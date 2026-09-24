Nữ sinh Logistics nhận học bổng 6 học kỳ: 'Người khác làm được, mình cũng có thể'

Từng bước cải thiện kết quả học tập

Yến Nhi lựa chọn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng khi bắt đầu đại học bởi thời điểm đó đây là lĩnh vực được cô đánh giá có nhu cầu nhân lực cao. Trong quá trình học, Nhi duy trì kết quả học tập qua từng năm, từ danh hiệu 'Sinh viên Khá', năm học 2022 - 2023 đến 'Sinh viên Giỏi' trong hai năm học tiếp theo. Cô cũng nhận Học bổng Khuyến khích học tập ở 6 học kỳ. Học kỳ II năm học 2025 - 2026, điểm trung bình tích lũy của Nhi đạt 4,0.

Nhi cho rằng kết quả này đến từ việc duy trì sự chuẩn bị và nỗ lực trong từng học kỳ. Cô không xem việc học là cuộc cạnh tranh với người khác mà tập trung hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình.

“Mình sinh ra với trí nhớ và lực học kém hơn các bạn cùng trang lứa, vì vậy, mình luôn từng bước nỗ lực, chuẩn bị tài liệu kỹ càng và học tập chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất với khả năng của bản thân. Mình luôn nghĩ rằng, ‘người khác làm được, mình cũng có thể’”, Nhi chia sẻ.

Yến Nhi trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Chuẩn bị ngoại ngữ cho công việc

Trong chương trình học, Nhi đặc biệt hứng thú với học phần Tiếng Anh chuyên ngành bởi có thể vận dụng vào công việc thực tế.

Định hướng nghề nghiệp hiện tại của cô là vị trí Merchandiser trong lĩnh vực may, giày dép tại các khu công nghiệp. Vì vậy, ngoài tiếng Anh, Nhi đang học thêm tiếng Trung và tập trung vào những từ vựng liên quan đến lĩnh vực mình theo đuổi.

Theo Nhi, ngoại ngữ là một trong những kỹ năng cần được chuẩn bị song song với kiến thức chuyên môn. Cùng với đó, cô chú trọng rèn luyện giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian để phục vụ công việc lâu dài.

Từ cô gái nhút nhát đến tự tin hơn

Ngoài học tập, Nhi tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, chạy việt dã và là thành viên Đội văn nghệ xung kích HIE. Những hoạt động này giúp cô có thêm trải nghiệm trong môi trường đại học và thay đổi sự tự tin khi giao tiếp trước đám đông.

“Từ một người rất nhút nhát, hướng nội và rụt rè, tham gia Đội văn nghệ xung kích HIE, mình đã tự tin hơn khi biểu diễn trước đám đông. Dù có những buổi tập diễn ra vào chiều tối khá muộn, thời tiết cũng không thuận lợi, mọi người vẫn cùng nhau cố gắng”, Nhi kể.

Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, Nhi còn tham gia những chương trình sinh hoạt chính trị, tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống và hoạt động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Cô cũng đã tham gia lớp Cảm tình Đảng.

Yến Nhi nhận học bổng khuyến khích học tập trong 6 học kỳ.

Không đặt áp lực phải rực rỡ

Gần 4 năm đại học, Nhi cũng có những giai đoạn phải cân bằng giữa học tập và công việc. Có thời điểm, cô vừa đi làm, vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối môn, lịch sinh hoạt bị thu hẹp đáng kể.

“Có giai đoạn, mình vừa đi làm nhiều, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối môn. Mặc dù rất đuối sức vì lúc đó mình chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng, sau đó dậy ôn bài, đi thi sớm rồi phải qua công ty đi làm. Nhưng mình tự nhủ, mọi chuyện rồi sẽ qua và mọi thứ sẽ tốt hơn”, Nhi kể.

Nhìn lại quãng thời gian đại học, Nhi nhận ra, bốn năm tưởng dài nhưng trôi qua rất nhanh. Những khó khăn trong học tập, công việc và hoạt động tập thể dần trở thành những trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn. Với Nhi, mỗi người trẻ có một hành trình và cách định nghĩa thành công riêng; điều quan trọng là nỗ lực trong khả năng của mình, trân trọng bản thân, gia đình và kiên trì với mục tiêu đã lựa chọn.

(Ảnh: NVCC)