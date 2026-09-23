Nữ sinh thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương: 'Áp lực khi xung quanh ai cũng giỏi'

Từ áp lực khi bước vào trường đến bảng điểm 3,98/4

Sau 4 năm theo học tại Trường ĐH Ngoại thương, Nguyễn Thanh Bình (sinh viên lớp Anh 02 - chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại) đạt điểm trung bình tích lũy 3,98/4 và tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Trong bảng điểm 47 môn (tương ứng 143 tín chỉ), Thanh Bình chỉ có một điểm B, còn lại là điểm A.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Bình cho biết rất vui với kết quả đạt được sau nỗ lực suốt 4 năm đại học.

“Em thực sự rất bất ngờ. Trong lớp, nhiều bạn rất giỏi với điểm đầu vào cao và đạt thành tích tốt ở các lĩnh vực khác nhau. Em không nghĩ mình là người giỏi nhất mà chỉ may mắn có điểm cao nhất trong chương trình đào tạo của mình”, Bình chia sẻ.

Nguyễn Thanh Bình, thủ khoa tốt nghiệp chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Bốn năm trước, cô nữ sinh lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đạt tổng điểm 29,34 và trúng tuyển Kinh tế đối ngoại - ngành học có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Ngoại thương năm đó.

Tuy vậy, những ngày đầu vào trường, Thanh Bình khá hồi hộp và áp lực khi thấy xung quanh mình ai cũng giỏi, thậm chí cô còn tự hỏi “liệu mình có thật sự thuộc về nơi này?”.

Không muốn dừng lại, Thanh Bình nỗ lực để nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập mới và chinh phục những cột mốc học thuật mới.

Nói về bí quyết học tập, Bình cho rằng điều quan trọng là tập trung nghe giảng trên lớp và cần chắt lọc, nắm bắt được trọng tâm bài học.

“Ở bậc đại học, mỗi môn học có một quyển giáo trình dày và rất khó để học thuộc lòng. Vì thế, cần tập trung nghe giảng để nắm bắt những điểm thầy cô nhấn mạnh. Em có thói quen ghi chú và đánh dấu lại những nội dung cốt lõi vì chúng thường sẽ xuất hiện trong các bài thi, kiểm tra”, Bình nói.

Để có những bài thi tốt, theo Bình, ngoài kiến thức, cần biết liên hệ thực tiễn. Bên cạnh việc đọc kỹ các ví dụ thực tiễn được thiết kế trong giáo trình, Bình thường xuyên tìm hiểu qua mạng, sách báo và chọn lọc những thông tin hữu ích.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, trao bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc cho thủ khoa Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: NVCC

Hứng thú với lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, nữ sinh tham gia các cuộc thi liên quan tới lĩnh vực này. “Ngoài tìm kiếm thông tin trên mạng, em hỏi thêm các một số anh chị đi trước tại các workshop về nghề nghiệp”, Bình chia sẻ.

Cô cho rằng học hiệu quả không đồng nghĩa với việc phải duy trì lịch học dày đặc, căng thẳng.

Chuyến đi Đức mở ra định hướng mới về nghề

Bình cho biết điều đáng giá nhất cô nhận được sau 4 năm tại Trường ĐH Ngoại thương là tinh thần can đảm, dám bước tiếp. Bình nhớ mãi lần bản thân quyết định tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Mannheim, Đức. Từ một cô gái không biết tiếng Đức, Bình phải học cách sống xa nhà, tự đăng ký cư trú và xoay xở tại một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Chuyến đi cũng khiến suy nghĩ của Bình thay đổi. Một lần đứng bên dòng sông ở Mannheim, ngắm những con tàu chở hàng nối tiếp nhau, cô bắt đầu suy nghĩ về cách một nền kinh tế vận hành, cách những thành phố, con người và dòng hàng hóa được kết nối với nhau. Cô cũng trăn trở tại sao đất nước mình chưa thể làm được như vậy.

“Khi ấy, một câu hỏi xuất hiện trong đầu em: Liệu một ngày nào đó, mình có thể góp phần thay đổi kinh tế đất nước không? Chính khoảnh khắc ấy khiến em nhận ra đi xa không chỉ để tìm hiểu thế giới có gì dành cho mình, mà còn để thấy bản thân có thể làm gì cho nơi mình đã bắt đầu”, Bình kể.

Trong thời gian đó, Bình cũng nhận học bổng Baden-Württemberg dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc.

Trong 4 năm học tại Trường ĐH Ngoại thương, Bình giành học bổng khuyến khích học tập 4 kỳ. Nữ sinh còn có tiếng Anh IELTS 8.5, tiếng Trung tương đương HSK 5 và tiếng Pháp ở mức DELF A2.

Nguyễn Thanh Bình trong lần tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Mannheim, Đức. Ảnh: NVCC

Trở thành thủ khoa tốt nghiệp, Thanh Bình vui nhưng hiểu rằng khi bước vào thị trường lao động, nhà tuyển dụng không chỉ quan tâm điểm số, xếp loại hay bằng khen. Cô sẽ phải giải quyết những bài toán thực tế, thậm chí khác xa những gì học trong giáo trình. Vì vậy, Bình cho rằng bản thân còn rất nhiều điều phải học hỏi trong hành trình mới.

“Ở chặng đường tiếp theo, thủ khoa cũng như mọi tân cử nhân khác, đều phải bắt đầu từ đầu và tiếp tục cố gắng”, Bình chia sẻ.

Trước khi tốt nghiệp, Bình có khoảng một năm làm việc tại Tập đoàn Maersk (tập đoàn dịch vụ vận tải biển và logistics tích hợp đa quốc gia đến từ Đan Mạch). Mới đây, cô chủ động nghỉ việc để dành thời gian chuẩn bị cho mục tiêu chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong lĩnh vực y tế. Bình cũng tập trung cho việc hoàn thành thi chứng chỉ Tiếng Trung HSK 5 để thuận lợi hơn cho công việc sau này.