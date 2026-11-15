Nữ sinh mở 8 tài khoản, đứng tên giám đốc 2 công ty phục vụ đường dây đánh bạc

Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập của sinh viên, các đối tượng tội phạm đưa ra mức thù lao hấp dẫn để dụ dỗ mở, cho thuê tài khoản ngân hàng và cung cấp thông tin đăng nhập. Tưởng chừng chỉ là công việc đơn giản, không ít sinh viên đã vô tình tiếp tay cho các đường dây đánh bạc trực tuyến luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, một số sinh viên được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản ngân hàng cho thuê. Đáng chú ý, một sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội đã mở tới 14 tài khoản ngân hàng, trong khi một nữ sinh viên khác mở 8 tài khoản và đứng tên giám đốc hai công ty được thành lập nhằm phục vụ hoạt động của đường dây.

Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập để trang trải học phí, tiền thuê nhà và sinh hoạt, các đối tượng đưa ra những lời mời làm việc với nội dung tưởng chừng đơn giản như hỗ trợ thanh toán, quản lý giao dịch.

Tuy nhiên, để tham gia, sinh viên phải mở tài khoản ngân hàng, bàn giao thẻ, thông tin đăng nhập và SIM điện thoại đăng ký với ngân hàng.

Cho thuê tài khoản ngân hàng, không ít sinh viên vô tình trở thành mắt xích trong đường dây đánh bạc trực tuyến. Ảnh minh họa

Thậm chí, một số trường hợp còn trực tiếp xác thực các giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn mà không biết rõ nguồn gốc dòng tiền hay mục đích giao dịch, vô tình trở thành mắt xích trong hệ thống luân chuyển tiền của các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Theo đại diện cơ quan công an, nhóm người trẻ thường có nhu cầu kiếm thêm thu nhập nhưng còn thiếu kinh nghiệm xã hội và nhận thức về rủi ro pháp lý. Các đối tượng thường tiếp cận qua bạn bè, người quen hoặc mạng xã hội, sử dụng hình ảnh về cuộc sống giàu có, thu nhập cao để tạo sức hút.

Trong khi đó, những người cho thuê tài khoản thường chỉ nhận được một phần tiền công nhỏ, nhưng lại trực tiếp tham gia vào quá trình nhận, kiểm soát và chuyển dòng tiền bất hợp pháp, khiến họ dễ bị phát hiện và xử lý hơn những đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Ông Lương Công Thành, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Ngân hàng GPBank, khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không giao thẻ ATM, SIM, mật khẩu, mã OTP hay quyền xác thực giao dịch cho người khác để tránh bị lợi dụng.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời làm việc chỉ yêu cầu mở tài khoản, nhận tiền rồi chuyển tiếp để hưởng hoa hồng, hoặc đề nghị đứng tên giám đốc doanh nghiệp nhưng không nắm rõ hoạt động kinh doanh và nguồn tiền.

"Trường hợp đã lỡ giao tài khoản hoặc tham gia chuyển tiền theo yêu cầu của người khác, người dân cần dừng ngay các giao dịch, chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn. Không tiếp tục làm theo chỉ đạo của các đối tượng, đồng thời cần lưu giữ tin nhắn, thông tin liên lạc và dữ liệu giao dịch liên quan để phục vụ xác minh", ông Thành lưu ý.

Hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

Theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán có thể bị phạt tiền từ 100-150 triệu đồng; từ 10 tài khoản trở lên bị phạt từ 150-200 triệu đồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và vai trò trong các hoạt động bất hợp pháp, người cho thuê tài khoản còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.