Rời xa gia đình để theo đuổi ước mơ

Tình yêu với Hà Nội và Học viện Ngoại giao đến với Phương Uyên từ trước khi cô đặt chân đến ngôi trường này. Khi còn 15 tuổi, nữ sinh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về Học viện qua những thước phim, câu chuyện và chia sẻ của các anh chị đi trước trên mạng xã hội. Có thời điểm, gần như không có video nào về Ngoại giao mà Uyên chưa từng xem qua.

Phương Uyên thử sức với công việc dẫn chương trình, từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Ước mơ trở thành người dẫn chương trình đa năng, một diễn giả có thể tự tin chia sẻ những giá trị trong lĩnh vực mình theo đuổi cũng là động lực để Uyên lựa chọn Ngoại giao. Vì vậy, khi chính thức đến Hà Nội học tập, việc sống xa gia đình và làm quen với môi trường mới không khiến cô nhìn nhận đó là những khó khăn theo nghĩa tiêu cực.

Uyên cho rằng, khi đã biết mình thực sự muốn đến đâu, những thay đổi của hoàn cảnh là điều có thể học cách thích nghi. Sống xa gia đình cũng giúp nữ sinh rèn luyện tính độc lập và làm quen với những khác biệt.

Một trong những điều khiến Uyên yêu thích môi trường Ngoại giao là sự đa dạng văn hóa. Tại đây, cô có cơ hội gặp gỡ những người bạn đến từ nhiều vùng miền, cùng các lưu học sinh quốc tế. Mỗi người mang theo một câu chuyện và cách nhìn nhận thế giới riêng, giúp Uyên học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và mở rộng thế giới quan.

Với nữ sinh, tìm thấy vị trí của bản thân trong một môi trường mới không nhất thiết phải trở thành người thật nổi bật. Đó là khi cô cảm thấy mình thuộc về nơi ấy, được là chính mình, được học hỏi từ những người xung quanh và từng ngày hoàn thiện bản thân.

Học cách đi chậm giữa những cơ hội

Môi trường học tập năng động tại Học viện Ngoại giao mang đến cho Uyên nhiều cảm hứng để thử sức ở những lĩnh vực mới. Từ năm thứ nhất, cô đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế thông qua trải nghiệm tại VTV, tham gia các dự án sinh viên và cộng tác trong những sự kiện quốc tế.

Tuy nhiên, sự năng động của những người xung quanh đôi khi cũng tạo ra áp lực. Uyên từng trải qua cảm giác FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội, liên tục tự hỏi liệu bản thân đã đủ giỏi, đủ năng lực để bắt đầu một điều gì đó hay chưa. Có lúc, cô cũng hoài nghi liệu mình đang cố gắng vì thực sự yêu thích hay chỉ vì sợ bị bỏ lại phía sau.

Trong những khoảng thời gian ấy, Uyên trân trọng sự đồng hành của các thầy cô tại Học viện. Những câu chuyện về công việc và trải nghiệm đối ngoại của thầy cô mở ra cho sinh viên nhiều góc nhìn về thế giới, khuyến khích người trẻ dám đặt ra những mục tiêu lớn. Nhưng đồng thời, thầy cô cũng giúp Uyên hiểu rằng bản thân còn nhiều điều phải học, cần kiên trì tích lũy thay vì đặt áp lực phải trở nên xuất sắc ngay lập tức.

Nghiên cứu khoa học giúp Phương Uyên rèn luyện khả năng đọc tài liệu, đào sâu vấn đề và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ.

Một trải nghiệm gần đây khiến Uyên suy ngẫm nhiều về hành trình phát triển của mình là khi bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học. Sau khoảng thời gian quen với nhịp độ năng động và những công việc thực tế, nữ sinh thử sức ở một lĩnh vực đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn thông qua các cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa, cấp Học viện và viết tham luận tại các hội thảo.

Nếu những hoạt động trước đây giúp Uyên có cơ hội va chạm với thực tế, nghiên cứu khoa học lại buộc cô dành nhiều thời gian đọc tài liệu, đào sâu vấn đề và nhìn nhận một chủ đề từ nhiều chiều. Qua đó, nữ sinh nhận ra tầm quan trọng của việc cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, giữa trải nghiệm và suy ngẫm. Những điều đã trải qua cần được hệ thống hóa, chuyển hóa thành tri thức của riêng mình để trở thành nền tảng cho chặng đường nghề nghiệp sau này.

“Đôi khi, để có thể đi xa hơn, mình cũng cần học cách đi chậm lại và đào sâu hơn vào những điều mình thực sự quan tâm”, Uyên chia sẻ.

Không có một thước đo chung cho hành trình trưởng thành

Ở tuổi 18, Uyên từng nghĩ, việc bước qua cánh cổng ngôi trường mơ ước chính là đích đến. Nữ sinh tin rằng, chỉ cần đạt được điều đó, bản thân sẽ có một quãng đời sinh viên thật hạnh phúc. Nhưng sau ba năm học tập, suy nghĩ ấy đã thay đổi.

Uyên nhận ra, đại học không phải đích đến cuối cùng mà là nơi mở ra nhiều cánh cửa. Những con người gặp gỡ, kiến thức tích lũy và cả những va vấp trong môi trường mới sẽ giúp mỗi người có thêm cơ sở để lựa chọn con đường phù hợp với mình.

Bên cạnh học tập, Phương Uyên luôn tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, sự kiện các chương trình tình nguyện, mở rộng trải nghiệm ngoài giảng đường.

Nữ sinh cũng từng so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa, e ngại vì cảm thấy xuất phát điểm của mình không có nhiều lợi thế và tự hỏi, liệu bản thân đã đủ giỏi hay chưa. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào những gì người khác đạt được, Uyên dần học cách ghi nhận sự tiến bộ của chính mình.

Với những bạn trẻ đang đứng trước quyết định rời xa gia đình để học tập ở một vùng đất mới, Uyên cho rằng, điều quan trọng là xây dựng sự tự tin từ bên trong và giữ tâm thế sẵn sàng trước những thay đổi.

“Mong các bạn đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, đủ kiên nhẫn để chấp nhận những điều chưa hoàn thiện của bản thân và đủ dịu dàng với chính mình trong những ngày mọi thứ không diễn ra như mong đợi”, Uyên chia sẻ.

Với Uyên, những gì đang làm ở hiện tại, dù nhỏ bé, đều góp phần định hình con người mình trong tương lai. Bởi vậy, điều đáng tự hào khi nhìn lại không chỉ là đã đi được bao xa, mà còn là bản thân đã trưởng thành như thế nào và sống chân thành ra sao trên suốt hành trình ấy.

(Ảnh NVCC)