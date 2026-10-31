Nữ sinh hai lần giành giải Nhì quốc gia, sáng lập cộng đồng học Văn thu hút hơn 150.000 người theo dõi

Áp lực phía sau những thành tích nổi bật

Từng nằm trong top 3 thí sinh có điểm thi đầu vào môn chuyên cao nhất trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Khánh Chi tiếp tục giành bốn giải Nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh và hai giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2021, năm 2022. Thế nhưng, đằng sau những thành tích nổi bật ấy là áp lực phải liên tục chứng minh năng lực bản thân.

Khánh Chi phát biểu tại Giải vô địch Tranh biện Trung học toàn quốc 2022, giải đấu cô giành danh hiệu Á quân.

Khánh Chi kể, năm lớp 11, cô bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với tâm thế thoải mái, không đặt nặng thành tích. Sau khi giành giải Nhì, thành tích này lại trở thành áp lực trong lần dự thi tiếp theo. “Năm lớp 12, mình luôn mang trong mình áp lực phải “bảo vệ” giải Nhì trước đó. Với mình khi ấy, ngay cả khi đoạt giải Ba cũng là một cú trượt", Chi chia sẻ.

Bước vào đại học, những kỳ vọng từ gia đình và mọi người xung quanh vừa là động lực, vừa khiến Chi tự đặt mình vào tâm thế không được phép thất bại. Dần dần, cô nhận ra bản thân không thể mãi nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của người khác mà cần học cách chấp nhận và tin tưởng vào chính mình. “Thất bại là một trạng thái tạm thời, không phải “án tử”. Mình chỉ cần luôn tự tin và cố gắng thì chắc chắn sẽ làm được, sẽ vượt qua được”, Chi bày tỏ.

Khánh Chi tốt nghiệp loại Xuất sắc Học viện Ngoại giao.

Lan tỏa tình yêu văn chương qua dự án cộng đồng

Năm 2021, xuất phát từ mong muốn chia sẻ kiến thức và kết nối những người có chung tình yêu văn chương, Khánh Chi lập trang Facebook mang tên “Văn chương máu chảy”. Tên gọi được Chi lấy cảm hứng từ lời bình của Mộng Liên Đường Chủ Nhân về văn chương Nguyễn Du: “Lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy...”.

Từ học tập đến giảng dạy, Chi luôn hướng tới cách học Ngữ văn dựa trên tư duy bản chất thay vì ghi nhớ máy móc những kiến thức hay khuôn mẫu có sẵn. Với quan niệm: “Học Văn là học cách tư duy logic chặt chẽ, có tính phản tư cao”, Chi cho rằng, học Văn không chỉ dừng lại ở tiếp thu kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng phân tích, lập luận và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Khánh Chi chia sẻ kinh nghiệm cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

“Mình vẫn luôn bảo với các bạn giáo viên của mình là hãy dạy sao cho một học sinh chuyên Toán cũng muốn lắng nghe bài giảng của mình ấy! Văn chương đẹp mà!”, Chi chia sẻ. Bắt đầu từ những bài viết chia sẻ kiến thức trên Facebook, "Văn chương máu chảy" dần phát triển thành cộng đồng học tập thu hút hơn 150.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Sau 5 năm hoạt động, dự án đã tổ chức 25 khóa học, với hơn 6.000 học sinh tham gia, cùng hơn 30 buổi học miễn phí. Trong đó, lớp học miễn phí "Triện 2023" từng thu hút hơn 400 học sinh tham gia trong một buổi tối.

Khánh Chi muốn tạo ra thay đổi trong cách học sinh tiếp cận môn Ngữ văn.

Tuy nhiên, việc duy trì và phát triển dự án khi còn là sinh viên đặt ra không ít khó khăn với Khánh Chi. Bên cạnh học tập và công việc cá nhân, cô còn phải quản lý đội ngũ, duy trì hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời bảo đảm nội dung đăng tải chính xác và hấp dẫn người học. “Có những thời điểm, mình cảm thấy cuộc sống như bị lập trình sẵn, ban ngày đi học, đi làm, quản lý trang, buổi tối lại dạy học, gần như bị rút cạn sức lực”, Chi chia sẻ.

Từng trải qua áp lực phải liên tục chứng minh bản thân, Khánh Chi mong muốn học sinh tìm thấy những giá trị lớn hơn từ việc học Ngữ văn, thay vì chỉ hướng đến điểm số hay giải thưởng. “Mình mong các em sẽ học, thi với một tâm thế vô cầu, không phải chỉ vì những giải thưởng, danh hiệu mà vì sự lớn lên, cơi nới chính tâm hồn mình”, Chi bày tỏ.

Mong muốn đưa văn chương đến gần hơn với mọi người

Sau 5 năm phát triển "Văn chương máu chảy", Khánh Chi mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động của dự án, không chỉ dành cho học sinh mà còn hướng tới những người ở nhiều độ tuổi, trình độ và ngành nghề khác nhau. Cô tin rằng, văn chương không chỉ mang vẻ đẹp riêng mà còn có giá trị với mỗi người, giúp họ hiểu hơn về bản thân và thế giới xung quanh. “Sẽ thế nào nếu trong tương lai, ‘Văn chương máu chảy’ có thể tổ chức những giờ học có sự góp mặt không chỉ của học sinh giỏi Văn mà còn cả các bạn khối Tự nhiên, nhân viên văn phòng, người nội trợ, bà lão bán rau hay chú thợ điện…?”, Chi chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Khánh Chi cho biết, cô đã học được cách dám nghĩ, dám làm và chấp nhận thất bại. Với Chi, những giải thưởng đã nằm lại trong quá khứ, còn giá trị có thể mang đến cho cộng đồng mới là điều cô mong muốn tiếp tục theo đuổi.

Ảnh: NVCC