Nữ sinh Hà Tĩnh gây ấn tượng với bài thuyết trình về không gian mạng

Ngày 15/11, vòng Chung kết cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 diễn ra tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), với sự tranh tài của 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đêm chung kết, thí sinh đã được chọn lọc qua các vòng Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá. Ở chặng cuối, mỗi thí sinh phải trải qua 2 phần thi: Thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với Hội đồng Giám khảo. Các em không chỉ được đánh giá về khả năng diễn đạt, làm chủ sân khấu mà còn phải thể hiện chiều sâu nội dung, tư duy độc lập, khả năng lập luận và phản ứng trước những câu hỏi.

Thảo Anh tự tin thuyết trình.

Với chủ đề La bàn dẫn sóng, cuộc thi đặt ra vấn đề gần gũi với đời sống của trẻ em hiện nay: Làm thế nào để tiếp nhận thông tin, lựa chọn nội dung và giữ được chính kiến giữa dòng chảy liên tục của mạng xã hội.

Tại cuộc thi, Trần Nguyễn Thảo Anh, học sinh lớp 6H, Trường Tiểu học và THCS Mai Hoa, phân hiệu 2, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh, đã hóa thân thành một hướng dẫn viên, đưa khán giả tham gia chuyến tham quan đặc biệt đến một địa điểm không có bản đồ, không có biển chỉ đường nhưng lại có hàng triệu con đường khác nhau. Đó chính là không gian mạng.

Bằng cách dẫn chuyện dí dỏm, em giới thiệu những điều thú vị trên không gian mạng, từ video vui, tin tức mới đến những nội dung có thể giúp người dùng tìm thấy người cùng sở thích. Nhưng bên cạnh đó, Thảo Anh cũng nhắc đến những mặt trái như việc bị cuốn theo các video liên tiếp, tin vào thông tin chưa được kiểm chứng hoặc vô tình chia sẻ nội dung sai lệch cho người khác.

Cô bé gây ấn tượng khi hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch.

Phần thuyết trình của Thảo Anh có sự đan xen những cách nói mang âm hưởng địa phương, tạo nét tự nhiên và gần gũi. Cô bé cũng biết đặt câu hỏi, tạo tương tác với khán giả và thay đổi nhịp điệu khi chuyển từ những tình huống vui vẻ sang nội dung cần suy ngẫm.

Điểm đáng chú ý trong bài nói là Thảo Anh không chỉ khuyên mọi người cần kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng mà còn đề cập đến trách nhiệm khi chia sẻ. Theo em, một thông tin sai nếu được lan truyền có thể khiến nhiều người khác hiểu nhầm và đưa ra lựa chọn không đúng.

Ở phần giao lưu với Ban Giám khảo, diễn viên Minh Trà đặt câu hỏi về tình huống Thảo Anh vô tình chia sẻ một sản phẩm không tốt cho sức khỏe, khiến bạn bè tin tưởng và mua theo; nếu điều đó xảy ra, em sẽ làm gì để trở thành một hướng dẫn viên có trách nhiệm?

Thảo Anh trả lời rằng em sẽ xóa bài đăng để không có thêm người bị ảnh hưởng. Với những người bạn đã mua hoặc đang có ý định mua sản phẩm, em sẽ chủ động nhắn tin khuyên các bạn dừng lại, đồng thời giải thích rằng sản phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô bé kết lại bằng một câu trả lời ngắn gọn: “Con nghĩ một hướng dẫn viên có trách nhiệm là một người biết sửa sai”.

Thảo Anh giành giải Á quân.

Câu trả lời cho thấy Thảo Anh hiểu rằng trách nhiệm không chỉ nằm ở việc đưa ra thông tin đúng mà còn ở thái độ đối diện với sai sót của chính mình.

Qua phần thi của mình, cô bé đã thể hiện được sự tự tin, khả năng kể chuyện và cách nhìn nhận một vấn đề đang hiện diện trong đời sống hằng ngày của trẻ em.

Với màn thể hiện ấn tượng, Thảo Anh đã chinh phục được BGK và giành danh hiệu Á quân toàn cuộc thi, quán quân thuộc về Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn (phường Ba Đồn, Quảng Trị).

Ngoài khả năng diễn xuất và thuyết trình, Thảo Anh còn có thành tích học tập khá nổi bật. Trong 5 năm tiểu học, em liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từng làm lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 5, tham gia đội cờ đỏ và được nhà trường tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Năm lớp 2, Thảo Anh giành giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia và Trạng nguyên Toàn tài cấp quốc gia. Lên lớp 3, em đạt giải Nhì cờ vua cấp huyện. Những năm tiếp theo, cô bé tiếp tục có giải ở các môn cầu lông, đá cầu và cờ vua tại địa phương.

Thảo Anh yêu thích diễn xuất, múa và các môn thể thao như đá cầu, cầu lông, cờ vua. Những sở thích này cũng phần nào giúp em có thêm cơ hội rèn luyện sự nhanh nhẹn, khả năng quan sát và sự tự tin khi đứng trước mọi người.