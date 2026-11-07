Nữ sinh Marketing từ diễn đàn ASEAN đến danh hiệu 'sinh viên tiêu biểu trong hoạt động giao lưu quốc tế'

Cơ duyên từ một cuộc thi hùng biện

Thanh Phương từng học tại trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (tỉnh An Giang). Năm 2023, còn là học sinh THPT, cô cùng một người bạn tham gia “Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” cấp Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đó phối hợp với UNICEF tổ chức, và giành giải Nhất.

Trần Đặng Thanh Phương (năm thứ hai, ngành Marketing, trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM).

Từ kết quả ấy, hai học sinh có cơ hội đại diện thanh thiếu niên Việt Nam trình bày bài phát biểu “Thế hệ trẻ ASEAN hành động sớm trước thiên tai” tại “Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11”, diễn ra ở Hạ Long.

Lần đầu tiếp cận không gian đối thoại khu vực, Thanh Phương tìm hiểu cách các quốc gia hợp tác ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu. Trải nghiệm khiến cô quan tâm hơn đến ASEAN, quan hệ giữa các nước và khả năng đóng góp tiếng nói của người trẻ, thôi thúc nữ sinh khám phá thế giới bên ngoài môi trường học tập quen thuộc.

Chọn Marketing, mở rộng góc nhìn quốc tế

Khi bước vào đại học, Thanh Phương lựa chọn ngành Marketing tại trường ĐH Kinh tế - Luật. Theo cô, Marketing và ngoại giao tuy khác lĩnh vực nhưng đều cần khả năng kết nối, thấu hiểu sự khác biệt và truyền tải thông điệp. Kiến thức về kinh tế, thị trường, hành vi con người và truyền thông bổ sung góc nhìn thực tiễn cho mối quan tâm đến hợp tác quốc tế. Thanh Phương xem Marketing “như một cánh cửa mới giúp mình mở rộng tư duy, chứ không phải là sự từ bỏ niềm yêu thích ban đầu”.

Thanh Phuơng (bên trái) tham dự Hội nghị mô phỏng ASEAN 2025.

Tại đại học, cô tham gia “YOULEAD 2025”, chương trình lãnh đạo trẻ ASEAN ở Malaysia, và “Vietnam Model ASEAN Meeting 2025”. Thanh Phương còn đảm nhận vai trò Trưởng nhóm khu vực miền Nam Ban Đối ngoại của U-Report Việt Nam, nền tảng do UNICEF khởi xướng nhằm thúc đẩy tiếng nói thanh thiếu niên.

Năm 2026, cô được Hội Sinh viên TP. HCM và JCI Việt Nam ghi nhận với Giải thưởng “Sinh viên TP. HCM tiêu biểu trong hoạt động giao lưu quốc tế”. Thanh Phương còn yêu thích dẫn chương trình, điều phối hoạt động và kết nối cộng đồng. Cô trân trọng những cuộc gặp gỡ, góc nhìn mới hơn chính các danh hiệu.

Phương là Đại biểu Hội trại Thanh niên Việt Nam "Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập" lần III, do T.Ư Đoàn tổ chức, năm 2026.

Việc cân bằng học tập, hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện và chương trình quốc tế không đơn giản. Có giai đoạn lịch trình dày đặc buộc cô phải quản lý thời gian, xác định ưu tiên và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thanh Phương dần hiểu rằng, tham gia nhiều chưa đồng nghĩa với trưởng thành; quan trọng là kiến thức, kỹ năng tích lũy và cách vận dụng sau mỗi trải nghiệm.

Hội nhập để lắng nghe và đóng góp

Từ hoạt động tại U-Report Việt Nam, Thanh Phương nhận thấy, thanh thiếu niên không chỉ thụ hưởng các chương trình phát triển mà còn có thể trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến. Các chương trình giao lưu quốc tế cũng giúp cô hiểu rằng, hội nhập không chỉ là đi nhiều nơi, mà còn là tôn trọng khác biệt, nhận diện vấn đề chung và thể hiện những giá trị của Việt Nam.

“Mình không cần phải đợi đến khi trở thành một người thật thành công mới bắt đầu đóng góp”, Thanh Phương chia sẻ. Sinh viên có thể bắt đầu bằng việc hoàn thành nhiệm vụ, chia sẻ kiến thức, tham gia hoạt động cộng đồng hoặc đề xuất sáng kiến.

Thanh Phương (giữa) tại Hội trại Thanh niên Việt Nam.

Thanh Phương mong sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế, giao lưu quốc tế, nghiên cứu khoa học và tham gia giải quyết vấn đề xã hội. Giáo dục cần bồi đắp cả tri thức, sự tự tin hành động và ý thức trách nhiệm. Mỗi người trẻ không nên tự giới hạn bản thân bởi quê hương hay điều kiện xuất phát, luôn giữ tinh thần ham học hỏi, chủ động trải nghiệm và lắng nghe những góc nhìn khác biệt.

(Ảnh: NVCC)