Nữ sinh Sư phạm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026: 'Tôi muốn giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên và tiếp tục việc học'

Tân Hoa hậu, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện tại buổi họp báo sáng 8/11 trong tà áo dài truyền thống.

Xuất hiện tại buổi họp báo sáng 8/11 trong tà áo dài truyền thống, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng đại diện Ban tổ chức đã có cuộc đối thoại thẳng thắn với báo chí về hành trình vừa qua và sức nặng của chiếc vương miện ở kỳ tổ chức lần thứ 20.

Đánh giá cả một quá trình dài, không chỉ nhìn vào hào quang trước ống kính

Trước câu hỏi của phóng viên về việc một số thí sinh được đánh giá cao trước thềm Chung kết không lọt vào Top 15, cũng như việc tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang vốn không phải là cái tên xuất hiện dày đặc trên các bảng dự đoán, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định, mọi kết quả đều dựa trên quy chế chặt chẽ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, từ hơn 400 hồ sơ đăng ký ở hai miền Nam - Bắc, qua vòng Sơ khảo, với 53 thí sinh bước vào Chung khảo, cho đến 25 gương mặt tại vòng Chung kết, mỗi thí sinh đều được theo dõi sát sao qua nhiều tháng. Việc đánh giá không chỉ gói gọn ở ngoại hình hay một đêm trình diễn trên sân khấu, mà phải bám sát bốn trụ cột cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ tại họp báo.

“Có những cô gái khi xuất hiện trước ống kính rất rực rỡ, chuyên nghiệp, tỏa sáng. Nhưng đằng sau ống kính, trong cuộc sống thường ngày tại "nhà chung", ý thức chấp hành nội quy, quy chế và cách ứng xử của thí sinh trong những tình huống khác nhau, là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm”, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh. Ông cho biết thêm, bên cạnh Hội đồng giám khảo uy tín, các tiểu ban chuyên môn của cuộc thi liên tục tổng hợp thông tin, hội ý và thảo luận kỹ lưỡng để chọn ra gương mặt có sự tổng hòa phù hợp nhất, thay vì chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu.

Làm rõ thêm về sự cố vấp ngã của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh trong phần thi trang phục dạ hội, Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, sự cố không mong muốn này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Nếu sơ suất trên sân khấu là điểm trừ, thì cách Khánh Linh bình tĩnh đứng dậy, giữ vững thần thái và tỏa sáng ở những bước đi tiếp theo lại là điểm cộng lớn về mặt bản lĩnh.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh: “Tôi cảm ơn sự cố ấy vì đã cho mình cơ hội thể hiện khả năng xử lý tình huống, sự bình tĩnh và bản lĩnh trên sân khấu. Đây cũng là trải nghiệm giúp tôi trưởng thành”.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thừa nhận bản thân khá run và lo lắng khi gặp sự cố với tà váy. Tuy nhiên, quá trình rèn luyện dài ngày cùng kinh nghiệm sân khấu đã giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Trong khi đó, trước những tiếc nuối của khán giả khi dừng chân ở vị trí Á hậu 2, dù được kỳ vọng đăng quang ngôi vị cao nhất, Lê Phương Nghi bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối với phán quyết khách quan của Ban giám khảo. Cô khẳng định, cô đã bứt phá hơn chính mình và cảm thấy hài lòng, biết ơn trọn vẹn hành trình tại cuộc thi.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi cảm thấy hài lòng về kết quả của cuộc thi.

Nữ sinh Sư phạm giữ vững vẻ đẹp tự nhiên, Á hậu 1 đặt mục tiêu xây 20 thư viện vùng cao

Trở thành chủ nhân vương miện ở tuổi 20, Nguyễn Yến Trang gây chú ý với nền tảng học vấn vững chắc. Cô từng có ba năm liền là học sinh giỏi tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), trúng tuyển đồng thời Học viện Tài chính, Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Theo định hướng của gia đình, Yến Trang hiện theo học ngành Giáo dục tiểu học tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026" Khi đọc được những bình luận trên mạng, tôi không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi tôi hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt".

Tại buổi họp báo, khi nhận được câu hỏi về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, cho rằng nhan sắc của mình chưa thực sự nổi bật, tân Hoa hậu thẳng thắn đón nhận với thái độ điềm tĩnh: “Khi đọc được những bình luận đó, tôi không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi tôi hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt. Tôi tin rằng, những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới”.

Trả lời câu hỏi về xu hướng can thiệp thẩm mỹ sau đăng quang, nữ sinh trường ĐH Thủ đô Hà Nội khẳng định, cô chưa có bất kỳ dự định nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ. “Lý do tôi lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa. Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và muốn giữ gìn, trân trọng những nét đẹp vốn có của mình”, Yến Trang chia sẻ. Hoa hậu cũng nhấn mạnh, cô sẽ tiếp tục duy trì việc học tập tại giảng đường đại học song song với việc thực hiện các dự án cộng đồng, theo sự định hướng của Ban tổ chức.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: "Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân".

Cùng chung góc nhìn về trách nhiệm của người trẻ có tri thức đối với xã hội, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cho rằng, việc học không chỉ để tích lũy kiến thức cá nhân mà còn đi kèm trách nhiệm tạo ra những đóng góp thiết thực. Cô công bố mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ của mình: “Trong ba năm tới, mục tiêu của tôi là xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho các em nhỏ vùng cao, để các em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức giống như những cơ hội mà tôi đã may mắn nhận được”.

Vương miện không phải điểm dừng mà là khởi đầu của trách nhiệm

Nhìn lại chặng đường 38 năm với 20 kỳ tổ chức, Nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ GD - ĐT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo TP. Hải Phòng, phường Đồ Sơn cùng các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và các cơ quan thông tấn báo chí.

Nhắn nhủ tới các cô gái vừa bước sang cương vị mới, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Chiếc vương miện không chỉ là ánh hào quang trong đêm đăng quang mà còn là sức nặng trách nhiệm trong suốt chặng đường tiếp theo. Đêm đăng quang chỉ là một khoảnh khắc, còn các bạn sẽ phải tiếp tục phấn đấu, tiếp thu kiến thức, trau dồi kỹ năng, với tinh thần khiêm nhường và cầu thị để hoàn thiện bản thân, không chỉ trong hai năm nhiệm kỳ của mình”.

“Tôi mong rằng Hoa hậu, các Á hậu và những người đẹp được trao danh hiệu hôm nay sẽ không xem thành tích đạt được là điểm dừng, mà hãy coi đó là sự khởi đầu cho một hành trình mới, tiếp tục tỏa sáng bằng những hành động thiết thực và đóng góp có ý nghĩa cho xã hội”, ông Bùi Minh Thành khẳng định.

Đồng quan điểm, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, điểm nhấn của mùa giải năm nay là chuỗi hoạt động đưa thí sinh đến nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực vùng cao để trực tiếp lao động, trải nghiệm văn hóa và thực hiện dự án nhân ái. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thêm nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt tại khu vực miền Nam để các người đẹp phát huy vai trò của mình.