Thấy con gái tối nào cũng cặm cụi ngồi uốn kẽm, làm hoa nhung, bố mẹ Như chỉ nghĩ con kiếm thêm tiền tiêu vặt. Chẳng ngờ khi có dự định xây nhà, nghe con tiết lộ số tiền kiếm được và ngỏ ý muốn phụ giúp, hai người hết sức ngạc nhiên.

“Bố mẹ từ chối, muốn mình để dành tiền đó phòng thân. Mình phải thuyết phục mãi hai người mới chịu nhận”, Như kể.

Ngọc Như (áo trắng) cùng gia đình mình. Ảnh: NVCC

Nguyễn Ngọc Như (SN 2005, quê Thanh Hóa, sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai) hiện là sinh viên năm cuối ngành Kế toán, Trường Đại học Đồng Nai. Ngoài giờ học, cô dành thời gian tỉ mẩn làm hoa, lồng đèn, cây thông và đồ trang trí từ kẽm nhung, bán qua Facebook, TikTok cùng các hội nhóm thủ công.

Bố mẹ Như đều là công nhân tại khu công nghiệp gần nhà. Thu nhập không dư dả, thường xuyên phải tăng ca nhưng ông bà vẫn lo cho các con học hành, sinh hoạt đầy đủ. Vì vậy, những khoản tiền đầu tiên kiếm được đã giúp Như chủ động chi tiêu cá nhân, đỡ đần cha mẹ phần nào.

Khởi nghiệp từ 300.000 đồng

Ngọc Như bắt đầu làm đồ kẽm nhung vào dịp Giáng sinh cuối năm 2024 với số vốn chỉ vỏn vẹn 300.000 đồng. Có khách đặt, cô mới mua thêm nguyên liệu, hạn chế nhập nhiều để tránh đọng vốn.

Những tháng đầu, Như vừa tự mày mò mẫu mã, vừa quay video đăng lên mạng xã hội. Thấy khách mua lác đác, cô vẫn kiên nhẫn tìm cách làm video hấp dẫn hơn, quảng bá để nhiều khách biết đến sản phẩm.

Bước ngoặt đến khi những video giới thiệu lồng đèn kẽm nhung lan truyền mạnh trên mạng xã hội, có video đạt hàng triệu lượt xem. Lượng người hỏi mua tăng đột ngột, mang đến cả đơn lẻ lẫn đơn sỉ.

“Có lần khách đặt 500 chiếc đèn lồng khiến mình hết sức lo lắng. Một mình mình không thể hoàn thành số lượng lớn như vậy, may sao có người thân hỗ trợ”, Như kể.

Ngọc Như thấy may mắn vì có người thân ở bên hỗ trợ. Ảnh: NVCC

Thấy Như bận rộn, cả gia đình cùng phụ giúp. Trong lúc mẹ và em gái phụ quấn kẽm, làm chi tiết nhỏ, gắn tua rua, đèn... thì bố cùng em trai của Như buộc dây, xếp thùng, thực hiện những việc nặng hơn. Riêng công đoạn tạo hình, chỉnh lồng đèn tròn đều, chắc chắn do Như trực tiếp đảm nhiệm.

Thời gian đó, lịch học kín cả ngày khiến Như phải tranh thủ làm vào buổi tối. Có hôm, Như mang theo những phần việc nhỏ để tranh thủ làm trong giờ nghỉ trên trường.

“Sát ngày giao cho khách nhưng vẫn còn cả trăm chiếc chưa kịp lên khung, mình phải thức đến gần sáng rồi cả nhà cùng gắn phụ kiện, đóng gói. Tay đau vì xoắn kẽm liên tục nhưng mình chỉ lo không kịp lịch hẹn”, cô nhớ lại.

Đơn hàng cuối cùng được giao đúng giờ khiến nữ sinh không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà còn cảm thấy hạnh phúc khi được nhận số tiền do cả gia đình đồng lòng kiếm được.

Công việc dần có khách quen song thu nhập vẫn phụ thuộc mùa lễ. Ngoài Trung thu, Ngọc Như làm hoa cho các dịp 8/3, 20/10, 20/11, làm quà sinh nhật, quà tặng lễ tốt nghiệp và đồ trang trí Giáng sinh. Hoa lẻ có giá 15.000-50.000 đồng/cành, các bó phối sẵn từ 150.000 đến 500.000 đồng.

