành lời tri ân cho mẹ và bà nhân ngày 20/10, mong sự trưởng thành của mình sẽ khiến những người thân yêu tự hào.

Với những bạn nữ còn tự ti, Hoa mong mỗi người đừng chờ đến lúc hoàn hảo mới bắt đầu. Theo cô, những nỗi sợ và hoài nghi có thể xuất hiện, nhưng chính trải nghiệm sẽ giúp mỗi người hiểu mình hơn.

“Hãy cho bản thân một cơ hội, bởi đôi khi, điều khiến chúng ta tiếc nuối nhất là chưa từng thử sức. Bạn không cần tỏa sáng giống bất kỳ ai. Hãy học cách tin vào giá trị riêng và kiên trì với điều mình mong muốn”, Hoa nhắn gửi.