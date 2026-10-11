Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hà chinh phục giải Vàng piano quốc tế

Giai điệu sâu lắng

Với Hà, tình yêu với cây đàn piano được hình thành từ những lần em chăm chú theo dõi các chương trình biểu diễn âm nhạc trên truyền hình và Internet. Những giai điệu cùng hình ảnh người nghệ sĩ say sưa bên cây đàn luôn cuốn hút cô học trò. Em theo dõi từng chuyển động của các ngón tay trên phím đàn, tò mò về những thanh âm và ấn tượng với khả năng dùng âm nhạc để truyền tải cảm xúc. Gia đình không có ai theo nghệ thuật song nhận thấy sự yêu thích của con, cách đây 4 năm, chị Chu Thị Lan Nhi - mẹ của Hà quyết định cho con theo học piano.

Em Nguyễn Thị Thu Hà tham gia Hong Kong International Music Festival 2026.

Học piano là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, trau dồi và không ngừng rèn luyện. Hà chia sẻ: “Những ngày đầu mới tập đàn, các đầu ngón tay thường đau vì phải làm quen với việc bấm phím, có những lúc em cũng thấy khá mỏi và khó chịu. Khi đã quen hơn, em thấy thích vì được tạo nên âm thanh và thể hiện cảm xúc qua từng phím đàn. Vì vậy, em luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn mỗi ngày để có thể truyền tải được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc”.

Hong Kong International Music Festival 2026 quy tụ hơn 2 nghìn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết Liên hoan diễn ra từ ngày 16-21/8 tại Quảng Châu với nhiều bảng thi dành cho các nhóm nhạc cụ, thanh nhạc và hình thức biểu diễn, dành cho thí sinh ở nhiều độ tuổi, trình độ. Bên cạnh các phần thi, chương trình còn có các buổi hòa nhạc, lớp chuyên đề với nghệ sĩ, chuyên gia quốc tế, hội thảo giáo dục âm nhạc và hoạt động giao lưu văn hóa.

Bằng sự kiên trì, em từng bước tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ thuật, làm chủ nhịp điệu và trau dồi khả năng cảm thụ. Chính quá trình ấy giúp Hà có thêm sự tự tin để thử sức ở những sân chơi âm nhạc trong nước và quốc tế. Tại Hong Kong International Music Festival 2026, Hà lựa chọn độc tấu Waltz in A minor của nhà soạn nhạc nổi tiếng Frédéric Chopin để dự thi. “Để thể hiện tác phẩm, em cần bảo đảm độ chính xác từng nốt nhạc, làm chủ tiết tấu, sắc thái và truyền được cảm xúc trọn vẹn nhất của tác phẩm đến người nghe”, Hà nói.

Đó cũng là điểm thử thách đối với một học sinh đang trong hành trình bắt đầu theo đuổi piano. Trên sân khấu cuộc thi, nữ sinh thể hiện tác phẩm bằng sự tập trung và tình yêu dành cho âm nhạc. Những phím đàn nối tiếp nhau tạo nên giai điệu sâu lắng, đưa người nghe vào không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Hà chia sẻ: "Khi Ban tổ chức công bố kết quả, em vô cùng bất ngờ, vui và xúc động, cảm thấy những nỗ lực, những giờ luyện tập của mình trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận. Với em, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng, bởi em hiểu rằng khi mình thật sự yêu thích và nghiêm túc theo đuổi một điều gì đó, mình có thể tiến xa hơn”.

Tiếp tục chinh phục các phím đàn

Phía sau thành tích ấy là một hành trình mà âm nhạc giúp cô học sinh lớp 9 khám phá khả năng của chính mình. Piano không phải là môn học có thể chinh phục trong ngày một, ngày hai. Để tạo ra một giai điệu trọn vẹn, người chơi phải dành thời gian làm quen với từng nốt nhạc, luyện tập kỹ thuật, ghi nhớ tác phẩm và quan trọng hơn là khả năng cảm thụ âm nhạc. Có những giai điệu tưởng như đơn giản nhưng để thể hiện trọn vẹn lại cần rất nhiều thời gian. Mỗi lần luyện tập là một lần người chơi tự điều chỉnh, khắc phục những điểm chưa tốt và tìm cách làm cho phần trình diễn của mình tốt hơn.

Em Nguyễn Thị Thu Hà (phía trước) luyện tập piano.

Cô giáo Trần Trúc Quỳnh, giáo viên dạy piano của Hà cho biết: “Hà là một học sinh thông minh, có khả năng cảm âm tốt, tiếp thu nhanh. Những mục tiêu đặt ra để nâng trình độ, em đều cố gắng và đạt được. Đến với Hong Kong International Music Festival 2026, cả cô và trò đã dành nhiều thời gian tập luyện. Có những đoạn phải tập đi tập lại để Hà vừa làm chủ kỹ thuật, vừa thể hiện được cảm xúc của tác phẩm. Tôi mong muốn em không chỉ thi để có giải mà qua mỗi cuộc thi sẽ trưởng thành, tự tin hơn và ngày càng yêu piano”. Trước khi đến với cuộc thi quốc tế, Hà thử sức ở nhiều chương trình âm nhạc. Em từng giành Huy chương Bạc tại chương trình biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu mùa hè năm 2025” do Viện Phát triển giáo dục và văn hóa Việt Nam tổ chức.

Âm nhạc trở thành khoảng thời gian để em được sống với niềm yêu thích riêng, thả mình vào những giai điệu, thể hiện cảm xúc và cân bằng cuộc sống. Ở trường, Hà là một nữ sinh năng động, tích cực. Trong vai trò lớp phó, em không chỉ chủ động trong công việc chung mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa của lớp và nhà trường; sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ các bạn. Bên cạnh các hoạt động tập thể, Hà vẫn duy trì việc học văn hóa với kết quả khá, giỏi.

Trong hành trình âm nhạc phía trước, chắc chắn sẽ còn những tác phẩm khó hơn, những sân khấu lớn hơn và những thử thách mới. Tuy nhiên đó lại là một cơ hội để nữ sinh học hỏi, hoàn thiện bản thân và tiến thêm một bước trên con đường mình đã lựa chọn. Hà chia sẻ: “Em rất yêu thích âm nhạc, piano song cũng mong muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác để khám phá thêm khả năng của mình, không tự giới hạn bản thân trong bất kỳ khuôn khổ nào. Trước mắt, em sẽ tập trung cho việc học, nỗ lực hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 với kết quả tốt nhất, đồng thời tiếp tục duy trì niềm đam mê với piano”.