Nữ sinh ngành Quản trị Kinh doanh và hành trình bốn năm nỗ lực viết nên hành trình thủ khoa

Cơ duyên từ nguyện vọng hai

Trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập phù hợp, Thuận biết đến Học viện Chính sách và Phát triển qua các thông tin tuyển sinh trên mạng xã hội. Ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường đào tạo và vị trí thuận tiện cho việc đi lại, cô quyết định đăng ký xét tuyển vào ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện. Thuận xem đây là cơ duyên đặc biệt, mở đầu cho hành trình bốn năm học tập và trưởng thành của mình.

Bước vào giảng đường đại học, Thuận từng gặp không ít bỡ ngỡ khi làm quen với phương pháp học tập và hình thức đánh giá mới. Để thích nghi, cô chủ động điều chỉnh cách học, tích cực trao đổi với giảng viên, bạn bè về những kiến thức chưa hiểu rõ, đồng thời tìm đọc tài liệu tham khảo để mở rộng hiểu biết. Qua từng học kỳ, Thuận dần xây dựng được phương pháp học tập phù hợp, tạo nền tảng cho những thành tích nổi bật trong suốt bốn năm đại học.

Thuận được vinh danh với danh hiệu Thủ khoa ngành trong Lễ Tốt nghiệp.

Theo Thuận, thảo luận giúp cô nhìn vấn đề từ nhiều góc độ, hiểu sâu và nhớ lâu hơn. Cô cũng theo dõi tình hình thực tế để kết nối kiến thức với thị trường. Thuận thừa nhận, đôi khi phân tâm, trì hoãn công việc đến gần hạn chót và không xem đó là phương pháp quản lý thời gian đáng khuyến khích. Nỗ lực học tập giúp cô đạt GPA 3.87/4.00, nhận học bổng khuyến khích học tập trong 4/8 học kỳ và học bổng toàn khóa.

Trưởng thành qua nghiên cứu và hoạt động sinh viên

Năm học 2024 - 2025, Thuận cùng bốn sinh viên thực hiện đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhận thức và chuẩn mực tới hành vi tiêu dùng thời trang bền vững của giới trẻ tại Hà Nội”. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, nhóm giành giải Nhất cấp Khoa/Viện và giải Nhì cấp Học viện.

Trong quá trình thực hiện đề tài, Thuận và các thành viên trong nhóm gặp không ít khó khăn, đặc biệt ở khâu thu thập, xử lý dữ liệu và ứng dụng các mô hình định lượng. Có thời điểm, mẫu khảo sát chưa đáp ứng yêu cầu, kết quả phân tích không đạt kỳ vọng khiến tiến độ nghiên cứu bị chậm lại. Bên cạnh đó, nhóm còn phải cân đối thời gian giữa việc triển khai đề tài và ôn tập cho kỳ thi kết thúc học kỳ, dẫn đến áp lực ngày càng lớn.

Thuận nhận Giấy khen đoạt giải Nhì tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Từ trải nghiệm ấy, Thuận học cách phân chia nhiệm vụ, lắng nghe các thành viên và kiên trì tìm hướng giải quyết. “Mình hiểu rằng, nghiên cứu khoa học không chỉ là phân tích số liệu, mà là cách nhìn nhận thực tế một cách khách quan, chứng minh bằng bằng chứng và đề xuất những giải pháp có giá trị”, cô chia sẻ.

Bên cạnh học tập, Thuận tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên. Đáng nhớ nhất là trải nghiệm thi đấu trong đội bóng đá nữ của Khoa tại giải đấu do Học viện tổ chức. Hoạt động này giúp cô thỏa niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, mở rộng các mối quan hệ và trở nên tự tin hơn.

Danh hiệu thủ khoa và bước khởi đầu mới

Khi biết mình trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Thuận vui vì “mình đã làm được” và có thể khiến gia đình tự hào. Cô biết ơn người thân, thầy cô và bạn bè đã đồng hành. Với Thuận, danh hiệu này không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục cố gắng.

Cô từng bán hàng, làm nhân viên quán cà phê, học cách giao tiếp với khách hàng, ứng xử trước áp lực và hiểu thêm giá trị lao động. Sau đó, cô ưu tiên hoàn thành chương trình học.

Thuận tin rằng, sự kiên trì, tinh thần học hỏi và nỗ lực không ngừng là nền tảng giúp mỗi người vượt qua khó khăn và chinh phục ước mơ.

Hiện Thuận là nhân viên kinh doanh tại một công ty ở Hà Nội. Trong thời gian tới, Thuận đặt mục tiêu tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để trở thành một nhân viên kinh doanh xuất sắc. Về lâu dài, cô mong muốn xây dựng hoạt động kinh doanh riêng, mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu bỡ ngỡ trên giảng đường đến khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp, Thuận cho rằng, xuất phát điểm hay những khó khăn ban đầu không quyết định khả năng thành công của mỗi người. Với cô, áp lực và thất bại là một phần của quá trình trưởng thành, còn sự kiên trì, tinh thần học hỏi và nỗ lực từ những điều nhỏ nhất chính là nền tảng để từng bước hiện thực hóa ước mơ.

(Ảnh: NVCC)