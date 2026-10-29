Nữ sinh Hà Tĩnh giành vé vào chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc 2026

Nữ sinh Nguyễn Thị Nhật.

Em Nguyễn Thị Nhật, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh), vừa xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết Cuộc thi “Giọng hát trẻ toàn quốc 2026”, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới.

Cuộc thi do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa tổ chức, với sự hỗ trợ chuyên môn của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thí sinh tranh tài qua 3 vòng gồm sơ loại, bán kết và chung kết, với 4 dòng nhạc: nhạc nhẹ; nhạc quê hương – dân ca – truyền thống; nhạc thính phòng và nhạc thiếu nhi.

Em Nguyễn Thị Nhật thể hiện tài năng của mình tại cuộc thi.

Đồng hành cùng các thí sinh là hội đồng giám khảo gồm các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, các chuyên gia, giảng viên âm nhạc cùng nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng.

Lựa chọn dòng nhạc quê hương – dân ca – truyền thống, Nhật đã trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc, bền bỉ để hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc và bản lĩnh sân khấu. Với phong thái tự tin, khả năng thể hiện cùng niềm đam mê âm nhạc, nữ sinh Hà Tĩnh vượt qua các phần thi ở vòng sơ loại và bán kết, trở thành một trong 10 giọng ca đại diện khu vực miền Trung – Tây Nguyên góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc.

Nhật xuất sắc là một trong 10 gương mặt khu vực miền Trung - Tây Nguyên lọt vào chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc 2026.

Kết quả này là sự ghi nhận cho nỗ lực của Nhật trên hành trình theo đuổi đam mê ca hát, đồng thời mang đến niềm vui, niềm tự hào cho gia đình, thầy cô và nhà trường. Đây cũng là cơ hội để cô học trò miền sơn cước tiếp tục thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi và khẳng định bản thân trên sân khấu âm nhạc toàn quốc.