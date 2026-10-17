Nữ sinh kinh tế với khát vọng mang văn hóa Việt lên chuyến tàu SSEAYP lần thứ 50

Năm 2027 đánh dấu 50 năm SSEAYP, một trong những hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tiêu biểu của khu vực. Hơn nửa thế kỷ qua, những chuyến tàu không chỉ vượt hàng vạn hải lý mà còn là nơi bồi dưỡng thanh niên ưu tú, chắp cánh cho hàng nghìn tình bạn quốc tế, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Nhật Bản và các nước ASEAN. Hành trình lần thứ 50 kéo dài 34 ngày, từ 03/01 đến 05/02/2027, đi qua bốn quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia.

Các đại biểu tham gia SSEAYP lần thứ 50

Qua các vòng tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc, 20 đại biểu chính thức cùng một Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam (National Leader) đã được lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ gửi về trên cả nước để thành lập đoàn đại biểu Việt Nam VPY 50 (Vietnam Participating Youth 50th). Trần Hải Anh là một trong số đó.

Hạt mầm từ những ngày học chuyên

Hải Anh biết đến SSEAYP từ khi còn học tại Trường THPT Chuyên Thái Bình. Trong quá trình tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thanh niên, Hải Anh tình cờ đọc về chương trình.

"Lúc ấy mình chỉ đơn thuần tìm hiểu, chưa thực sự nghĩ một ngày mình có cơ hội đặt chân lên chuyến tàu này", Hải Anh cho hay.

Mong muốn ấy chỉ thực sự lớn dần sau chuyến đi Campuchia gần nhất. Tại đây, Hải Anh gặp một cựu đại biểu của đoàn Campuchia từng tham gia SSEAYP lần thứ 49. Qua những câu chuyện anh chia sẻ, chứng kiến những tình bạn được vun đắp và đặc biệt là sự gắn kết giữa các cựu đại biểu Việt Nam và Campuchia, Hải Anh nhận ra rằng SSEAYP không chỉ là một chuyến đi hay một chương trình giao lưu ngắn hạn.

Đó là nơi những mối quan hệ được tạo nên có thể tiếp tục đồng hành rất lâu sau khi chương trình kết thúc, trở thành một cộng đồng những người trẻ cùng chia sẻ tinh thần kết nối và đóng góp cho xã hội. Nhận ra điều đó, Hải Anh càng mong muốn được trở thành một phần của hành trình ấy.

Nhìn lại hành trình tuyển chọn nhiều thử thách, cảm xúc đầu tiên của Hải Anh là sự may mắn, biết ơn và trân trọng. Biết kết quả khi sắp bước sang tuổi 22, Hải Anh coi đây là dấu mốc rất lớn trên hành trình trưởng thành.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn mang đến cho mình niềm tự hào dân tộc", Hải Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hải Anh cũng mong được học hỏi, va chạm và kết nối với mạng lưới cựu đại biểu Việt Nam cũng như đại biểu nhiều quốc gia trong toàn ASEAN và Nhật Bản.

Hải Anh tham dự “Asia Pacific Youth Exchange" (APYE) ở Hàn Quốc với dự án "Wassayang Village" đã giành giải Á quân

Hành trang từ những lần "ra biển lớn" Tấm vé lên tàu SSEAYP là sự tiếp nối của một hành trình hội nhập đã được Hải Anh bền bỉ chuẩn bị. Trước đó, cô sinh viên Kinh tế quốc tế đã nhiều lần đại diện Việt Nam tại các chương trình giao lưu thanh niên khu vực. - Tham gia “ASEAN Youth Volunteer Program” tại Malaysia năm 2024. - Tham dự chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore với chủ đề "Đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp kinh doanh". - Tham dự “UNESA Summer Camp” tại Indonesia và “Indonesian Youth Exchange and Conference” tại Thái Lan năm 2025. - Tham dự “Asia Pacific Youth Exchange" (APYE) ở Hàn Quốc với dự án "Wassayang Village" đã giành giải Á quân năm 2026. - Chủ tịch Câu lạc bộ Enactus FTU Hanoi nhiệm kỳ 2024 - 2025. - Đội trưởng đội thi của Trường Đại học Ngoại thương lọt Top 8 toàn quốc cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới 2024" do VTV3 phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. - Quán quân "English Champion 2024". - Á quân "I-impACT 2024". - Á quân "KMAC - FTU Global Competition 2025". - Thành viên của Ban Biên tập cuốn sách "Ứng dụng công nghệ số trên mạng 5G" của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) - Program Manager dự án "APPYSIS Global Day 2026", kết nối người trẻ Việt Nam với cơ hội giáo dục và trao đổi văn hóa liên khu vực cùng các đại diện đến từ Romania và Cộng hòa Dominica. - Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố và cấp Trường trong nhiều năm học liên tiếp. - Sinh viên tiêu biểu toàn trường và Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025.

