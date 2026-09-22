Nữ sinh gặp sự cố khó đỡ trong ký túc xá, hai cô bạn nghĩ mãi mới tìm ra cách giải cứu

Một sự cố dở khóc dở cười xảy ra trong phòng ký túc xá của một trường đại học ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) khiến cô nữ sinh rơi vào tình huống khó xử. Điều đáng nói là hai người bạn cùng phòng đã phải thử đủ cách để giúp cô thoát khỏi chiếc giường trước khi tìm ra giải pháp.

Câu chuyện bắt đầu khi nữ sinh này đang ngồi trong phòng ký túc xá và dùng điện thoại xem video. Trong lúc vô tình duỗi chân, đầu gối của cô bất ngờ mắc vào một khe trên khung giường.

Ban đầu, nữ sinh nghĩ rằng chỉ cần tự kéo chân ra là có thể giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Càng cố gắng, cô càng nhận ra chân mình bị mắc chặt và không thể tự thoát ra.

Đầu gối bắt đầu đỏ lên, trong khi sự bối rối và lo lắng cũng tăng dần. Không còn cách nào khác, cô đành gọi hai người bạn cùng phòng đến trợ giúp.

Hai cô bạn lập tức tìm cách giải cứu. Một người thử điều chỉnh tư thế chân của nữ sinh rồi đẩy ra ngoài, với suy nghĩ rằng nếu chân có thể lọt vào khe thì chắc chắn cũng có thể tìm được cách kéo ra. Thế nhưng, phương án này không mang lại kết quả, thậm chí còn khiến cô gái bị mắc chân cảm thấy đau hơn.

Không bỏ cuộc, người bạn còn lại đưa ra ý tưởng nâng phần lan can của giường lên để tạo thêm khoảng trống. Ba cô gái cùng phối hợp: một người cố kéo khung giường, một người hỗ trợ đẩy chân, trong khi nữ sinh bị mắc chân cũng cố gắng thoát ra.

Thế nhưng, chiếc khung giường bằng kim loại gần như không nhúc nhích.

Tình huống này khiến những người chứng kiến không khỏi bật cười. Hai cô bạn tiếp tục suy nghĩ, tìm kiếm một phương án khác để giải quyết sự cố mà không làm nữ sinh bị thương.

Cuối cùng, một người nảy ra ý tưởng sử dụng chất bôi trơn để giảm ma sát giữa chân và khung giường. Ngay sau đó, nước rửa chén được mang tới và bôi lên chân của nữ sinh cũng như khu vực khe giường.

Sau khi chuẩn bị xong, cô gái hít một hơi thật sâu rồi thử kéo chân ra một lần nữa. Lần này, điều kỳ diệu đã xảy ra: chân cô nhanh chóng được rút ra khỏi khe.

Sự cố cuối cùng cũng được giải quyết mà không cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số người bật cười trước tình huống oái oăm của nữ sinh, trong khi không ít bình luận cho rằng điều đáng nhớ nhất lại nằm ở cách hai người bạn cùng phòng không bỏ mặc cô mà kiên trì tìm giải pháp.

Nhiều người cũng tò mò vì sao cô gái lại có thể để chân mắc vào một vị trí như vậy. Có người đùa rằng nguyên nhân đơn giản chỉ là... quá buồn chán.

Quả thực, cuộc sống ký túc xá đôi khi có thể trở nên rất thoải mái. Những khoảng thời gian không có tiết học hoặc không muốn ra ngoài khiến sinh viên dành phần lớn thời gian trong phòng. Khi nằm trên giường sử dụng điện thoại, trò chuyện hay nghỉ ngơi, những tư thế tưởng như vô hại đôi khi lại dẫn đến những sự cố bất ngờ.

Điều thú vị trong câu chuyện này là thay vì tập trung vào việc trêu chọc nữ sinh, nhiều người lại chú ý đến tình bạn giữa ba cô gái. Trong lúc bạn gặp sự cố, hai người còn lại lập tức tìm cách hỗ trợ và thử hết phương án này đến phương án khác.

Một tai nạn nhỏ vì thế lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cả phòng ký túc xá.

Có lẽ những câu chuyện như vậy cũng là một phần tạo nên ký ức đặc biệt về quãng đời sinh viên. Không phải lúc nào tuổi trẻ cũng gắn với những thành tích lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là những ngày tháng cùng bạn bè sống chung một căn phòng, cùng cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu và cùng nhau giải quyết những tình huống bất ngờ.

Và với nữ sinh này, có lẽ lần mắc chân vào khung giường sẽ trở thành một trong những kỷ niệm mà cô khó có thể quên sau khi rời khỏi giảng đường.