Sản phẩm của Như được nhiều khách yêu thích vì mẫu mã đẹp, đa dạng. Ảnh: NVCC

Những tháng bình thường, lợi nhuận khoảng vài triệu đồng. Các đợt cao điểm bận rộn hơn, lợi nhuận khá hơn thì mất nhiều thời gian hơn. Có hôm Như làm đến 3-4h sáng, lưng vừa mỏi vừa đau, tay trầy xước vì uốn kẽm.

Như cho biết, vất vả nhất là lúc đơn hàng dồn dập trùng vào lịch thi cuối kỳ. Cô phải thuê 6 người phụ việc, đồng thời phải nhờ cả một số người hàng xóm phụ giúp những công đoạn nhỏ. Sau giờ học, cô tập trung tạo hình, hoàn thiện sản phẩm để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Âm thầm dành dụm, bố mẹ bất ngờ

Toàn bộ số tiền kiếm được, Như áp dụng quy tắc quản lý tài chính chặt chẽ: 60% tiết kiệm, 30% tái đầu tư vốn và nguyên liệu, 10% còn lại cho sinh hoạt phí tối thiểu. Nhờ duy trì nguyên tắc này, Như vừa có khoản tiết kiệm, vừa bảo đảm vốn để tiếp tục sản xuất.

Ngôi nhà cũ của gia đình Như đã xây từ lâu, chật chội và xuống cấp. Những hôm mưa lớn, bố mẹ cô phải lấy thau hứng nước dột, có lúc bố lại lên mái sửa chữa.

Nhà thiếu phòng, 3 chị em gái nằm chung một giường. Em trai ban đầu ngủ ở phòng khách, khi lớn hơn thì ngủ riêng trên gác gỗ do bố tự chế.

Chứng kiến những bất tiện ấy, Như luôn ấp ủ mong muốn được phụ bố mẹ sửa nhà. Sau hơn 1 năm rưỡi, thu nhập từ bán đồ thủ công cùng tiền học bổng và cả tiếp thị liên kết trên TikTok đã giúp Như dành dụm được một khoản đáng kể.

Khoản tiền dành dụm từ làm thêm, học bổng giúp Như hỗ trợ bố mẹ có ngôi nhà khang trang hơn. Ảnh: NVCC

“Lần mình đưa số tiền cho bố mẹ xem và bảo: ‘Con gom được ngần này, nhà mình tính chuyện xây lại cái nhà mới khang trang hơn nha’, ba mẹ mình rất bất ngờ và không dám tin. Lúc đó, ba mẹ mình vui lắm. Khoảnh khắc nhìn ánh mắt tự hào của bố mẹ, mình thấy mọi công sức bỏ ra thật sự vô cùng xứng đáng”, Như kể.

Với khoản tiền đó, Như dùng để thanh toán toàn bộ phần gạch ốp lát, sơn nước và mua thêm một số đồ nội thất cơ bản. Bố mẹ lo chính phần xây thô, tiền công thợ và các khoản phát sinh.

“Cả nhà cùng góp, làm tới đâu lo gọn tới đó nên bố mẹ cũng đỡ áp lực tiền bạc”, Như nói.

Ngày 17/8/2026, nhà mới hoàn thành với 4 phòng ngủ, 1 phòng khách và gian bếp. Như nhớ hôm chuyển từ nhà thuê về, cả gia đình khuân đồ từ sáng tới tối. Đồ đạc còn ngổn ngang, ai cũng mệt nhưng vui.

Ba chị em gái không còn phải nằm chung một giường, em trai cũng không phải ngủ trên gác tạm. Như có góc riêng để sắp xếp nguyên liệu, làm hoa và đóng hàng.

Với cô, điều đáng nhớ là sự bất ngờ của bố mẹ khi biết con gái đã âm thầm tích góp. Sắp tốt nghiệp, Như dự định tìm công việc đúng chuyên ngành kế toán, đồng thời tiếp tục làm đồ thủ công. Trong căn nhà mới của gia đình, góc kẽm nhung vẫn là nơi cô nữ sinh dành thời gian sau giờ học, chuẩn bị những đơn hàng tiếp theo.