Nữ sinh lớp 8 ở Đắk Lắk bị bạn đánh, phải nhập viện

Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị hai học sinh lớp 9 đánh ngoài khuôn viên trường, phải nhập viện điều trị.

Theo ông Dương, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 31/10. Nữ sinh bị đánh là em C.B.Y., học lớp 8 tại phân hiệu của Trường THCS Hồ Tùng Mậu. Hai học sinh liên quan đến vụ việc đang học lớp 9 tại điểm trường chính.

Hình ảnh em Y. đang nằm viện được đăng lên MXH.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, hai học sinh lớp 9 đã hẹn em Y. ra ngoài nói chuyện. Tại đây, các học sinh xảy ra xô xát khiến em Y. bị thương, được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị.

Đến tối 2/11, nữ sinh lớp 8 vẫn đang nằm viện. Mức độ thương tích cụ thể của em chưa được nhà trường thông tin.

Ông Dương cho biết, sáng 1/11, gia đình nữ sinh đã phản ánh vụ việc đến nhà trường, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Hồ Tùng Mậu đã làm việc với gia đình em Y., yêu cầu hai học sinh lớp 9 viết bản tường trình để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Nhà trường cũng đã báo cáo sự việc đến UBND xã Ea Wer, đồng thời dự kiến làm việc với phụ huynh hai học sinh lớp 9 vào sáng 3/11 để có hướng xử lý.

Trước đó, ngày 2/11, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một nữ sinh nằm điều trị tại bệnh viện, kèm thông tin em bị bạo lực học đường tại Trường THCS Hồ Tùng Mậu.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước vụ việc, đồng thời đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý theo quy định.