Nữ sinh Sư phạm Hà Nội theo đuổi nghề giáo với tinh thần dám thử, dám sai

Bước qua nỗi sợ sai từ những trải nghiệm mới

Học kỳ trao đổi tại Viện Giáo dục Quốc gia Singapore (NIE) năm 2025 là một trong những dấu mốc khiến Anh Thư cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của bản thân. Trong thời gian này, Thư duy trì thói quen viết nhật ký phản tư vào cuối mỗi tháng để nhìn lại những điều đã học hỏi, những điểm tiến bộ, hạn chế cần khắc phục và dự định cho chặng đường tiếp theo.

Khi mới tham gia các buổi học, Thư thường ngần ngại phát biểu vì sợ nói sai hoặc ý tưởng chưa đủ tốt. Tuy nhiên, việc lắng nghe những quan điểm khác nhau và thử bày tỏ suy nghĩ giúp nữ sinh dần cởi mở, chủ động hơn. Qua đó, Thư nhận ra rằng, một ý kiến không nhất thiết phải hoàn hảo mới có giá trị, đồng thời hiểu rằng, việc quá chú trọng chuẩn bị đôi khi khiến bản thân chần chừ trước những cơ hội mới

Anh Thư trong học kỳ trao đổi tại Singapore, nơi nữ sinh học cách cởi mở hơn, tự tin bày tỏ quan điểm và đón nhận những trải nghiệm mới.

“Học kỳ trao đổi giúp mình hiểu rằng, nếu cứ chờ đến khi hoàn toàn tự tin mới hành động, mình có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Điều quan trọng không phải là không còn sợ sai, mà là vẫn sẵn sàng thử sức, dù chưa chắc chắn về kết quả”, Thư chia sẻ.

Khi trở về Việt Nam, bài học ấy tiếp tục ảnh hưởng đến cách nữ sinh đưa ra lựa chọn. Thư chủ động tìm kiếm cơ hội và mạnh dạn ứng tuyển vào những chương trình mà trước đây bản thân có thể cân nhắc rất lâu. Việc giành suất tài trợ toàn phần tham dự Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026 tại Liên bang Nga là một trong những minh chứng cho sự thay đổi đó.

Với Thư, điều quý giá nhất từ học kỳ trao đổi không chỉ là kiến thức và trải nghiệm trong môi trường quốc tế, mà còn là cơ hội hiểu rõ bản thân, nhận ra những giới hạn do chính mình đặt ra và học cách bước qua chúng. Tại đây, Thư cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế cùng khoa Tiếng Anh đã tạo điều kiện để Thư có được những trải nghiệm ý nghĩa này.

Kết nối kiến thức trên giảng đường với thực tiễn

Bên cạnh học tập, Anh Thư còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và tình nguyện. Từ những năm THCS, nữ sinh đã gắn bó với các hoạt động tập thể và tiếp tục duy trì tinh thần năng nổ ấy khi bước vào môi trường đại học, đặc biệt khi đảm nhiệm vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn khoa Tiếng Anh và gần đây nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Anh Thư (giữa) luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, qua đó tích lũy kinh nghiệm làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo Thư, những trải nghiệm trong môi trường đại học giúp nữ sinh nhìn rõ hơn cách kiến thức chuyên ngành có thể được áp dụng vào thực tế. Trên cương vị là Chủ nhiệm CLB Nghiệp vụ Sư phạm khoa Tiếng Anh, Thư cùng ban điều hành thiết kế nội dung sinh hoạt và các buổi workshop gắn với thực tiễn nghề nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết. Qua đó, kiến thức được học tại khoa Tiếng Anh trở thành cơ sở để Thư xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp.

Trong quá trình làm Đội trưởng Đội tình nguyện dạy tiếng Anh và kỹ năng sống cho trẻ em thuộc Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026, những kiến thức về phương pháp giảng dạy cũng giúp Thư và đội ngũ chuyên môn xây dựng nội dung bài học, lựa chọn hoạt động phù hợp với lứa tuổi và điều chỉnh cách truyền đạt. Quá trình áp dụng kiến thức vào thực tế cũng giúp nữ sinh nhận ra những điểm còn thiếu để tiếp tục hoàn thiện bản thân, đồng thời rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm với tập thể.

Việc đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc đôi khi khiến Thư mất cân bằng, thậm chí lạc hướng khi các trách nhiệm đều đòi hỏi sự tập trung. Nữ sinh cho rằng, việc cân bằng các trách nhiệm không phải lúc nào cũng dễ dàng, mà đòi hỏi bản thân liên tục điều chỉnh và xác định những nhiệm vụ cần ưu tiên ở từng thời điểm. Vì vậy, Thư tập thói quen lên kế hoạch theo tuần, cân nhắc thời hạn và mức độ quan trọng của từng nhiệm vụ.

Khi khối lượng công việc vượt quá khả năng xử lý, Thư chủ động trao đổi với những người liên quan, tìm kiếm sự hỗ trợ và phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên. Qua những trải nghiệm ấy, nữ sinh hiểu rằng, làm việc hiệu quả không có nghĩa là tự mình làm được tất cả, mà còn là biết tin tưởng và tạo điều kiện để những người xung quanh phát huy khả năng.

Hướng đến nghề giáo bằng tinh thần không ngừng học hỏi

Anh Thư tham gia Liên hoan Thanh niên quốc tế tại Nga, năm 2026, tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm mới, mở rộng hiểu biết và học hỏi từ môi trường giao lưu quốc tế..

Sau những trải nghiệm ở đại học, Thư chưa đặt ra một con đường cố định cho những năm tới. Nữ sinh muốn tiếp tục phát triển chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, giáo dục, hướng đến mục tiêu trở thành một giáo viên vững chuyên môn, không ngừng học hỏi và có thể chia sẻ kiến thức với cộng đồng.

Với những sinh viên còn loay hoay tìm kiếm hướng đi, Thư cho rằng, không nhất thiết phải có câu trả lời rõ ràng ngay từ đầu. Việc tham gia một hoạt động mới, thử sức với cơ hội từng nghĩ nằm ngoài khả năng, hay học thêm một điều chưa biết đều có thể mở ra những hướng đi bất ngờ.

“Đôi khi, chính việc bắt đầu sẽ giúp các bạn tìm ra câu trả lời”, Anh Thư chia sẻ. Theo cô, điều quan trọng là chủ động trải nghiệm và sẵn sàng đón nhận những điều mới, kể cả khi chưa biết lựa chọn ấy sẽ dẫn mình đến đâu.

(Ảnh NVCC)