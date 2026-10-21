Nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam đăng quang Hoa khôi Sinh viên thanh lịch 2026

Trần Thu Hằng (sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam) giành danh hiệu Hoa Khôi Sinh viên Thanh lịch 2026. Danh hiệu Nam vương thuộc về Vũ Minh Tiến - sinh viên ĐH Ngoại thương

Từ hơn 300 hồ sơ đăng ký của 83 trường trên toàn quốc, 24 gương mặt ưu tú nhất đã bước vào đêm Chung kết và mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Các thí sinh lần lượt trải qua 4 phần thi chính để khẳng định tài năng, bản lĩnh và vẻ đẹp toàn diện:

Phần thi Đồng diễn và Chào hỏi của các thí sinh

Phần thi Đồng diễn và Chào hỏi: 24 thí sinh mở màn đêm thi bằng những bước nhảy đầy nhiệt huyết, thể hiện tinh thần tuổi trẻ năng động và sự chuẩn bị công phu.

Phần thi Trình diễn trang phục thể thao của các thí sinh

Phần thi Trình diễn Trang phục Thể thao: Top 12 thí sinh mang đến bầu không khí khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng qua các thiết kế cá tính từ thương hiệu thể thao Sao Vàng, lan tỏa lối sống tích cực.

Phần thi trình diễn trang phục dạ hội

Phần thi Trình diễn Trang phục Dạ hội: Top 12 thí sinh khoe trọn vẻ đẹp thanh lịch, phong thái sang trọng, tự tin và thần thái cuốn hút qua từng bước catwalk trên sân khấu.

Phần thi Ứng xử (Top 5 Nam và Top 5 Nữ): Những thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng ứng xử đã thể hiện tư duy nhạy bén, khả năng giao tiếp sắc sảo khi bốc thăm câu hỏi từ Ban Giám khảo và trả lời trong thời gian tối đa 1 phút 30 giây.

6 thí sinh xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên, Nam vương và Á khôi 1, 2, Á vương 1, 2

Đêm thi còn được khuấy động bởi các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các thí sinh thể hiện như ca khúc "Sen" của Doãn Thu Hà, tiết mục múa "Giá như" của Trần Hoài Giang hay tiết mục "Đại ngàn rực rỡ" của Lò Đức Anh.

Các thí sinh đạt giải yêu thích nhất

Trải qua các phần thi, Ban giám khảo đã tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất để trao các giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 250 triệu đồng:

Các thí sinh giành giải thưởng phụ

Hoa khôi và Nam vương Sinh viên thanh lịch 2026

Kết quả chung cuộc, Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026 là Thí sinh Trần Thu Hằng - đại diện đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam. Và Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026 là Thí sinh Vũ Minh Tiến - đại diện đến từ Trường Đại học Ngoại thương.

BTC chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi

Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ tôn vinh những dấu ấn riêng của thí sinh như giải Thí sinh tài năng, Thí sinh được yêu thích nhất, Thí sinh đồng diễn ấn tượng nhất, Thí sinh trình diễn trang phục thể thao và dạ hội đẹp nhất, cùng hệ thống giải triển vọng.