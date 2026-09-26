Nữ sinh tiêu biểu ĐH Ngoại thương với 4 danh hiệu quán quân, tốt nghiệp loại Xuất sắc

Bốn lần chinh phục ngôi quán quân

Năm 2023 và 2024, Phương Chi lần lượt giành ngôi vị quán quân cuộc thi “Thanh âm diệu kỳ” và “Tài năng diễn thuyết” do Khoa Tiếng Trung của Trường ĐH Ngoại thương tổ chức.

Năm 2025, Phương Chi tiếp tục là quán quân và đạt giải Nhất hùng biện ở cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho sinh viên khu vực miền Bắc và miền Trung.

Đàm Phương Chi được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khóa 61 của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026. Ảnh: NVCC

Mới đây nhất, năm 2026, Phương Chi trở thành quán quân cuộc thi Ngâm thơ toàn quốc “Con đường Hoa ngữ” do Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN phối hợp cùng Quỹ Sunwah và ChineseRd tổ chức.

Với những kết quả học tập và thành tích ấn tượng, nữ sinh người Tày (quê Lạng Sơn) được Trường ĐH Ngoại thương vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khóa năm 2026.

Phương Chi tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương với tấm bằng Xuất sắc. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Chi cho hay rất vui và tự hào với kết quả đạt được sau 4 năm không ngừng cố gắng. “Đối với em, danh hiệu sinh viên tiêu biểu không có nghĩa mình nổi bật hơn mọi người mà đơn giản là em đã chiến thắng chính mình, tốt hơn phiên bản của mình ngày hôm qua. Em cũng coi đây như một lời nhắc nhở bản thân phải luôn có trách nhiệm, nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của nhà trường và thầy cô”, Chi nói.

Cựu nữ sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) cho hay khi vào đại học, em cảm nhận rõ “năng lượng của Ngoại thương” nên không thể chỉ giới hạn bản thân ở bàn học.

“Bước vào một môi trường năng động như Trường ĐH Ngoại thương, em hiểu rằng mình không thể nào chỉ tập trung vào sách vở. Xung quanh em đều là những bạn rất giỏi, nhiệt huyết và năng nổ. Em tự nhủ phải không ngừng bứt phá và quyết định thử sức với các cuộc thi phù hợp với khả năng”, Chi chia sẻ.

Phần thi với tác phẩm "Mãn Giang Hồng" của Đàm Phương Chi tại chung kết cuộc thi Ngâm thơ toàn quốc "Con đường Hoa ngữ" 2026:

Phương Chi cho hay, việc trở thành quán quân của 4 cuộc thi không phải do bản thân em quá giỏi, mà vì em quyết tâm theo đuổi sở thích và không ngại thử sức, khám phá những điều mới.

Chi cho rằng điểm mạnh của mình nằm ở giọng nói, năng lượng và bản lĩnh sân khấu và những cuộc thi em chọn phù hợp những thế mạnh đó.

“Lên đại học, thời gian linh hoạt hơn so với giai đoạn phổ thông. Em muốn tận dụng khoảng thời gian đó để trải nghiệm những điều mới mẻ và ý nghĩa. Em yêu thích, muốn thể hiện bản thân trên sân khấu và may mắn mỗi năm giành được một giải Nhất”, Chi nói.

Không ngại thử sức, học cách cân bằng

Nữ sinh cho biết thời gian đầu trên giảng đường, cô cũng chưa nghĩ tới chuyện mình có trở thành sinh viên xuất sắc, tiêu biểu mà chỉ cố gắng thử sức ở thật nhiều lĩnh vực.

Phần thi Tài năng - lồng tiếng nhân vật Natra của Phương Chi tại chung kết cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" năm 2025. Ảnh: NVCC

Tập trung học tốt, lại tham gia nhiều cuộc thi, Phương Chi cho hay điều khó nhất với em là phân bổ thời gian.

“Giờ đây nhìn lại, em muốn xin lỗi những người thân bởi đôi khi em quá miệt mài, quay cuồng với những deadline, mục tiêu cá nhân. Có lúc, em rất khắt khe, đòi hỏi chính mình quá nhiều, quá cao khiến bản thân mệt mỏi, kiệt sức. Sau tất cả, điều em học được là phân bổ thời gian không có nghĩa chia việc trong vòng 24 giờ mỗi ngày, mà là biết ưu tiên việc nào cần xử lý trước, đâu là tương lai gần và đâu là mục tiêu xa”, Chi nói.

Theo Chi, kể cả những thất bại, những điểm số không như ý, hay cả những lần lỡ hẹn với giải cao cũng không hoàn toàn tiêu cực.

“Em đã tham dự rất nhiều cuộc thi, số lần lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất cũng không ít. Đôi khi những lần lỡ hẹn với giải cao hay điểm số không như ý lại là khoảng lặng cần thiết để ‘tĩnh’ lại, học cách nhìn nhận bản thân, giữ được sự cân bằng và ‘đôi chân ở mặt đất’”, Chi chia sẻ.

Ngoài học giỏi, Phương Chi là cô gái giàu năng lượng, tích cực tham gia các sự kiện của trường, khoa. Ảnh: NVCC

Chi cho hay, việc tham dự các cuộc thi còn mang đến cho em những trải nghiệm đáng giá hơn, ngoài những danh hiệu. Với Chi, đó còn là cơ hội để em kết giao với bạn bè quốc tế, giới thiệu và quảng bá về con người và đất nước Việt Nam.

Ngoài thời gian học và tham dự các cuộc thi, Chi cũng tích cực làm MC, thành viên ban chuyên môn tại các sự kiện của trường, khoa hay làm diễn giả tại một số sự kiện chia sẻ về việc học tiếng Trung.

Phương Chi giành giải Nhất ở cuộc thi Ngâm thơ tiếng Trung toàn quốc "Con đường Hoa ngữ" 2026. Ảnh: NVCC

Phương Chi mong muốn câu chuyện của mình có thể tạo động lực cho các bạn trẻ không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực mới mẻ.

“Hãy dám dấn thân và kiên trì, nhẫn nại với thử thách. Sự tiến bộ, phát triển không phải lúc nào cũng theo đường thẳng, thật nhanh; mà vẫn có thể theo cung đường dích dắc, đi chậm một chút cũng không sao, miễn chúng ta không ngừng cố gắng và đến được đích”, Chi nói.

Nói về dự định trong tương lai gần, Chi cho hay đang chuẩn bị hồ sơ để du học thạc sĩ tại Trung Quốc.