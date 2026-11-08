Nữ sinh lớp 12 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sau 10 năm gắn bó với Aerobic

Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie (TPHCM). Ảnh: NVCC.

Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie (TPHCM), vừa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ những thành tích nổi bật trong bộ môn Aerobic.

Với khoảng 10 năm theo đuổi thể thao, nữ sinh cho biết thử thách lớn nhất không chỉ nằm ở những bài thi trên sàn đấu, mà còn là việc sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt cả việc học lẫn tập luyện.

Bắt đầu làm quen với Aerobic từ năm 7 tuổi, Hồng Ngọc dần tìm thấy niềm yêu thích và mong muốn gắn bó lâu dài với bộ môn này. Trong suốt hành trình ấy, em có cơ hội tham gia nhiều giải đấu và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, để duy trì việc tập luyện trong khi vẫn theo học chương trình phổ thông là điều không dễ dàng, nhất là khi bước vào năm cuối cấp với nhiều yêu cầu về học tập.

Chia sẻ về cách sắp xếp thời gian, Hồng Ngọc cho biết, bản thân thường cố gắng tập trung nghe giảng và hoàn thành bài tập ngay tại lớp để theo kịp chương trình. Khi đến buổi tập, nữ sinh dành toàn bộ sự chú ý cho việc rèn luyện, chỉnh sửa kỹ thuật và hoàn thiện các động tác.

Theo nữ sinh, việc phân chia thời gian hợp lý cùng tinh thần trách nhiệm với từng công việc là yếu tố giúp em duy trì được cả hai hoạt động.

“Em nghĩ rằng chỉ cần có sự sắp xếp thời gian hợp lý và tinh thần trách nhiệm, em hoàn toàn có thể cân bằng tốt giữa việc học và thể thao”, Hồng Ngọc chia sẻ.

Không chỉ cải thiện khả năng vận động, quá trình tập luyện và thi đấu còn giúp nữ sinh hình thành nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Qua những lần phối hợp cùng đồng đội, em học được cách làm việc nhóm, tin tưởng vào những người xung quanh và chủ động hơn trong công việc.

Tính tự lập, khả năng quản lý thời gian cũng là những điều Hồng Ngọc cho rằng mình đã rèn luyện được sau nhiều năm gắn bó với Aerobic.

Hồng Ngọc đã có hơn 10 năm gắn bó với bộ môn Aerobic. Ảnh: NVCC.

Với Hồng Ngọc, những kỹ năng này không chỉ có giá trị khi bước lên sàn thi đấu mà còn hỗ trợ trong học tập và các mối quan hệ hằng ngày.

Việc phải tự sắp xếp lịch trình, hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và phối hợp với đồng đội giúp Hồng Ngọc có ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân.

Trong hành trình đó, gia đình, nhà trường, thầy cô và bạn bè là những người luôn đồng hành, động viên Hồng Ngọc. Nữ sinh cho biết sự quan tâm từ mọi người giúp em có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê, nhất là trong những giai đoạn phải tập trung cho cả việc học và thi đấu.

Bên cạnh sự hỗ trợ tinh thần, Hồng Ngọc mong nhà trường tiếp tục tạo điều kiện trong việc sắp xếp lịch học, lịch thi để học sinh theo đuổi thể thao có thể hoàn thành tốt chương trình văn hóa.

Sau khi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Hồng Ngọc xem đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong thời gian qua, đồng thời là động lực để tiếp tục đặt ra mục tiêu mới. Nữ sinh mong muốn vẫn được gắn bó với Aerobic, có thêm cơ hội tham gia các giải đấu và phát triển bản thân ở bộ môn này.

Không dừng lại ở thành tích cá nhân, nữ sinh còn hy vọng câu chuyện của mình có thể khuyến khích nhiều học sinh quan tâm hơn đến thể thao.

Hồng Ngọc mong những trải nghiệm trong quá trình tập luyện và thi đấu sẽ trở thành nguồn động viên để các bạn trẻ tự tin theo đuổi sở thích, rèn luyện tinh thần kỷ luật và chủ động tìm ra cách cân bằng giữa đam mê với việc học.