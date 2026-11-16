Nữ sinh Sư phạm tốt nghiệp Xuất sắc, mở lớp học trực tuyến tiếp sức học sinh vùng cao

Kim Huệ tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành Sư phạm Địa lí, hệ Chất lượng cao, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Huệ tiếp tục theo học cao học tại chính ngôi trường này, nối dài hành trình gắn bó với lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.

Kim Huệ tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành Sư phạm Địa lí, hệ Chất lượng cao.

Sinh ra, lớn lên ở Cao Bằng, vùng biên giới có địa hình đồi núi phức tạp, Huệ sớm cảm nhận những trở ngại mà học sinh địa phương phải đối mặt trên con đường tìm kiếm tri thức. Khoảng cách địa lí, điều kiện đi lại và cơ hội tiếp cận các nguồn học liệu chuyên sâu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những trải nghiệm đó giúp cô hiểu hơn giá trị của giáo dục và vai trò của người thầy trong việc đồng hành, định hướng cho học trò.

Tình yêu Địa lí mở lối đến giảng đường đại học

Những năm học THPT, Huệ dành sự yêu thích đặc biệt cho môn Địa lí. Với cô, môn học không đơn thuần là những kiến thức về hiện tượng tự nhiên, kiến tạo địa lí hay những trang bản đồ trong sách giáo khoa, mà còn là cách khám phá thế giới, hiểu về các vùng đất và những mối liên hệ xung quanh cuộc sống.

Niềm yêu thích ấy trở thành động lực để Huệ kiên trì học tập, từng bước khẳng định năng lực. Năm 2022, cô giành giải Nhì môn Địa lí trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT. Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng, tiếp thêm niềm tin để nữ sinh Cao Bằng theo đuổi con đường học tập ở bậc đại học.

“Với mình, Địa lí là cánh cửa mở ra một thế giới rộng lớn. Môn học giúp một cô học trò vùng cao như mình dám ước mơ bước qua những dãy núi trùng điệp để đến với giảng đường đại học”, Huệ chia sẻ.

Mang theo ước mơ của người con miền biên giới, Huệ bước vào đại học với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi lần đầu xa nhà. Sự khác biệt giữa môi trường học tập ở vùng cao và thủ đô, nhịp độ học tập của hệ Chất lượng cao cùng áp lực tự lập từng khiến cô có những thời điểm chênh vênh.

Tuy nhiên, sự tận tâm của các thầy cô khoa Địa lí đã giúp Huệ từng bước thích nghi. Không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, cô còn được hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư duy phản biện và hình thành niềm tự hào với nghề giáo.

Nỗ lực trên con đường học thuật, nuôi dưỡng tình yêu nghề giáo

Từ nền tảng được trang bị ở giảng đường, Huệ nghiêm túc theo đuổi hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 2025, cô giành giải Nhất cuộc thi xây dựng và triển khai bài giảng về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2026, cô tiếp tục đoạt giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, Huệ còn có các bài báo chuyên ngành.

Song song với học tập và nghiên cứu, cô sớm tích lũy kinh nghiệm giảng dạy thông qua công việc gia sư và dạy học trực tuyến ngay từ khi còn là sinh viên. Quá trình tiếp xúc với người học giúp Huệ rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và thấu hiểu tâm lý học trò.

Tham gia cuộc thi xây dựng và triển khai bài giảng về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2025.

Theo Huệ, kiến thức chuyên môn là nền tảng quan trọng, nhưng người làm giáo dục còn cần biết cách truyền đạt và nhận diện những khó khăn của người học. “Mình nhận ra rằng, muốn truyền cảm hứng cho người khác, trước hết bản thân phải không ngừng tự học và làm mới mình”, cô chia sẻ.

Những trải nghiệm trong quá trình học tập và giảng dạy cũng giúp Huệ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người làm giáo dục, đặc biệt với học sinh ở những địa bàn còn hạn chế về điều kiện học tập.

Dùng công nghệ làm cầu nối tri thức đến học sinh vùng khó

Ý tưởng hỗ trợ học sinh vùng cao của Huệ bắt nguồn từ chính những ký ức thời đi học ở quê nhà. Cô nhận thấy nhiều em có tinh thần ham học, mong muốn nâng cao kiến thức nhưng gặp trở ngại do đường sá xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn và thiếu cơ hội tham gia các lớp ôn luyện chuyên sâu.

Từ sự đồng cảm với những học trò có hoàn cảnh tương tự mình trước đây, Huệ chủ động tổ chức các lớp học Địa lí trực tuyến, chia sẻ tài liệu và đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn thi. Hình thức học trực tuyến giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách nơi chốn.

Tuy nhiên, Huệ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lớp học qua màn hình. Cô tiếp tục tìm kiếm những phương pháp giúp học sinh có thể chủ động ôn tập, tự học hiệu quả ngay cả khi không có giáo viên trực tiếp hướng dẫn.

Từ đó, Huệ nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ học tập, hướng đến việc giúp học sinh tiếp cận kiến thức và phục vụ quá trình ôn luyện. Với cô, công nghệ không thay thế vai trò của người thầy mà có thể trở thành công cụ bổ trợ, giúp việc học linh hoạt và thuận tiện hơn.

“Với mình, lớp học trực tuyến và các công cụ số không chỉ là giải pháp hỗ trợ học tập, mà còn là chiếc cầu nối đưa tri thức đến với học trò một cách công bằng và kịp thời”, Huệ bày tỏ.

Nhìn lại hành trình từ một cô học trò Cao Bằng từng gặp khó khăn trên con đường tìm chữ đến người chủ động chia sẻ kiến thức với cộng đồng, Huệ cho rằng, những trải nghiệm đã qua giúp cô hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sẻ chia. Theo cô, trách nhiệm của người trẻ không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể được thể hiện bằng việc sử dụng kiến thức, năng lực và chuyên môn của mình để giải quyết những vấn đề thiết thực xung quanh.

Trong chặng đường phía trước, cô mong muốn tiếp tục nghiên cứu, phát triển học liệu số và đưa công nghệ đến gần hơn với giáo dục vùng cao, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh ở những nơi còn nhiều trở ngại.

“Xuất phát điểm không quyết định đích đến - chính sự bền bỉ, lòng biết ơn và tinh thần sẻ chia mới tạo nên giá trị của mỗi người”, đó là châm ngôn sống mà Huệ luôn mang theo. Với cô, tri thức chỉ thực sự tạo nên giá trị khi được vận dụng để giúp đỡ người khác. Và hành trình đồng hành cùng học sinh vùng khó chính là cách cô tiếp nối những điều tốt đẹp từng nhận được từ thầy cô trên con đường học tập của mình.

Ảnh: NVCC