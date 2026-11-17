Trần Trang My nhận giải “Oanh Vàng được yêu thích nhất” tại cuộc thi. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trần Trang My, học sinh lớp 8G, Trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Hoa, phân hiệu 2, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh, là một trong những thí sinh để lại dấu ấn tại Vòng Chung kết cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện mùa 2. Với số điểm bình chọn cao từ khán giả, em giành danh hiệu “Oanh Vàng được yêu thích nhất”.

Vòng Chung kết cuộc thi với sự tham gia của 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Ở phần thi tài năng, Trang My lựa chọn chủ đề Sự thật bị đóng khung và chiếc la bàn của Gen Z, đề cập đến cách người trẻ tiếp nhận thông tin và giữ vững chính kiến giữa những luồng thông tin đa chiều trên mạng xã hội.

Trang My trình bày phần thi với đạo cụ minh họa. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Thay vì chỉ đứng thuyết trình, Trang My xây dựng phần thể hiện thành một câu chuyện sân khấu có nhân vật, tình huống và đạo cụ minh họa. Ba chiếc khung hình chữ nhật mô phỏng màn hình điện thoại được sử dụng để thể hiện những giới hạn trong cách nhìn nhận sự việc. Cùng với đó là chiếc la bàn phát sáng, tượng trưng cho tri thức, tư duy phản biện và khả năng tự định hướng.

Tình huống được em đưa ra là một đoạn video xuất hiện trên diễn đàn trường, ghi lại cảnh một nam sinh kéo gãy cành phượng. Đoạn video nhanh chóng khiến nhiều người phẫn nộ, chỉ trích bạn nam là người phá hoại cây xanh. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đầy đủ câu chuyện, Trang My cho biết cành phượng đã bị gãy sau một trận giông bão, có nguy cơ rơi trúng học sinh lớp 6. Bạn nam kéo cành cây xuống để bảo vệ các em nhỏ.

Qua tình huống này, Trang My đặt ra câu hỏi về việc một đoạn video bị cắt khỏi bối cảnh có thể khiến người xem hiểu sai hoàn toàn sự việc. Em cũng nhắc đến tâm lý đám đông, những bình luận công kích và nguy cơ người trẻ vô tình chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Trong phần tiếp theo, chiếc la bàn trở thành hình ảnh trung tâm cho những điều Trang My muốn truyền tải. Em chia thành 3 yếu tố: bản lĩnh cá nhân, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh công dân. Theo đó, người trẻ cần có chính kiến, biết kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, không chạy theo xu hướng một cách thiếu suy nghĩ và có trách nhiệm với những gì mình chia sẻ.

Trang My trong phần thi của mình. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Thông điệp được Trang My nhấn mạnh ở cuối phần thi là: “Không đứng ngoài dòng chảy - nhưng biết mình đang đi về đâu”. Em cho rằng mạng xã hội không chỉ có những tác động tiêu cực mà còn mang đến tri thức, cơ hội kết nối và nhiều góc nhìn mới. Điều quan trọng là mỗi người cần có đủ hiểu biết và tỉnh táo để lựa chọn cách tiếp nhận, sử dụng thông tin.

Trước khi tham gia Oanh Vàng Kể Chuyện, Trang My đã yêu thích các hoạt động văn nghệ, múa hát và diễn kịch. Em từng tham gia hoạt động ngoại khóa dành cho mẫu nhí, biểu diễn văn nghệ ở trường và góp mặt trong một vở kịch về dân vận khéo tại địa phương. Năm lớp 4, Trang My giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tài năng duyên dáng ở trường; đến lớp 5, em được ghi nhận với danh hiệu nổi trội trong hoạt động trải nghiệm. Ngoài nghệ thuật, nữ sinh còn yêu thích cầu lông và bóng chuyền.

Tại cuộc thi năm nay, bên cạnh danh hiệu “Oanh Vàng được yêu thích nhất”, Trang My còn giành giải Khuyến khích. Danh hiệu được yêu thích nhất là sự ghi nhận dành cho em từ những lượt bình chọn của khán giả, bên cạnh kết quả đánh giá chuyên môn của Ban Giám khảo.

Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, với chủ đề “La bàn dẫn sóng”. Cuộc thi hướng đến việc khuyến khích trẻ em thể hiện khả năng kể chuyện, thuyết trình, tư duy độc lập và quan điểm trước những vấn đề của đời sống. Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 2 phần thi: thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với hội đồng giám khảo.