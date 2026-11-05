Nữ sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Chiều 5-11, Công an xã Phước Dinh cho biết đơn vị vừa phối hợp trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân sau khi tiếp nhận từ một nữ sinh trên địa bàn.

Trước đó, trên đường đi học về, em Nguyễn Thị Kim Chi (trú thôn An Thạnh 2, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Chu Văn An) nhặt được một chiếc ví. Bên trong ví có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng mang tên Thành Thị Sa My (trú xã Xuân Hải) và số tiền hơn 100.000 đồng. Em Chi đã mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Phước Dinh để giao nộp, nhờ tìm người đánh mất.

Em Nguyễn Thị Kim Chi chủ động mang ví nhặt được tới Công an xã Phước Dinh.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã xác minh thông tin, liên hệ với bà Thành Thị Sa My và trao trả đầy đủ giấy tờ, thẻ ngân hàng cùng số tiền trong ví. Nhận lại tài sản, bà Sa My cảm ơn em Chi về hành động trung thực, đáng quý.

Công an xã Phước Dinh bàn giao tài sản cho bà Thành Thị Sa My.

Theo Công an xã Phước Dinh, thời gian qua, trên địa bàn có nhiều trường hợp người dân chủ động giao nộp tài sản nhặt được để tìm trả người đánh mất. Hành động của em Nguyễn Thị Kim Chi là việc làm đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Em đã được Công an xã và nhà trường tuyên dương.