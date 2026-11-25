Ngày 25/11, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) tiếp nhận thông tin về việc nữ sinh Đào Thị Thảo Anh (SN 2011, trú tại xã Ứng Hòa) rời khỏi nhà từ sáng 24/11 và đến nay chưa trở về. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Nữ sinh Đào Thị Thảo Anh. Ảnh: CACC

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Nguyên (SN 1976, bác ruột, đồng thời là người trực tiếp nuôi dưỡng Thảo Anh) cho biết Thảo Anh sống cùng bà từ nhỏ sau khi mẹ qua đời.

Theo bà Nguyên, trước khi cháu rời khỏi nhà, gia đình không xảy ra mâu thuẫn. Bà cũng không hiểu nguyên nhân vì sao cháu đột ngột bỏ đi.

"Khi đó, có một người bạn khác lớp đến nhà chơi. Sau đó, cháu xin phép tôi đưa bạn về. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, tôi không thấy cháu trở về, gia đình cũng không thể liên lạc được", bà Nguyên kể.

Bà Nguyên cho biết thêm Thảo Anh đang học lớp 10. Việc cháu bất ngờ mất liên lạc khiến bà và các thành viên trong gia đình vô cùng lo lắng.

Trong cuộc trao đổi với PV, người bác ruột không giấu được sự xúc động, bật khóc khi nhắc đến cháu. Bà khẩn thiết mong sớm có thông tin để tìm thấy Thảo Anh.

Gia đình đề nghị người dân nếu nhìn thấy hoặc có thông tin về cháu Đào Thị Thảo Anh, hãy liên hệ theo các số điện thoại: 0962990415, 0393337525.

Gia đình mong cộng đồng chia sẻ thông tin để sớm tìm được cháu, giúp cháu trở về an toàn.