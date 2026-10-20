Nữ sinh duy nhất dự Olympic Toán quốc tế nhận học bổng tài năng

Dấu ấn hiếm hoi của phái đẹp ở sân chơi Olympic Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vừa công bố danh sách 9 sinh viên nhận học bổng Sigma Gold thuộc Chương trình phát triển tài năng Toán học. Trong đó có Trương Thanh Xuân, tân sinh viên lớp Cử nhân tài năng Toán học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Suất học bổng gồm 100% học phí và 15 triệu đồng mỗi tháng sinh hoạt phí, kéo dài trong 10 tháng mỗi năm học.

Để nhận khoản hỗ trợ này, sinh viên phải làm bài kiểm tra, viết bài luận và tham gia phỏng vấn trực tiếp với Giáo sư Ngô Bảo Châu. Trong buổi làm việc, Thanh Xuân đã bảo vệ quan điểm về chủ đề toán học yêu thích và chia sẻ định hướng theo đuổi ngành Toán lý thuyết hoặc Toán ứng dụng lâu dài.

Trước khi vào đại học, Thanh Xuân từng đạt Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2025 khi đang học lớp 11 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Từ năm 1974 đến nay, trong gần 270 lượt thí sinh Việt Nam dự kỳ thi này, Thanh Xuân là nữ sinh thứ 14. Trong 5 năm liền trước thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn không có đại diện là nữ.

Trương Thanh Xuân, tân sinh viên lớp Cử nhân tài năng Toán học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa nhận học bổng Sigma Gold từ GS Ngô Bảo Châu. Ảnh: TN

Hành trình rèn luyện tư duy và nền tảng từ gia đình

Năng khiếu của Thanh Xuân được định hướng từ nhỏ nhờ mẹ, một cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Ngay từ bậc tiểu học, mẹ đã mua sách nâng cao để em tự đọc và tham gia các cuộc thi. Năm lớp 5, Thanh Xuân giành Huy chương Bạc tại Câu lạc bộ Toán tuổi thơ quốc gia.

Những năm học cơ sở tại Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, Thanh Xuân được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, đạt giải Nhì cấp tỉnh Bắc Ninh năm lớp 8 và giải Ba năm lớp 9. Lên cấp ba, Thanh Xuân giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia với 27,5 điểm, đạt thành tích cao nhất đội tuyển Toán của tỉnh Bắc Ninh trước khi vượt qua vòng chọn đội tuyển quốc tế.

Về phương pháp học tập, Thanh Xuân duy trì thói quen tự nghiên cứu từ 2 đến 3 tiếng mỗi tối và không thức khuya. Thanh Xuân ưu tiên chọn lọc tài liệu chuẩn, tự tìm phương pháp giải trên mạng hoặc trao đổi với các anh chị khóa trên khi gặp bài toán khó.

Ngoài thời gian học chuyên ngành và làm gia sư, Thanh Xuân duy trì thói quen đọc sách, sưu tầm đá. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thanh Xuân gửi lời tri ân tới mẹ và khẳng định nam hay nữ đều có khả năng theo đuổi khoa học đỉnh cao nếu có đủ quyết tâm. Số tiền học bổng nhận được sẽ được Thanh Xuân dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, học thêm ngoại ngữ, lập trình và chuẩn bị cho mục tiêu du học sau khi hoàn thành chương trình cử nhân.