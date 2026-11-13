Nữ sinh lớp 4 ở Đắk Lắk đến lớp cùng em

Nữ sinh lớp 4 mang theo em nhỏ đến lớp. (Ảnh: Thế Hùng)

Ghi nhận của Báo GD&TĐ ngày 13/11 tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk), em H.M’lô (tên đã được viết tắt), học sinh lớp 4A2, vừa học bài vừa trông em ngay trong lớp.

Phân hiệu Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến. (Ảnh: Thế Hùng)

Trở lại trường cùng em nhỏ

Theo cô H Buên ÊBan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2, nữ sinh đã có thời gian không đến lớp. Giáo viên nhiều lần đến nhà tìm hiểu, vận động gia đình cho em đi học. Tuy nhiên, phụ huynh chưa đồng ý, với lý do không có người chăm em nhỏ.

Đầu tháng 10, giáo viên tiếp tục nhờ buôn trưởng, bí thư chi bộ buôn cùng đến vận động. Sau những lần trao đổi, gia đình chấp thuận cho con trở lại trường nhưng đặt điều kiện phải được mang theo em.

Cô H Buên ÊBan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4a2. (Ảnh: Thế Hùng)

“Phụ huynh nói em không có cặp, sách vở, quần áo. Tôi liền kêu gọi các nhà hảo tâm tặng áo quần, quyên góp cặp sách cho em đi học”, cô H Buên thông tin.

Đến nay, H.M’lô trở lại lớp được 3 tuần. Để nữ sinh duy trì việc học, trong tuần đầu tiên, giáo viên phải đến tận nhà đưa đón cả buổi sáng và buổi chiều.

Cũng theo cô H Buên, có những lúc em nhỏ khóc, quấy hoặc buồn ngủ, H.M’lô phải tạm dừng học để dỗ dành. Có lúc, nữ sinh đưa em ra ngoài để các bạn tiếp tục học. Lớp cũng bố trí một chiếc chiếu ở góc phòng cho cháu nằm ngủ.

H.M. vừa học bài, vừa trông em nhỏ tại lớp. (Ảnh: Thế Hùng)

H.M’lô cho biết, bố mẹ bận đi làm nên không có người trông em. Mỗi khi em khóc, nữ sinh lấy sữa cho uống rồi dỗ dành.

Đã liên hệ trường mầm non để hỗ trợ

Ông Cao Văn Tuyến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị đã trao đổi với lãnh đạo Trường Mầm non Cuôr Đăng về việc tạo điều kiện tiếp nhận, miễn giảm chi phí cho em của nữ sinh.

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Ông Cao Văn Tuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Hoàng Viết Cát, Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, cho hay, sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan quan tâm, tạo điều kiện để hai chị em được đến trường. Địa phương sẽ có giải pháp hỗ trợ về điều kiện và tâm lý cho trẻ; đồng thời vận động gia đình đưa em nhỏ đến trường mầm non.

Việc tạo điều kiện để em nhỏ được đến trường mầm non không chỉ giúp cháu có môi trường chăm sóc, giáo dục phù hợp mà còn giúp H.M’lô yên tâm học tập, tiếp tục đến lớp như các bạn cùng trang lứa.