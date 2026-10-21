Nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam đăng quang Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026

Danh hiệu Nam vương thuộc về Vũ Minh Tiến - sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Trần Thu Hằng - sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026. Danh hiệu Nam vương thuộc về Vũ Minh Tiến - sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Đêm chung kết Sinh viên Thanh lịch 2026 diễn ra với sự tranh tài của 24 thí sinh đến từ 19 trường cao đẳng, đại học và học viện. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký từ 83 trường trên cả nước.

Cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của sinh viên, từ trí tuệ, tâm hồn đến tài năng và phong thái. Đây cũng là sân chơi giao lưu, kết nối sinh viên, góp phần định hướng lối sống, thẩm mỹ và các giá trị văn hóa tích cực.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Trần Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là hoạt động thiết thực, tạo cơ hội để sinh viên các cơ sở đào tạo giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng, bản sắc cá nhân.

PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu khai mạc cuộc thi.

Theo ông, việc thiết kế hệ thống giải thưởng riêng cho thí sinh nam và nữ, với hai danh hiệu cao nhất là Nam vương và Hoa khôi, nhằm tạo sân chơi bình đẳng, khuyến khích mỗi sinh viên phát huy thế mạnh và dấu ấn riêng. Vẻ đẹp thanh lịch không chỉ thể hiện qua ngoại hình, phong thái mà còn ở trí tuệ, nhân cách và những đóng góp cho cộng đồng.

Sau 5 lần tổ chức kể từ mùa giải đầu tiên năm 2016, cuộc thi tiếp tục duy trì sức hút, tạo không gian để sinh viên thể hiện bản thân. Ban tổ chức kỳ vọng sinh viên trong thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế sẽ không ngừng học hỏi, sáng tạo, làm chủ tri thức, đồng thời giữ gìn lòng nhân ái, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Hoa khôi – Nam vương; Á khôi 1 – Á vương 1 ; Á khôi 2 – Á vương. Giải phụ gồm: 2 Thí sinh được yêu thích nhất, 2 Thí sinh mở màn chào hỏi ấn tượng nhất, 2 Thí sinh trình diễn thể thao đẹp nhất, 2 Thí sinh trình diễn dạ hội đẹp nhất, 2 Thí sinh tài năng, 2 Thí sinh trình diễn catwalk ấn tượng và 8 giải thí sinh triển vọng.

Phần thi Đồng diễn/Chào hỏi của thí sinh.

Thí sinh thể hiện phần thi trang phục thể thao.

Phần thi trang phục dạ hội của thí sinh thu hút mọi ánh nhìn của khán giả.

Thí sinh tham gia phần thi ứng xử.

6 thí sinh xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên, Nam vương và Á khôi 1, 2; Á vương 1, 2.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi.

Thí sinh đoạt giải yêu thích nhất.

Các thí sinh giành giải tài năng.