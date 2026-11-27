Thu Uyên đam mê nghiên cứu khoa học, mong muốn những dự án của mình có thể giúp ích cho cuộc sống

Trăn trở với môi trường

Rác thải sinh hoạt, ô nhiễm nguồn nước và những tác động của biến đổi khí hậu là những vấn đề Thu Uyên quan tâm từ sớm. Những trăn trở ấy cũng là lý do em lựa chọn theo học ngành Hóa học và Môi trường. Uyên chia sẻ: “Em mong muốn vận dụng kiến thức chuyên ngành và nghiên cứu khoa học để tìm ra những giải pháp thiết thực, góp phần cải thiện môi trường sống”.

Trong quá trình học tập, Uyên chủ động tham gia các nhóm nghiên cứu cùng giảng viên, tập trung tìm giải pháp tận dụng tài nguyên và xử lý chất thải. Em từng tham gia đề tài Ứng dụng trùn quế xử lý bèo và rác thải hữu cơ, giúp tạo ra nguồn phân hữu cơ chất lượng. Từ nghiên cứu xử lý chất thải, Uyên tiếp tục dành tâm huyết cho lĩnh vực xử lý nước. Năm 2025, em thực hiện đề tài Chế tạo màng lọc cấu trúc sợi rỗng để xử lý nước nhiễm mặn. Kết quả thử nghiệm trên mẫu nước lấy tại Khánh Hòa cho thấy màng lọc có khả năng loại bỏ hơn 99,8% lượng muối, giúp nước sau xử lý đạt yêu cầu về hàm lượng chất rắn hòa tan theo quy chuẩn nước sinh hoạt.

Em mong những dự án mình theo đuổi có thể được ứng dụng rộng rãi, góp phần cải thiện môi trường và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Khi ý tưởng nghiên cứu tạo ra giá trị thiết thực, em cảm thấy ngành học và công việc mình lựa chọn trở nên ý nghĩa hơn. Nguyễn Thị Thu Uyên, sinh viên năm thứ tư Khoa Hóa học và Môi trường

Trên cơ sở nghiên cứu về màng lọc, Uyên cùng nhóm nghiên cứu phát triển ý tưởng chế tạo máy lọc nước biển ứng dụng công nghệ chưng cất màng kết hợp năng lượng mặt trời, hướng đến cung cấp nước ngọt cho người dân đảo An Bình, tỉnh Quảng Ngãi. Mô hình được cải tiến theo hướng nâng cao hiệu quả lọc, giảm chi phí vận hành, với mục tiêu cung cấp 50 - 100 lít nước sạch mỗi ngày cho một hộ gia đình. “Điều khiến em tâm huyết với đề tài là khả năng ứng dụng vào thực tế. Nếu được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, công nghệ có thể góp phần giải quyết nhu cầu nước sạch ở những nơi khan hiếm nguồn nước ngọt”, Uyên chia sẻ. Với ý tưởng này, dự án giành giải Nhì cuộc thi UNESCO Water Challenge for Young Innovators năm 2025.

Thu Uyên (giữa) đạt giải Nhì tại cuộc thi UNESCO Water Challenge for Young Innovators 2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Kiên trì theo đuổi khoa học, vì một môi trường xanh, sạch

Quá trình học tập và nghiên cứu giúp Thu Uyên có nhiều công trình được ghi nhận. Em là đồng tác giả của 3 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế, trong nước; trong đó có một bài thuộc nhóm Q1, nghiên cứu giải pháp cải thiện độ ổn định của màng chưng cất ở nhiệt độ cao. Các công trình còn lại tập trung vào khử mặn bền vững, quản lý nước muối sau xử lý và chế tạo màng chưng cất phục vụ xử lý, tái sử dụng nước thải dệt nhuộm. Bên cạnh nghiên cứu học thuật, Thu Uyên còn tìm cách đưa các ý tưởng khoa học đến gần hơn với thực tiễn qua các sân chơi khởi nghiệp. Các dự án của em lần lượt giành giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp cấp trường và giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu đã giúp Uyên vượt qua hơn 130 hồ sơ đến từ 40 trường đại học, học viện trên cả nước, trở thành 1 trong 20 nữ sinh nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Em đồng thời là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen.

Anh Nguyễn Đình Nghiệp - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ: “Thành tích của Thu Uyên là niềm tự hào của nhà trường, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực trong học tập và niềm say mê nghiên cứu khoa học của em. Qua đó, cũng khẳng định năng lực nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên, góp phần khích lệ các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học”.