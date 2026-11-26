Từ trải nghiệm thực tế đến lựa chọn ngành học

Yêu thích hoạt động cộng đồng và khám phá văn hóa, Thủy lựa chọn ngành Công tác Thanh thiếu niên sau thời gian tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Cô đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn tại địa phương từ năm 16 tuổi.

Theo Thủy, ngành Công tác Thanh thiếu niên không chỉ đào tạo kỹ năng tổ chức phong trào, trang bị kiến thức về thanh thiếu niên mà còn hướng đến đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn “vừa hồng, vừa chuyên” – vững vàng về lý tưởng, giàu năng lực thực tiễn. Tại Học viện, cô được thực hành thuyết trình, lập kế hoạch, làm việc nhóm, truyền thông, tổ chức sự kiện và quản lý. Các đợt thực tế ở cơ sở giúp sinh viên vận dụng kiến thức ngay trong quá trình học.

Thủy ghi dấu ấn với những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn.

Thủy cũng có cơ hội tham gia nhiều chương trình từ cấp Cơ sở đến Trung ương, thực tập tại các tổ chức Đoàn. Cô học cách phối hợp với nhiều người, xử lý công việc và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

“Có những cơ hội, ban đầu, mình chưa từng nghĩ có thể làm được, nhưng chính môi trường Học viện đã cho mình cơ hội được thử, được sai, được học hỏi và tiến bộ”, Thủy chia sẻ.

Nghiên cứu khoa học từ câu hỏi về giá trị di sản văn hóa trong thời đại số

Bên cạnh học tập, Thủy quan tâm đến cách phát huy di sản văn hóa vật thể trong bối cảnh chuyển đổi số. Từ câu hỏi liệu di sản có thể trở thành nguồn lực để sinh viên xây dựng sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới tạo ra giá trị hay không, cô theo đuổi đề tài “Ứng dụng công nghệ số trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nguồn lực di sản văn hóa vật thể của sinh viên tại Hà Nội”.

Nhóm nghiên cứu trực tiếp khảo sát hơn 400 sinh viên tại Hà Nội, đồng thời thực hiện phỏng vấn, thảo luận nhóm và tham vấn chuyên gia. Với vai trò chủ nhiệm đề tài, Thủy chịu trách nhiệm về định hướng, tiến độ, chất lượng và sự phối hợp của các thành viên. Khó khăn lớn nhất là kết nối ba lĩnh vực văn hóa, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong một nghiên cứu vừa có căn cứ khoa học, vừa hướng đến ứng dụng thực tiễn.

Quá trình xử lý dữ liệu và sửa bản thảo khiến cô phải xem lại giả định ban đầu. Áp lực cân bằng giữa học tập, hoạt động và nghiên cứu cũng buộc Thủy rèn tính kỷ luật, kiên trì và tiếp thu góp ý.

Thủy nhận Bằng khen vì đã đoạt giải Nhì Giải thưởng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên cấp Bộ, năm 2026.

Năm 2026, đề tài giành giải Nhì Giải thưởng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên cấp Bộ. Thủy còn là tác giả bốn bài báo khoa học và đã xuất bản cuốn sách Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nguồn lực di sản văn hóa vật thể của sinh viên Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số. Cuốn sách ghi lại hướng tiếp cận mà cô kiên trì theo đuổi, nhìn nhận di sản không chỉ như đối tượng cần bảo tồn mà còn là nguồn lực có thể tạo giá trị sáng tạo, kinh tế và xã hội.

“Mình nghĩ, điều quý giá hơn cả không nằm ở cuốn sách được xuất bản, mà ở hành trình mình đã đi qua: Từ một câu hỏi nhỏ, dám bắt đầu nghiên cứu, kiên trì theo đuổi đến cùng và học cách biến một ý tưởng thành sản phẩm tri thức cụ thể”, Thủy chia sẻ.

Thủy tham gia Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Giải thưởng từ các cuộc thi và mục tiêu phía trước

Song song với nghiên cứu, Thủy giành hai giải Nhất tại các cuộc thi “Đấu trường lý luận”, “Ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2026 và giải Khuyến khích cuộc thi “Con đường ánh sáng”. Theo cô, học tập lý luận chính trị giúp người trẻ củng cố bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng, hình thành tư duy độc lập, phát triển tư duy phản biện và biết kiểm chứng thông tin trên không gian mạng.

Phương pháp học của Thủy là đọc nhiều, ghi chép kiến thức, cập nhật thông tin hằng ngày và đối chiếu điều đã học với thực tế. Cô không xem giải thưởng là đích đến, mà coi trọng những kiến thức và năng lực tích lũy được qua từng công trình, cuộc thi.

Thủy tham gia Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Thời gian tới, Thủy muốn hoàn thành tốt chương trình học, tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học và đóng góp cho công tác thanh thiếu niên. Cô gửi gắm: “Đừng chờ đến khi mình thật giỏi, thật đủ đầy hay có tất cả mọi điều kiện mới bắt đầu. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, ngay từ ngày hôm nay, từ điều mình có, từ những cơ hội nhỏ nhất, bằng sự nghiêm túc và tinh thần không ngừng học hỏi”.

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