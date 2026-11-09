Nữ sinh Ngoại thương Lê Phương Nghi: Hành trình đến ngôi vị Á hậu 2 từ tri thức và lòng biết ơn

Lê Phương Nghi (SBD 031) - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Lê Vượng

Hạnh phúc khi nhìn lại hành trình đã qua

Đến từ Gia Lai, Lê Phương Nghi (sinh năm 2006) hiện là sinh viên năm thứ ba, chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương, phân hiệu TP. Hồ Chí Minh. Trước khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 và giành danh hiệu Người đẹp Ống kính.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2, Phương Nghi không giấu được sự xúc động, bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Cô cho biết, bản thân vẫn còn chút run và chưa thể tin rằng, mình đã đi qua một hành trình dài để chạm đến kết quả hôm nay. Với Phương Nghi, đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng và trải nghiệm đáng nhớ trong suốt cuộc thi.

Nhìn lại hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi chia sẻ: “Được góp mặt trong vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là một niềm hạnh phúc mà mình vô cùng trân trọng. Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ, mà còn là cơ hội để mình khám phá những giới hạn mới và trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm”.

Khoảnh khắc Lê Phương Nghi trở thành Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Ngoại thương - điểm tựa phía sau hành trình tỏa sáng

Nhắc đến những người đã đồng hành trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi dành nhiều tình cảm cho gia đình, nhà trường, thầy cô và bạn bè. Với nhà trường, cô bày tỏ sự trân trọng đối với ThS Đoàn Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH Ngoại thương, người đã quan tâm, động viên và tiếp thêm tinh thần cho cô trong suốt hành trình.

“Mình đặc biệt biết ơn gia đình, nhà trường, quý thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã luôn dành cho mình sự quan tâm, động viên và ủng hộ. Với mình, mỗi lời hỏi thăm, mỗi sự khích lệ hay những tình cảm âm thầm phía sau đều là nguồn động lực rất lớn để mình vững tin bước tiếp", Phương Nghi chia sẻ.

Với Phương Nghi, Ngoại thương không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường giúp cô thử sức ở nhiều vai trò, phát triển năng lực và trưởng thành qua các hoạt động tập thể. Từ FTUCharm 2025 đến Hoa hậu Việt Nam 2026, cô luôn trân trọng những trải nghiệm và tình cảm nhận được từ mái trường. Danh hiệu Á hậu 2 vì thế cũng mang theo niềm tự hào khi Nghi được đại diện cho hình ảnh nữ sinh Ngoại thương trên sân khấu nhan sắc cấp Quốc gia.

Phương Nghi trân trọng tình cảm và sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè cùng mái trường Ngoại thương. Ảnh: Lê Vượng

Từ tri thức đến trách nhiệm lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Trong phần thi ứng xử Top 5 thí sinh, Phương Nghi nhận được câu hỏi về ý nghĩa của việc học tập và tích lũy tri thức trong thời đại công nghệ phát triển, khi con người có thể tìm kiếm thông tin chỉ bằng vài thao tác.

Trong phần trả lời, cô cho rằng, nếu như trước đây, ông cha phải trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận tri thức thì ngày nay, trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ càng cần giữ vững tư duy độc lập. Phương Nghi nhấn mạnh: “Trong một thời đại có vô số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân”.

Phương Nghi trong phần thi ứng xử tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Là sinh viên trường ĐH Ngoại thương, cô lựa chọn không ngừng trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái. Khép lại phần thi, Phương Nghi bày tỏ mong muốn sử dụng tri thức và trái tim nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người. Câu trả lời cũng thể hiện quan điểm của cô về vẻ đẹp người trẻ: Không chỉ đến từ sự tự tin mà còn được bồi đắp bởi hiểu biết, tư duy độc lập và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Lê Phương Nghi trong khoảnh khắc công bố những danh hiệu quan trọng nhất. Ảnh: BTC

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Phương Nghi cho rằng, điều quý giá nhất cô nhận được không chỉ là những trải nghiệm mới mà còn là sự trưởng thành trong nhận thức và cách nhìn nhận cuộc sống. Cô chia sẻ: “Mình học cách bước ra khỏi vùng an toàn, đón nhận những khác biệt, biết lắng nghe và sẻ chia nhiều hơn. Đặc biệt, mình hiểu rằng vẻ đẹp của một người con gái không chỉ đến từ sự tự tin tỏa sáng, mà còn nằm ở tri thức, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp mà cô ấy có thể mang đến cho cộng đồng”.

Từ cô gái Gia Lai đăng quang FTUCharm 2025 đến Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi đã có thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình tuổi trẻ. Với cô, danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, nhưng tình cảm nhận được, tri thức tích lũy và cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực mới là hành trang có ý nghĩa lâu dài. Mang theo tình yêu thương và lòng biết ơn, nữ sinh Ngoại thương kỳ vọng tiếp tục đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng trên chặng đường phía trước.