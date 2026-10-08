Nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk lên tiếng về nguyên nhân bị bạn hành hung

Em T. với hai vết thương trên má, nghi do bị châm thuốc lá.

Chiều 7/10, trao đổi với Báo GD&TĐ, em N.T.Y.T. (học sinh lớp 10), Trường THPT Cư M’Gar (xã Quảng Phú, Đắk Lắk), cho biết vẫn rất sợ hãi sau khi bị bạn đánh. Việc video, hình ảnh ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội càng khiến em hoang mang.

Theo em T., sự việc bắt nguồn từ lời nói đùa của em với người bạn khác. Nữ sinh thừa nhận lời nói của mình có phần chưa đúng nên đã xin lỗi và được người bạn này chấp nhận.

Tuy nhiên, nữ sinh G.H. (bạn cùng lớp) vẫn đánh em dù không phải người trực tiếp liên quan đến câu chuyện trên.

Sau sự việc, T. không dám đi học. Nữ sinh mong các video, hình ảnh ghi lại cảnh em bị đánh được gỡ bỏ để có thể ổn định tâm lý.

Về phía gia đình, ông N.Q. (ông nội của T.) mong các cấp chính quyền, cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc nhằm răn đe, ngăn ngừa những hành vi tương tự.

Nữ sinh bị túm tóc, bắt quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh bạn nữ mặc đồng phục đang quỳ gối. Trong clip, nữ sinh áo trắng còn đưa điếu thuốc dí sát mặt bạn.

Xung quanh, một số học sinh dùng điện thoại quay lại sự việc nhưng không có động thái can ngăn. Clip sau khi được đăng tải gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 7/10, ông Lê Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THPT Cư M’Gar, cho biết, nhà trường đang phối hợp với Công an xã Quảng Phú xử lý vụ việc.

Theo báo cáo của Trường THPT Cư M’Gar, vụ việc xảy ra lúc 16h25' ngày 5/10 tại khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú.

Nữ sinh G.H., học lớp 10A17, được xác định đã đánh bạn cùng lớp.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường nhận định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và phối hợp Công an xã Quảng Phú xác minh, xử lý.