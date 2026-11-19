Em Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Vượt qua 22 thí sinh từ các địa phương, em Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), giành ngôi Quán quân Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc – Oanh Vàng kể chuyện mùa 2.

Chương trình do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với các đơn vị tổ chức, dành cho thí sinh từ 6 đến 15 tuổi, nhằm tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng kể chuyện, diễn đạt, tư duy phản biện và sự tự tin khi trình bày quan điểm trước công chúng.

Bài thuyết trình ấn tượng về cách ứng xử với thông tin trên mạng

Tại vòng chung kết, Thảo Nhi lựa chọn chủ đề “La bàn dẫn sóng”, tập trung vào một vấn đề gần gũi với học sinh và giới trẻ như cách tiếp nhận, chọn lọc và ứng xử trước những luồng thông tin trên mạng xã hội.

Từ thói quen sử dụng điện thoại hằng ngày, nữ sinh lớp 7 đặt ra câu hỏi: Liệu tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trên mạng có thực sự phản ánh đầy đủ sự thật?

Bằng cách dẫn dắt qua những câu chuyện về nghệ sĩ trước làn sóng dư luận, những ý kiến trái chiều quanh một bộ phim và tình trạng thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc trên không gian mạng, Thảo Nhi đưa ra góc nhìn về sự tỉnh táo, khách quan và trách nhiệm khi tiếp nhận hoặc chia sẻ thông tin.

Em có năng khiếu kể chuyện và khả năng diễn thuyết.

Điểm đáng chú ý trong phần thi là cách em xây dựng lập luận và bảo vệ quan điểm của mình. Thảo Nhi cho rằng, mỗi người có quyền đưa ra nhận xét, chính kiến, nhưng những nhận xét ấy cần dựa trên hiểu biết và căn cứ xác thực, thay vì vội vàng phán xét hoặc chạy theo đám đông.

Phần thể hiện của Thảo Nhi ghi dấu ở khả năng diễn đạt lưu loát, làm chủ sân khấu, đồng thời thể hiện tư duy độc lập và khả năng tương tác trực tiếp với Ban giám khảo. Những yếu tố này giúp nữ sinh Quảng Trị vượt qua 22 thí sinh, giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Khả năng diễn thuyết trước đám đông

Theo thầy Đinh Thế Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 7, Thảo Nhi là học sinh chăm ngoan, hòa đồng, vui vẻ và thân thiện với các bạn. Em có lực học đồng đều, tốt ở các môn và từng đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc trong năm học trước.

Không chỉ có thành tích học tập, Thảo Nhi còn năng nổ, nhanh nhẹn, hoạt bát và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, lớp.

Từ niềm yêu thích kể chuyện và khả năng diễn thuyết, Nguyễn Trần Thảo Nhi (Quảng Trị) chinh phục ngôi Quán quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Nữ sinh là thành viên Đội phát thanh măng non tuyên truyền, thường xuyên đảm nhận vai trò MC trong các chương trình của lớp. Em cũng được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt, thuyết trình tại nhiều sự kiện của trường. Gần đây, trong khuôn khổ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Thảo Nhi đã giới thiệu chương trình trước toàn trường.

Thảo Nhi có năng khiếu viết văn, có chất văn và yêu thích đọc sách. Em thường tham gia các hoạt động giới thiệu sách, kể chuyện theo sách do nhà trường tổ chức.

Theo bà Đặng Thị Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đồn, Thảo Nhi là học sinh giỏi toàn diện, học tốt các môn, trong đó nổi trội ở Tiếng Anh và Toán.

Em có năng khiếu hùng biện và khả năng diễn thuyết trước đám đông. Ở trường, nữ sinh thường xuyên tham gia giới thiệu sách, hùng biện và kể chuyện.

Ngoài việc học, Thảo Nhi dành thời gian cho nhiều sở thích như đọc sách, hội họa, âm nhạc và dẫn chương trình. Em đã có 9 năm học piano, mỗi ngày dành khoảng 3 tiếng để luyện đàn.

Từ một học sinh lớp 7 yêu thích kể chuyện, tích cực tham gia các hoạt động của trường đến ngôi vị Quán quân một cuộc thi diễn giả nhí toàn quốc, kết quả của Thảo Nhi cho thấy quá trình rèn luyện lâu dài đã giúp em từng bước hình thành sự tự tin, khả năng diễn đạt và tư duy độc lập.

Thành tích của nữ sinh cũng là niềm vui đối với gia đình, thầy cô và bạn bè, đồng thời góp thêm một câu chuyện về những học sinh Quảng Trị đang nỗ lực phát triển năng lực của bản thân thông qua học tập và các hoạt động trải nghiệm.