Ngoại giao văn hóa và một Việt Nam đang vươn mình

Trong các hoạt động của SSEAYP, Hải Anh đặc biệt quan tâm đến ngoại giao văn hóa. Theo Hải Anh, khi bước vào môi trường làm việc quốc tế, người trẻ sẽ đối mặt với nhiều cạnh tranh, và chỉ khi có nền tảng văn hóa vững chắc, mỗi người mới tự tin tỏa sáng. Hải Anh muốn qua lăng kính của đại biểu nhiều nước để hiểu thêm những vấn đề đang diễn ra tại ASEAN và Nhật Bản.

“Mình không muốn SSEAYP chỉ dừng lại ở việc giúp mình hiểu các vấn đề đang diễn ra ở những quốc gia khác. Mình muốn mang những góc nhìn ấy trở về Việt Nam, nhìn lại những vấn đề của chính đất nước mình và tự hỏi: mình và thế hệ trẻ xung quanh có thể làm gì, dù là những điều nhỏ nhất, để góp phần tạo nên một thay đổi tích cực?”, Hải Anh chia sẻ.

Điều Hải Anh muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế là văn hóa, con người và âm nhạc dân gian truyền thống Việt Nam. Đây cũng là nội dung Hải Anh đã thể hiện trong phần thi tài năng của vòng tuyển chọn. Ảnh: NVCC

"Mình mong các bạn biết đến Việt Nam trước hết là một đất nước yên bình, đồng thời là một đất nước đang trong kỷ nguyên vươn mình. Ở đó có những người trẻ đang góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa câu chuyện về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Việt Nam", Hải Anh bày tỏ.

Kết nối những cá tính khác nhau

Không chỉ là một đại biểu, Hải Anh còn được giao trọng trách Lãnh đạo thanh niên (Youth Leader) của đoàn VPY 50. Nữ sinh thừa nhận đã khá lo lắng ở giai đoạn đầu. Áp lực đến một phần từ khối lượng công việc, phần còn lại từ trách nhiệm của người kết nối, dẫn dắt cả đoàn hướng tới mục tiêu chung.

Khó khăn lớn nhất ban đầu, theo Hải Anh, là làm sao gắn kết các thành viên đến từ nhiều đơn vị, môi trường học tập và cá tính khác nhau, để mọi người cùng học hỏi, làm việc và lắng nghe nhau.

Dù vậy, nữ sinh luôn kỳ vọng đoàn Việt Nam năm nay sẽ mang tinh thần và khát vọng mạnh mẽ hơn nữa, thể hiện sức trẻ và sự nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam.

“Mình hy vọng đoàn đại biểu Việt Nam sẽ thể hiện rõ khát vọng hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng luôn giữ được bản sắc, giá trị riêng giữa một môi trường có rất nhiều đại diện xuất sắc đến từ các quốc gia trong khu vực”, Hải Anh chia sẻ.

Để sẵn sàng cho vai trò ấy, trước ngày lên đường, Hải Anh cùng các thành viên đoàn VPY 50 tham gia nhiều buổi tập huấn với các anh chị cựu đại biểu. Hải Anh cho biết chuẩn bị cho mình ba hành trang:

Thứ nhất là tinh thần và bản lĩnh vững vàng trước thử thách.

Thứ hai là kiến thức về Việt Nam, đặc biệt về văn hóa và ngoại giao.

Quan trọng nhất, Hải Anh muốn mang tới một tinh thần cầu thị.

“Mình muốn đoàn đại biểu Việt Nam luôn là những đại sứ trẻ sáng tạo, xuất sắc, trách nhiệm, bản lĩnh, đa dạng nhưng cũng luôn khiêm nhường, giữ vững tinh thần học hỏi và hòa hợp với bạn bè quốc tế”, Hải Anh chia sẻ.