Nữ sinh lớp 10 bắt bạn quỳ gối, dí thuốc lá vào mặt, công an xác minh

Ngày 7/10, ông Lê Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THPT Cư Mgar (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), cho biết trên VTC News, nhà trường đang phối hợp với Công an xã Quảng Phú xác minh, xử lý vụ hai nữ sinh đánh nhau xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục trường đang quỳ gối. Trong lúc xảy ra vụ việc, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn.

Một số học sinh có mặt tại hiện trường dùng điện thoại quay lại vụ việc nhưng không can ngăn. Sau đó, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip. Ảnh: VTC News.↵

Báo Tiền phong đưa tin, theo báo cáo của Trường THPT Cư Mgar, vụ việc xảy ra khoảng 16h25 ngày 5/10 tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú.

Nữ sinh H., học lớp 10A7, được xác định đã đánh nữ sinh T., học cùng lớp. Một số học sinh chứng kiến vụ việc đã quay video và đăng lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, Ban giám hiệu nhà trường nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên phối hợp với Công an xã Quảng Phú để xác minh và xử lý.

Nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và ban nề nếp làm việc với các học sinh liên quan, đồng thời yêu cầu các em viết tường trình. Phụ huynh của hai nữ sinh cũng được mời đến trường để trao đổi về vụ việc.

Theo nhà trường, dù sự việc xảy ra ngoài giờ học, tại khu nhà trọ và không thuộc khuôn viên trường, Ban giám hiệu vẫn chủ động vào cuộc nhằm làm rõ nguyên nhân, ổn định tình hình và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Phụ huynh các học sinh liên quan đã ký cam kết đảm bảo an toàn để các em tiếp tục đến trường trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hiện, Công an xã Quảng Phú đang phối hợp với Trường THPT Cư Mgar tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.