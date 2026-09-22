Nữ sinh mồ côi và hành trình đến giảng đường đại học

Những năm học THPT, em vừa học vừa làm thêm. Sau kỳ thi tốt nghiệp, em lại miệt mài với những ca bốc xếp kéo dài từ tối đến sáng để dành dụm tiền chuẩn bị cho hành trang vào giảng đường đại học.

Từ cô gái bán bánh...

Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2008, trú thôn Lâm Viên, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) gần như không có ký ức về mẹ. Khi em mới 8 tháng tuổi, mẹ bỏ đi. Từ đó, gia đình không còn tin tức gì về mẹ. Bà nội trở thành người chăm sóc, nuôi nấng em từ những ngày còn thơ dại.

Cẩm Ly bên bà nội - người đã tần tảo nuôi em khôn lớn. Ảnh: M.C

Đến khi Ly học lớp 1, cha em qua đời. Cô bé lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương của cha mẹ, chỉ còn bà nội là người thân bên cạnh. 2 bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Bà vừa chăm cháu, vừa làm lụng kiếm tiền. Thu nhập chủ yếu khi ấy là những buổi đi chợ bán rau, ít ỏi và thiếu ổn định.

Nhìn bà ngày ngày vất vả, Ly sớm hiểu hoàn cảnh của mình. Năm 9 tuổi, em bắt đầu phụ bà làm bánh rồi mang đi bán quanh khu vực thị trấn Phú Túc cũ. Những ngày đi học, buổi trưa từ khoảng 11-13 giờ và buổi tối từ 18-22 giờ, cô bé lại mang giỏ bánh rong ruổi trên đường.

Mỗi ngày, Ly kiếm được khoảng 100.000-200.000 đồng. Số tiền không lớn nhưng với 2 bà cháu khi ấy là khoản thu nhập đáng quý, giúp trang trải cuộc sống và một phần chi phí học tập.

Những ngày còn ở quê, Ly cắt lá gai bán để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bà nội. Ảnh: M.C

Những lúc mệt mỏi, Ly cũng từng tự hỏi vì sao cuộc sống của mình khó khăn hơn người khác. Song nghĩ đến bà, em lại không cho phép mình nản lòng hay bỏ cuộc. Em tự nhủ phải cố gắng học tập, không để hoàn cảnh trở thành lý do khiến việc học dở dang.

Lên bậc THPT, bà nội ngày càng lớn tuổi, không thể tiếp tục làm bánh, Ly bắt đầu chuyển sang nhiều công việc làm thêm khác. Ngoài giờ học, em làm phục vụ tại quán cà phê, quán nhậu, quán bida.

Tại quán cà phê Suối Reo (xã Phú Túc), Ly làm các công việc như chạy bàn, dọn dẹp, rửa ly. Chị Lê Thị Hoa Quỳnh - chủ quán - đánh giá cao cô bé vì sự nhanh nhẹn, thật thà và chịu khó. Biết hoàn cảnh của Ly, chị Quỳnh càng tạo điều kiện để em tranh thủ làm vào những buổi được nghỉ hoặc dịp lễ, Tết.

Cô Nguyễn Thị Huyền - giáo viên chủ nhiệm của Ly năm lớp 11 và 12 tại Trường THPT Chu Văn An cũng ấn tượng bởi sự lạc quan, chịu thương chịu khó của học trò.

Theo cô Huyền, việc mưu sinh ảnh hưởng ít nhiều đến thời gian của Ly. Thế nhưng, em luôn cố gắng thu xếp để tham gia các buổi học và hoàn thành nhiệm vụ trên lớp. Thầy cô luôn động viên và tạo điều kiện để em tiếp tục học tập.

Những ngày còn học THPT, Cẩm Ly tranh thủ làm thêm tại quán cà phê để có thu nhập phụ giúp bà và lo việc học. Ảnh: M.C

Không có tiền học thêm, Ly tận dụng từng khoảng thời gian trống để tự học. Em mang sách vở theo đến nơi làm thêm, tranh thủ lúc vắng khách ôn bài. Trong những năm THPT, em đạt học lực khá ở lớp 10, 11 và học lực giỏi ở lớp 12.

... đến những đêm bốc xếp, mở cánh cửa vào đại học

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì nghỉ ngơi, Ly tiếp tục tìm việc. Biết trước mắt là nhiều khoản chi phí khi vào đại học, em không muốn tất cả gánh nặng dồn lên vai bà.

Ly đến làm việc tại kho giao hàng J&T ở Cụm công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng). Công việc của Ly gồm phân hàng, đóng hàng, quét hàng và bốc hàng lên xe. Mỗi ca kéo dài từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, có 1 giờ nghỉ giữa buổi. Trong 42 ngày, Ly dành dụm được 11 triệu đồng.

Công việc nặng nhọc, thời gian làm việc kéo dài khiến Ly nhiều lần mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến những khoản chi phí khi bước vào đại học, em vẫn cố gắng, hạn chế tối đa chi tiêu để dành tiền chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên.

“Em biết số tiền mình kiếm được không nhiều, nhưng đó là tiền do chính sức lao động của mình làm ra nên em rất trân trọng” - Ly bày tỏ.

Những nỗ lực của Ly cuối cùng đã được đền đáp. Em trúng tuyển chuyên ngành Thanh tra ở Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Đà Nẵng.

Ngày nhận tin đậu đại học, Ly vừa vui vừa xúc động. Em muốn dành kết quả này như một món quà cho bà nội - người đã tần tảo nuôi mình khôn lớn và nối dài hành trình cùng con chữ.

Cẩm Ly nay đã bước vào giảng đường đại học, với nhiều dự định cho tương lai. Ảnh: NVCC

Cánh cửa đại học đã mở nhưng phía trước Ly vẫn còn nhiều nỗi lo. Mặc dù gia đình thuộc hộ nghèo và em mồ côi cha nên thuộc diện được miễn giảm học phí, song tiền trọ, ăn uống, đi lại, sách vở... với em vẫn là gánh nặng.

Vì thế, Ly dự định tìm 1 công việc làm thêm phù hợp nhưng vẫn xác định việc học là ưu tiên hàng đầu. Em mong muốn sau này ra trường có một công việc ổn định để chăm lo cho bà nội và đóng góp sức trẻ cho xã hội.