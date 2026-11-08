Nữ sinh Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Ba người đẹp được trao vị trí cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: TIỀN PHONG

Đêm chung kết khép lại hành trình tranh tài của 25 thí sinh. Kết quả, Nguyễn Yến Trang giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh (TPHCM), Á hậu 2 là Lê Phương Nghi (Gia Lai).

Trong phần thi ứng xử, Yến Trang nhận câu hỏi về cảm nhận trước vẻ đẹp hòa bình của đất nước và cách lan tỏa giá trị ấy đến bạn bè quốc tế.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trao quyền trượng cho tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang. Ảnh TIỀN PHONG

Trả lời câu hỏi, người đẹp bày tỏ lòng biết ơn khi được sống trong một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải chịu cảnh chiến tranh. Cô nhắc đến hình ảnh mỗi buổi sáng thức dậy với bầu trời trong xanh, tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến như những điều bình dị nhưng quý giá mà hòa bình mang lại.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, cao 1,71m, đến từ Hà Nội. Cô từng là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, có ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp, người đẹp trúng tuyển ba trường đại học gồm Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Phần trình diễn áo dài của các người đẹp tại đêm chung kết, tối 7-11. Ảnh TIỀN PHONG

Yến Trang lựa chọn theo học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội để tiếp bước định hướng trở thành nhà giáo của mẹ. Hình ảnh một cô gái trẻ gắn với ước mơ theo nghề giáo cũng tạo dấu ấn riêng của cô trong cuộc thi năm nay.

Phát biểu tại đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Theo ông, vẻ đẹp đích thực còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Ông cũng nhắn nhủ các thí sinh rằng vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, còn trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai.

Màn pháo hoa rực rỡ của đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại Hải Phòng, dâng hương tại Bến tàu không số K15, tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển.

Ở các giải phụ, Trần Xuân Khánh Linh nhận danh hiệu Đại sứ Nhân ái; Tạ Thị Hoa là Đại sứ Du lịch và Môi trường; Đinh Hoàng Gia Linh nhận danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật; Đinh Diệu Anh là Đại sứ Thời trang và Thể thao. Danh hiệu Người đẹp Biển Việt Nam thuộc về Bùi Mai Linh.