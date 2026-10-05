Nữ sinh lớp 10 tử vong tại trường học với nhiều vết bầm tím, cảnh sát bắt giữ 3 bạn học cùng 16 tuổi

Vụ việc xảy ra ngày 3/10 tại 1 trường học ở Yong Peng, Malaysia. Nạn nhân được xác định là Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal, 16 tuổi, học sinh lớp 10.

Theo thông tin được đăng tải, nữ sinh được phát hiện đã tử vong bên trong hội trường của trường vào khoảng 17h30.

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra và bắt giữ 3 nam sinh cùng 16 tuổi chỉ vài giờ sau khi thi thể được tìm thấy. Cả 3 đều là học sinh học cùng trường với nạn nhân.

Ngày 4/10, 1 trong 3 nghi phạm được dẫn giải đến Tòa án Sơ thẩm Batu Pahat. Người này bị tạm giam trong 6 ngày, đến ngày 9/10, để phục vụ quá trình điều tra.

Ngôi trường xảy ra vụ việc

Nguồn tin cho biết Irene đã đến trường để tham gia các lớp học thêm. Đến khoảng giữa trưa, 1 người bạn của nữ sinh liên lạc với bà của em để hỏi Irene có ở nhà hay không.

Sau khi biết cháu gái không có ở nhà, người bà vội đến trường tìm kiếm. Tại đây, bà phát hiện Irene nằm trong hội trường.

Trên người nữ sinh có vết máu đã khô cùng những vết bầm tím được cho là phù hợp với việc bị tấn công. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn chờ kết quả điều tra.

Irene được cho là sống cùng bà sau khi mẹ qua đời. Cha của nữ sinh hiện làm việc tại thủ đô Kuala Lumpur.

Cảnh sát trưởng bang Johor Ab Rahaman Arsad cho biết việc khám nghiệm tử thi được tiến hành ngày 4/10 tại Bệnh viện Sultanah Nora Ismail nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Sau khi nhận thông tin, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim yêu cầu các cơ quan chức năng lập tức tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch.

Ông Anwar bày tỏ sự đau buồn trước vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của nữ sinh.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 4/10, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh cần áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc, không thỏa hiệp nếu quá trình điều tra phát hiện yếu tố hình sự.

Ông khẳng định việc bảo đảm an toàn và phúc lợi của học sinh là trách nhiệm chung, đồng thời tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ trẻ em tại các trường học trên toàn quốc.

Trước đó, chính quyền bang Johor đã yêu cầu Sở Giáo dục bang và Văn phòng Giáo dục quận Batu Pahat hợp tác đầy đủ với cảnh sát trong quá trình làm rõ vụ việc.