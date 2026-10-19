Nữ sinh quê Bắc Ninh nhận học bổng Toán học từ Giáo sư Ngô Bảo Châu

Trương Thanh Xuân hiện là sinh viên năm thứ nhất lớp Cử nhân tài năng Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Em là một trong 9 sinh viên xuất sắc được nhận mức học bổng cao nhất của Chương trình phát triển tài năng Toán học sau khi vượt qua các vòng tuyển chọn, trong đó có phần phỏng vấn trực tiếp từ Giáo sư Ngô Bảo Châu – Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Trương Thanh Xuân tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Học bổng Sigma Gold là mức hỗ trợ tài chính cao nhất trong hệ thống học bổng của Chương trình phát triển tài năng Toán học do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán triển khai. Học bổng được cấp trong 10 tháng mỗi năm theo thời gian đào tạo chuẩn của chương trình. Sinh viên được duy trì hỗ trợ trong toàn khóa học nếu đáp ứng các điều kiện về kết quả học tập.

Năm 2025, khi đang là học sinh lớp 11 - Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Trương Thanh Xuân trở thành nữ sinh duy nhất đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế và xuất sắc giành Huy chương Đồng. Đây là nữ sinh thứ 14 của Việt Nam được tham dự Olympic Toán học quốc tế.

Để được xét trao học bổng, ứng viên không chỉ thực hiện bài kiểm tra mà còn phải viết luận về một chủ đề Toán học yêu thích. Trong buổi phỏng vấn với Giáo sư Ngô Bảo Châu, em tiếp tục trao đổi sâu về nội dung bài luận, niềm đam mê Toán học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai, được Giáo sư đánh giá rất cao.

Thời gian tới, Thanh Xuân dự định tiếp tục theo đuổi những lĩnh vực gắn liền với Toán học, có thể là Toán lý thuyết hoặc Toán ứng dụng. Nữ sinh mong muốn sử dụng khoản hỗ trợ để trang trải chi phí sinh hoạt, đồng thời đầu tư học lập trình, nâng cao trình độ tiếng Anh và trau dồi các kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu.

Theo Trương Thanh Xuân, chương trình Toán học bậc đại học có nhiều khác biệt so với phổ thông, đòi hỏi sinh viên tiếp cận những kiến thức rộng và chuyên sâu hơn, từ ma trận đến không gian nhiều chiều. Dù vậy, em không xem những khó khăn trong quá trình học tập là rào cản, mà coi đó là thử thách cần vượt qua bằng sự kiên trì và niềm đam mê.

Trương Thanh Xuân và Nguyễn Đình Tùng, bạn đồng học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cùng vinh dự được nhận học bổng đợt này.

Đằng sau hành trình học tập của Thanh Xuân là sự đồng hành, khích lệ bền bỉ từ gia đình, nhất là mẹ – người đã truyền cảm hứng và tạo nền tảng cho em tiếp cận Toán học từ nhỏ. Mẹ của Trương Thanh Xuân là chị Nguyễn Xuân Hợp, cán bộ ngành ngân hàng, từng là học sinh chuyên Toán tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Những năm Thanh Xuân học phổ thông, chị Hợp thường tìm sách Toán nâng cao cho con đọc, tạo điều kiện để con phát huy năng lực và tham gia các cuộc thi toán từ bậc tiểu học. Khi Thanh Xuân lên đại học, chị tiếp tục định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích.

Trước mắt, Trương Thanh Xuân đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân tài năng Toán học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Về lâu dài, nữ sinh mong muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu về Toán học ở nước ngoài, từng bước theo đuổi đam mê và phát triển năng lực trong lĩnh vực này.