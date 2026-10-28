Nữ sinh ngành Quản trị Tài nguyên di sản: Giữ giá trị cốt lõi, phát huy tiềm năng di sản bằng nghiên cứu khoa học

Từ câu hỏi về di sản đến những công trình nghiên cứu

Cơ duyên đến với nghiên cứu khoa học của Mỹ Linh bắt đầu khá tình cờ. Khi thấy thông báo phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên tại trường, Linh quyết định đăng ký để trải nghiệm một hoạt động học thuật mới.

Ban đầu, nữ sinh chưa hình dung mình sẽ đi được bao xa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề tài cùng sự hướng dẫn của thầy cô giúp Linh nhận ra kiến thức trên giảng đường có thể trở thành cơ sở để tìm hiểu và lý giải những vấn đề trong thực tế.

Là sinh viên ngành Quản trị Tài nguyên di sản, Linh quan tâm đến việc làm thế nào để vừa bảo vệ những giá trị cốt lõi, vừa phát huy tiềm năng của di sản một cách hợp lý. Từ trăn trở đó, trong năm học 2024 – 2025, Linh thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá các giá trị phục vụ quản lý di sản văn hóa, với trường hợp nghiên cứu tại “Tứ đại danh thắng xứ Đoài”.

Nguyễn Mỹ Linh (ngoài cùng, bên phải) nhận giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, năm học 2025 – 2026.

Trong quá trình tìm hiểu, Linh nhận thấy mỗi nhóm liên quan có cách nhìn khác nhau về di sản. Các nhà khoa học quan tâm đến giá trị lịch sử, văn hóa; doanh nghiệp chú trọng tiềm năng kinh tế, còn du khách thường đặt trải nghiệm lên hàng đầu. Từ đó, nữ sinh tìm cách xây dựng hệ thống tiêu chí có cơ sở khoa học để đánh giá các nhóm giá trị, thay vì chỉ nhìn nhận di sản từ một góc độ.

Khối lượng kiến thức lớn, kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế và thời gian thực hiện gấp khiến Linh gặp không ít khó khăn. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, nữ sinh từng bước tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện công trình.

Đề tài đoạt giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, giải Nhất cấp Trường, giải Ba cấp ĐHQG Hà Nội, giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, năm 2025 và giải Khuyến khích Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên Euréka, năm 2025.

Công trình sau đó được phát triển thành bài báo quốc tế, mở ra cho Linh trải nghiệm mới về hoạt động học thuật. Quá trình hoàn thiện bài báo giúp nữ sinh hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc kiểm tra dữ liệu, xây dựng lập luận và tiếp thu phản biện. Linh dần nhận ra rằng, một ý tưởng tốt cần được kiểm chứng và điều chỉnh để trở thành một nghiên cứu có giá trị.

Học cách kết nối những góc nhìn khác nhau

Sau nghiên cứu đầu tiên, mối quan tâm của Linh mở rộng sang những vấn đề khác của quản trị tài nguyên di sản. Trong năm học 2025 – 2026, nữ sinh tiếp tục thực hiện ba đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có nghiên cứu về kết nối du lịch di sản tại khu vực phía Tây Hà Nội và khả năng chống chịu, phục hồi của di sản trước rủi ro thiên tai tại khu đô thị cổ ven sông Hoài, TP. Hội An (cũ).

Nguyễn Mỹ Linh tại lễ tổng kết và trao Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQG Hà Nội, năm 2026.

Cả hai đề tài đều đoạt giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường. Trong đó, đề tài về hành lang kết nối du lịch di sản phía Tây Hà Nội đoạt giải Nhất cấp ĐHQG Hà Nội; đề tài về khả năng chống chịu, phục hồi của di sản đoạt giải Ba cấp ĐHQG Hà Nội năm 2026.

Qua những đề tài này, Linh có cơ hội kết hợp kiến thức về di sản với các lĩnh vực như kiến trúc, đô thị và phát triển bền vững. Mỗi lĩnh vực đem đến một góc nhìn riêng, khiến nhóm nghiên cứu phải tìm cách thống nhất cách tiếp cận và phối hợp kiến thức để giải quyết vấn đề. Với Linh, đó cũng là một trong những thử thách đáng nhớ của nghiên cứu liên ngành.

Quá trình thực hiện đề tài còn giúp nữ sinh học cách nhìn nhận kết quả một cách khách quan hơn. Có những nội dung phải chỉnh sửa nhiều lần, thậm chí có phần cần lược bỏ, dù đã dành nhiều thời gian thực hiện.

Những trải nghiệm học tập giúp Mỹ Linh rèn luyện tư duy phản biện và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

“Mình hiểu rằng, việc tiếp nhận phản biện không phải là phủ nhận những nỗ lực đã bỏ ra, mà là cơ hội để nhìn nhận nghiên cứu khách quan hơn và nâng cao chất lượng công trình”, Linh chia sẻ.

Từ những băn khoăn ban đầu về năng lực của bản thân, Linh dần tự tin hơn khi tiếp cận các vấn đề phức tạp. Nữ sinh cho biết, thời gian tới, cô sẽ tiếp tục trau dồi năng lực nghiên cứu, phân tích dữ liệu và viết học thuật, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp nhận diện, đánh giá và quản lý giá trị di sản gắn với thực tiễn.

Với Linh, một nghiên cứu có ý nghĩa không dừng lại ở việc tìm ra câu trả lời, mà còn cần lý giải được vì sao vấn đề ấy đáng quan tâm và kết quả có thể đóng góp gì cho thực tế. Đây cũng là định hướng mà nữ sinh muốn theo đuổi trên hành trình gắn bó với lĩnh vực quản trị tài nguyên di sản.

(Ảnh NVCC)