Nữ sinh Lạng Sơn giành Quán quân châu Á cuộc thi nói tiếng Trung lớn nhất thế giới

Đỗ Tuệ Anh, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Ảnh: NVCC

Tình yêu với tiếng Trung của Tuệ Anh bắt đầu từ khi em xem bộ phim "Tây du ký". Những nhân vật, câu chuyện và ngôn ngữ trong phim đã khơi dậy sự tò mò của em về tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc. Gia đình Tuệ Anh sống ở Lạng Sơn, bố mẹ làm kinh doanh tự do tại khu vực cửa khẩu, nhờ thỉnh thoảng có cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc, Tuệ Anh càng mong muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Tuy nhiên, đến đầu lớp 9, nữ sinh mới xác định theo đuổi tiếng Trung bài bản và thi vào trường chuyên. Năm 2024, Tuệ Anh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Đặc biệt, việc sinh sống và học tập tại tỉnh biên giới đã giúp Tuệ Anh có nhiều cơ hội giao lưu với học sinh Trung Quốc và nhận ra sự khác biệt giữa tiếng Trung trong sách vở và ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày. Nhờ quá trình học tập và rèn luyện, nữ sinh lần lượt đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia lớp 11 và thi vượt cấp, giành giải Nhì học sinh giỏi lớp 12.

Tuệ Anh cùng bố mẹ, cô giáo và người thân. Ảnh: NVCC

Trước khi tham gia cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế, Tuệ Anh đã đạt giải Quán quân kiêm giải Nhất hùng biện vòng quốc gia. Ngay khi biết mình sẽ đại diện Việt Nam dự vòng quốc tế, Tuệ Anh vừa phấn khích vừa hồi hộp. Em chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội bước ra một sân khấu lớn như thế. Tuệ Anh chuẩn bị cho cuộc thi từ tháng 8.2026, tập trung cho bài diễn thuyết và phần thi tài năng.

Từ ngày 8 đến ngày 22.9, Tuệ Anh cùng cô giáo sang Trung Quốc dự thi. Nữ sinh lần lượt vượt qua các vòng để lọt top 30, top 15 rồi trở thành Quán quân châu Á.

Ở vòng chung kết, Tuệ Anh cùng 4 quán quân đến từ các châu lục tiếp tục tranh tài với các phần thi như trả lời câu hỏi, diễn thuyết, tài năng, tranh biện. Nội dung các phần thi trải rộng từ vũ trụ, khoa học kỹ thuật đến thơ cổ, đòi hỏi thí sinh không chỉ có vốn tiếng Trung tốt mà còn phải có kiến thức và khả năng phản xạ nhanh.

Cô Dương Thị Vinh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là người đồng hành cùng Tuệ Anh trong cuộc thi, ấn tượng với sự cầu tiến và khả năng tự xác định mục tiêu của nữ sinh. Trong cuộc thi, em luôn tự giác chuẩn bị rất kỹ. Bất cứ lúc nào ngồi cùng cô, em cũng tranh thủ luyện tập. Theo cô Vinh, Tuệ Anh nổi bật ở cả 4 kỹ năng tiếng Trung.

Sau cuộc thi, Tuệ Anh tiếp tục tập trung cho mục tiêu mới là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Trong tương lai, nếu có cơ hội du học Trung Quốc, Tuệ Anh mong muốn theo đuổi ngành Kinh tế hoặc Giáo dục Hán ngữ.