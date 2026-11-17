Mới đây, vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 diễn ra tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), với 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Thảo Anh gây ấn tượng với màn thuyết trình về không gian mạng.

Cuộc thi dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu diễn thuyết, kể chuyện, dẫn chương trình.

Với chủ đề La bàn dẫn sóng, Thảo Anh, học sinh lớp 6H, Trường Tiểu học và THCS Mai Hoa, phân hiệu 2, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh, lựa chọn cách thể hiện khá thú vị. Em hóa thân thành hướng dẫn viên, đưa khán giả khám phá không gian mạng - nơi có vô vàn thông tin, xu hướng và cả những nguy cơ tiềm ẩn.

Mở đầu bằng những lời chào bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan..., Thảo Anh nhanh chóng tạo không khí sôi nổi. Bằng lối dẫn chuyện dí dỏm, em giới thiệu những điều thú vị trên không gian mạng, từ video giải trí, tin tức mới đến những nội dung giúp người dùng kết nối với người có cùng sở thích. Tuy nhiên, Thảo Anh cũng chỉ ra những mặt trái như việc bị cuốn vào các video liên tiếp, tin tưởng thông tin chưa được kiểm chứng hoặc vô tình chia sẻ nội dung sai lệch.

Ở phần giao lưu, diễn viên Minh Trà đặt tình huống Thảo Anh vô tình chia sẻ sản phẩm không tốt cho sức khỏe, khiến bạn bè tin tưởng và mua theo. Trước câu hỏi sẽ xử lý thế nào, cô bé cho biết sẽ xóa bài đăng, chủ động liên hệ những người đã mua hoặc có ý định mua để khuyên họ dừng lại. Câu trả lời thể hiện thông điệp mà nữ sinh muốn gửi gắm: Người sử dụng mạng xã hội không chỉ cần biết chọn lọc thông tin mà còn phải có trách nhiệm với những gì mình chia sẻ.

Thảo Anh giành Á quân cuộc thi Oanh Vàng kể chuyện mùa 2

Ngoài khả năng thuyết trình, Thảo Anh có thành tích học tập đáng chú ý. Trong 5 năm tiểu học, em liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm lớp 2, em giành giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia và Trạng nguyên Toàn tài cấp quốc gia. Em cũng từng đạt giải Nhì cờ vua cấp huyện cùng một số giải thưởng ở các môn thể thao tại địa phương.

Danh hiệu Á quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 là dấu mốc đáng nhớ với nữ sinh Hà Tĩnh, đồng thời ghi nhận sự tự tin và khả năng thể hiện quan điểm trước một vấn đề gần gũi với học sinh hiện nay.